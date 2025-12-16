Новые детали в деле об убийстве Парубия: найден пистолет и новые доказательства

Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова.

Найден пистолет и новые доказательства по делу об убийстве Андрея Парубия / Коллаж: Главред, фото: СБУ, Руслан Кравченко/Telegram

Главное:

В деле об убийстве Андрея Парубия следователи нашли пистолет

Подозреваемому дополнительно инкриминировали государственную измену и глорификацию вооруженной агрессии России

Фигурант действовал в интересах российских спецслужб и передавал врагу данные о ВСУ

Правоохранители сообщили о существенном прорыве в расследовании убийства народного депутата Украины Андрея Парубия, которое произошло 30 августа. Следствию удалось найти пистолет, из которого был смертельно ранен парламентарий.

О новых обстоятельствах дела заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, изъятие оружия и появление дополнительных доказательств позволили расширить квалификацию преступлений, инкриминируемых подозреваемому.

Как выяснили следователи, именно из этого пистолета было совершено убийство. Оружие фигурант пытался скрыть, обустроив специальный схрон. Кроме умышленного убийства, мужчине дополнительно вменяют государственную измену, а также оправдание и глорификацию вооруженной агрессии России против Украины.

Новые доказательства связи с РФ

Кроме этого, в ходе следственно-оперативных действий получена видеозапись, на которой киллер обустраивает схрон с пистолетом в лесной местности и "отчитывается" об этом своему куратору из РФ.

По предварительным данным, найденное оружие в дальнейшем планировали использовать для совершения других заказных убийств на территории Украины, пишет СБУ.

Также в ходе расследования установлено, что фигурант оправдывал вооруженную агрессию РФ и отрицал военные преступления россиян, в частности в период временной оккупации Бучи.

В прокуратуре напомнили, что ранее мужчине уже объявили подозрение за незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь народного депутата. По версии следствия, преступление было тщательно спланировано: фигурант длительное время отслеживал маршруты и места пребывания Парубия, получил огнестрельное оружие от кураторов из РФ и 30 августа совершил восемь выстрелов, от которых депутат погиб на месте.

Следственные действия продолжаются. Сейчас правоохранители сосредоточены на установлении всех обстоятельств преступления, возможных соучастников, а также каналов координации действий подозреваемого.

Убийство Парубия - что известно

Напомним, 30 августа во Львове, около полудня, произошла стрельба в одном из районов города. Правоохранители выяснили, что пострадавший погиб еще до приезда медиков. Погибшим оказался Андрей Парубий - народный депутат Украины и бывший председатель Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство политика было тщательно спланировано заранее. Для расследования этого резонансного дела задействованы все необходимые силы.

Как сообщал Главред, в ночь на 1 сентября полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался 52-летний житель Львова. Сейчас с ним проводятся следственные действия, ему объявлено о подозрении.

По данным правоохранителей, мужчина долгое время следил за политиком, тщательно готовился к преступлению и 30 августа, замаскировавшись под курьера, совершил нападение на Парубия во Львове. После 8 выстрелов он пытался скрыть следы и убежать, однако был найден и задержан через 36 часов. Следствие заявило, что в убийстве прослеживается российский след.

Об источнике: Руслан Кравченко Руслан Кравченко - украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Председатель Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

