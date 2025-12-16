Укр
Учёные потрясли мир: сенсационная находка в Бермудском треугольнике объяснила все

Алексей Тесля
16 декабря 2025, 03:02
Для ученых открытие стало ключевым шагом в изучении Бермудов: в результате последнего извержения магма поднялась в земную кору.
Бермудський трикутник - міф чи реальність?
Новые факты о тайне Бермудского треугольника / Коллаж: Главред, скриншот

Вы узнаете:

  • У берегов Бермудских островов обнаружен массивный слой горных пород
  • В результате последнего извержения магма поднялась в земную кору

Группа геологов сделала сенсационное открытие у берегов Бермудских островов: под океаническим дном обнаружен массивный слой горных пород толщиной около 20 километров, не имеющий аналогов на Земле.

Ученые отмечают, что ранее никогда не встречали столь внушительных структур, и считают, что это открытие может пролить свет на одну из главных загадок региона, пишет Daily Mail.

видео дня

По их гипотезе, в результате последнего извержения магма поднялась в земную кору, затвердела и сформировала своеобразный "плот", благодаря которому остров возвысился примерно на 500 метров над уровнем моря.

Анализ сейсмических данных показал, что необычный слой породы отклоняет сейсмические волны из-за своей меньшей плотности по сравнению с окружающими породами. Именно это свойство может объяснять как геологическую устойчивость острова, так и необычное поведение океанических волн на его побережье.

Для ученых это открытие стало ключевым шагом в изучении Бермудов: хотя вулканическая активность здесь не фиксировалась последние 31 миллион лет, мощные волны у побережья оставались загадкой. Теперь предполагается, что именно недавно найденный слой породы влияет на движение сейсмических волн и способствует формированию прибрежных волн, одновременно поддерживая высоту острова.

Находка в океане: сенсация от ученых

Учёные, исследуя древнюю подводную вулканическую цепь в Тихом океане, обнаружили необычное геологическое образование, напоминающее "дорогу из жёлтого кирпича".

Прямоугольные блоки выглядят как искусственно выложенная мостовая, но это полностью природный феномен. Магматические породы при многократном нагреве и остывании трескались под воздействием перепадов температуры.

В результате поверхность разделилась на ровные многоугольники, по принципу пересыхающей глины, создавая иллюзию аккуратной каменной кладки, хотя всё это — работа природы.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

16:34

Водителей призывают проверить багажник авто в декабре - неожиданная причина

16:29

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

16:12

"Я его выбрала": Джамала раскрыла, как ее обидел MELOVIN

