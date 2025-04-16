"Подземелье для пыток": мужчина обнаружил жуткую находку под своим домом

Мужчина говорит, что в туннелях сыро, полно плесени и они кишат тараканами.

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Мужчина обнаружил жуткую находку под своим домом / коллаж: Главред, фото: reddit.com/r/creepy

Кратко:

Мужчина испытал шок, обнаружив под своим домом секретную сеть туннелей

Пораженные его открытием пользователи соцсетей набросились на его пост

В Великобритании мужчина поделился в социальных сетях шокирующим открытием, которое он сделал под своим домом. Одни подписчики считают его находку "крутой", другие – советуют ему быть осторожным. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на пост в Reddit.

Мужчина испытал шок, обнаружив под своим домом секретную сеть туннелей, но в Сети ему дали одно и то же предупреждение после его открытия.

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Он прошелся по туннелям, чтобы исследовать их подробнее.

"Я нашел сеть туннелей и комнат под своим домом. Там много запятнанных одеял, возможно, с кровью. Туннели просто тянутся, там пять комнат. В некоторых комнатах есть электричество, в других - течет вода", - написал он в Reddit.

Он говорит, что в туннелях сыро, полно плесени и они кишат тараканами.

"Я снимал там диджейский сет в течение часа, и мне кажется, что мои легкие уже никогда не будут прежними", - добавил он.

Пораженные его открытием пользователи социальных сетей набросились на его пост, чтобы поделиться своими мыслями об этом месте.

Один пользователь написал: "Отлично. Похоже, вы нашли старую угольную комнату... Есть освещение, потолок укреплен. Я также могу сказать, что в вашем доме раньше было водяное отопление, но с тех пор оно было преобразовано в другой вид тепла... На фотографии видна изоляционная обмотка на трубе, которая не выглядит как стекловолокно...".

"Круто, не связывайтесь с артефактами или проклятыми предметами, если находите их", - добавил другой пользователь.

"Поздравляю. Теперь у тебя есть свое собственное подземелье для пыток", - пошутил еще один человек.

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