Ермака хотели взорвать: Малюк рассказал о плане РФ по убийству брата главы ОПУ

По данным СБУ, исполнитель четыре ночи собирал взрывное устройство весом 2,5 кг с поражающими элементами.

https://glavred.info/war/rf-hotela-vzorvat-ermaka-malyuk-rasskazal-o-podgotovke-ubiystva-brata-glavy-opu-10675754.html Ссылка скопирована

СБУ предотвратила покушение на брата Андрея Ермака / Коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022, скриншот из видео, СБУ

Главное:

Российские спецслужбы готовили покушение на Дениса Ермака

Его планировали взорвать его взрывчаткой после возвращения с боевого задания

Покушение должны были осуществить 15 мая до 15:00

Российские спецслужбы готовили покушение на Дениса Ермака - брата главы Офиса президента, который служит в Главном управлении разведки. Россияне планировали взорвать Ермака взрывчаткой, когда тот вернется с боевого задания. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, Денис Ермак сейчас служит в составе Иностранного легиона ГУР, выполняет боевые задачи с использованием дронов и часто находится на линии фронта.

видео дня

"Вариант ликвидации был такой: Денис находится на Запорожском направлении, и как только возвращается с боевого задания - по нему должны сработать из взрывного устройства", - рассказал Малюк.

Подготовка убийства

По данным СБУ, исполнителем был молодой инженер из Харькова, который прибыл в Киев, арендовал квартиру и начал собирать взрывчатку. За четыре ночи он изготовил самодельное взрывное устройство весом 2,5 кг с поражающими элементами и детонатором. СБУ заранее установила в квартире видео- и аудиоконтроль, а также получила доступ к телефону злоумышленника.

"Мы зафиксировали много разговоров, где кураторы в деталях управляли всем процессом. Четыре ночи исполнитель занимался только взрывчаткой. Днем он отсыпался, ночью - начинал все мастерить. Общий вес, который он "накрутил", был 2,5 кг. Плюс поражающие элементы, сам делал детонатор... Чтобы уничтожить большой джип, достаточно 800 граммов взрывчатки. Здесь было 2,5 кг. В случае подрыва в подъезде не осталось бы ни стен, ни людей", - отметил Малюк.

За братом Ермака следил 14-летний подросток. В момент, когда готовилось покушение, Денис был на фронте, а дома находилась его жена с двумя детьми. Семью эвакуировали.

Покушение готовили к переговорам в Турции

Глава СБУ добавил, что взрыв должны были осуществить 15 мая до 15:00 - именно тогда в Стамбуле проходили переговоры, в которых участвовал Андрей Ермак. Так россияне планировали повлиять на переговорный процесс.

"Они хотели взорвать квартиру, когда исполнитель принесет "посылку" и позвонит в дверь. У него был телефон, подключенный к взрывчатке. Если бы в эфире раздался звук, что дверь открыли - взрыв был бы мгновенным", - рассказал Малюк.

По его словам, россияне использовали исполнителя "втемную", то есть он не знал, что сам станет жертвой.

"Россиянам нужно было успеть до саммита. Но мы не дали им это сделать", - подчеркнул Малюк.

Кто такой Денис Ермак

Денис Ермак - младший брат главы Офиса президента Андрея Ермака. Между братьями восьмилетняя разница в возрасте, Денису 46 лет.

До начала полномасштабной войны Денис работал в сфере кинопроизводства, часто сотрудничая с братом. С начала российской агрессии в 2014 году он участвовал в боевых действиях в зоне АТО.

Впоследствии некоторое время занимал должность внештатного советника одного из заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В 2020 году его имя фигурировало в скандале, связанном с обнародованными аудиозаписями. Тогда нардеп Гео Лерос обвинил Ермака в якобы "торговле государственными должностями". Сам Денис заявил, что записи были смонтированными, а Андрей Ермак назвал это попыткой дискредитации команды президента Владимира Зеленского.

С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Денис Ермак ушел добровольцем в тероборону, а затем присоединился к Иностранному легиону Главного управления разведки Минобороны Украины.

Покушения РФ на известных украинцев - новости по теме

Как сообщал Главред, российские спецслужбы неоднократно пытались ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Одно из покушений планировали в польском Жешуве. Благодаря действиям польского Агентства внутренней безопасности (АВБ) попытку удалось сорвать.

Также известно, что в Польше задержали мужчину, который сотрудничал с российской военной разведкой с целью убийства президента Украины. Он планировал передать данные об охране аэропорта Жешув-Ясенка. Покушение на Зеленского должно было состояться во время его пребывания на территории Польши.

Кроме этого, спецслужбы РФ планировали убийство известного активиста и волонтера Сергея Стерненко из-за его активной помощи ВСУ, в частности передачу почти 200 тысяч FPV-дронов для более 600 подразделений. Покушение планировалось символично - 2 мая, в годовщину событий 2014 года в Одессе, где Стерненко активно противодействовал планам создания "Бессарабской народной республики".

Читайте также:

Кто такой Василий Малюк Василий Малюк - украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред