Учёные потрясли мир: сенсационная находка в Бермудском треугольнике объяснила все

Для ученых открытие стало ключевым шагом в изучении Бермудов: в результате последнего извержения магма поднялась в земную кору.

Новые факты о тайне Бермудского треугольника / Коллаж: Главред, скриншот

У берегов Бермудских островов обнаружен массивный слой горных пород

В результате последнего извержения магма поднялась в земную кору

Группа геологов сделала сенсационное открытие у берегов Бермудских островов: под океаническим дном обнаружен массивный слой горных пород толщиной около 20 километров, не имеющий аналогов на Земле.

Ученые отмечают, что ранее никогда не встречали столь внушительных структур, и считают, что это открытие может пролить свет на одну из главных загадок региона, пишет Daily Mail.

По их гипотезе, в результате последнего извержения магма поднялась в земную кору, затвердела и сформировала своеобразный "плот", благодаря которому остров возвысился примерно на 500 метров над уровнем моря.

Анализ сейсмических данных показал, что необычный слой породы отклоняет сейсмические волны из-за своей меньшей плотности по сравнению с окружающими породами. Именно это свойство может объяснять как геологическую устойчивость острова, так и необычное поведение океанических волн на его побережье.

Для ученых это открытие стало ключевым шагом в изучении Бермудов: хотя вулканическая активность здесь не фиксировалась последние 31 миллион лет, мощные волны у побережья оставались загадкой. Теперь предполагается, что именно недавно найденный слой породы влияет на движение сейсмических волн и способствует формированию прибрежных волн, одновременно поддерживая высоту острова.

