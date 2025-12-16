Если Кремль скажет "нет" миру: Зеленский предупредил о последствиях позиции Путина

Для Украины важны репариационные кредиты.

Что будет, если Путин не захочет мира / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Владимир Зеленский/Telegram

Основные тезисы:

Президент Владимир Зеленский заявил, что отказ Кремля от любых мирных предложений приведет к дальнейшей эскалации и усилению международного давления на Россию. Об этом он сказал во время общения с журналистами после переговоров в Берлине, пишет ТСН.

Глава государства сравнил возможное развитие событий с турбулентностью во время перелета, намекая, что ситуация может стать значительно сложнее, если Москва окончательно заблокирует дипломатические пути.

По словам Зеленского, Украине критически важно получить репарационные кредиты, сформированные за счет замороженных российских активов. Эти средства должны стать финансовой "подушкой безопасности" для украинской экономики в случае, если агрессия РФ будет продолжаться.

Отдельно президент подчеркнул роль санкционного давления и военной поддержки. Он отметил, что Соединенные Штаты могут усилить ограничения против России и увеличить объемы вооружения для Украины, если Кремль и в дальнейшем будет отказываться от мирных инициатив.

Зеленский отметил, что логика проста: если Вашингтон готов предоставлять Украине гарантии безопасности в случае нарушения договоренностей, то такая же реакция должна быть и тогда, когда Россия вообще не желает завершать войну.

Эксперт назвал условие завершения войны

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил в комментарии Главреду, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

Мирные переговоры - последние новости

В Берлине состоялись двухдневные переговоры между Украиной, США и европейскими партнерами, которые позволили достичь прогресса в вопросе гарантий безопасности для Киева, однако не сняли ключевых разногласий по территориальному урегулированию.

Как писал Главред, лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предложение о возможном рождественском перемирии с Россией. По его словам, российская сторона могла бы на несколько дней прекратить обстрелы, что стало бы первым шагом к мирному урегулированию.

