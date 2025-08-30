Убийство Андрея Парубия было тщательно подготовлено - Зеленский раскрыл новые детали

Правоохранительные органы прилагают максимальные усилия для расследования обстоятельств убийства Андрея Парубия.

/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Убийство бывшего главы Верховной Рады Андрея Парубия было тщательно подготовлено. Для раскрытия преступления задействовали все необходимые силы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Регулярно докладывают правоохранители - министр внутренних дел, Генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано - все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления", - заверил глава государства.

Отдельно Зеленский рассказал, что обсуждал ситуацию с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком. СБУ принимает непосредственное участие в расследовании. Также президент поручил спецслужбам оперативно предоставлять обществу проверенную информацию.

"Мои соболезнования родным и близким, друзьям Андрея Парубия. Вечная память", - добавил Зеленский.

Реакция руководителя ГУР

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил соболезнования в связи с гибелью Андрея Парубия. Он отметил, что Парубий был государственником, патриотом и бескомпромиссным борцом за независимость Украины, защиту украинского языка и культуры.

По его словам, враги неспособны покорить Украину силой, поэтому прибегают к терроризму, пытаются посеять страх, спровоцировать общественное напряжение и хаос, чтобы сломать волю украинской нации к сопротивлению.

"Мои искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия. Вечное уважение и благодарность за его вклад в общее дело борьбы за независимость и развития свободного Украинского государства. Он навсегда останется примером преданности украинскому делу и единства украинского народа", - добавил Буданов.

