Убийство Андрея Парубия было тщательно подготовлено - Зеленский раскрыл новые детали

Убийство бывшего главы Верховной Рады Андрея Парубия было тщательно подготовлено. Для раскрытия преступления задействовали все необходимые силы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Регулярно докладывают правоохранители - министр внутренних дел, Генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано - все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления", - заверил глава государства.
Отдельно Зеленский рассказал, что обсуждал ситуацию с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком. СБУ принимает непосредственное участие в расследовании. Также президент поручил спецслужбам оперативно предоставлять обществу проверенную информацию.
"Мои соболезнования родным и близким, друзьям Андрея Парубия. Вечная память", - добавил Зеленский.
Реакция руководителя ГУР
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил соболезнования в связи с гибелью Андрея Парубия. Он отметил, что Парубий был государственником, патриотом и бескомпромиссным борцом за независимость Украины, защиту украинского языка и культуры.
По его словам, враги неспособны покорить Украину силой, поэтому прибегают к терроризму, пытаются посеять страх, спровоцировать общественное напряжение и хаос, чтобы сломать волю украинской нации к сопротивлению.
"Мои искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия. Вечное уважение и благодарность за его вклад в общее дело борьбы за независимость и развития свободного Украинского государства. Он навсегда останется примером преданности украинскому делу и единства украинского народа", - добавил Буданов.
Новость дополняется...
