'Настоящий провал ФСБ': Малюк рассказал о покушении на Буданова

Малюк рассказал о деятельности СБУ по противодействию российским попыткам покушения на украинских чиновников и раскрыл детали покушения ФСБ на Буданова.

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Покушение на Буданова и Малюка - в СБУ раскрыли новые детали / Коллаж: Главред

О чем сказал Малюк:

В Украине за 3 года выявлено 102 агентурные сети РФ

ФСБ готовило покушение на Буданова

Из-за срыва покушения на Буданова, РФ готовилась устроить теракт в Киеве

За последние 3 года в Украине было обнаружено 102 российские агентурные сети, среди которых топовые сети. Покушения планировались на президента Украины Владимира Зеленского, руководителя ГУР Буданова и главу СБУ Малюка. Об этом в рамках форума "Украина. Год 2025" сообщил глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, среди этих "топовых сетей" были такие, которые планировали даже ликвидировать верховного главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского.

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"В частности, я буквально приведу несколько примеров, это операция, которая состоялась в прошлом году, в канун инаугурации Путина. На Пасху они хотели, в том числе организовать покушение на присутствующего здесь нашего собрата генерала Буданова и руководили это все с Лубянки непосредственно. А исполнителями были высокопоставленные чиновники управления государственной охраны", - заявил Малюк.

Смотрите видео заявления главы СБУ относительно покушения на Буданова:

Фото: скриншот

Глава СБУ пояснил, что эти люди должны были нести ответственность за охрану чиновников, но враг сумел проникнуть и завербовать их, и они готовили преступный план. Они были задержаны уже на завершающей стадии этого покушения.

"Это был настоящий провал ФСБ. Путин после этого снимает главу в то время пятой службы ФСБ РФ генерал-лейтенанта Беседу, своего ближайшего друга. И у нас в материалах, в копилке доказательств, официально под решение суда задокументированы кураторы Украины от ФСБ Первлин, я называю его фамилию, и весь его отдел, которые прямо ставили задачи, платили за это деньги, но деньги они на самом деле платили нам под контроль за совершением преступления, и мы это все собрали", - сказал Малюк.

Глава СБУ продолжил, что поскольку россиянам не удалось достичь цели, ГРУ ГШ через два дня решило отомстить. Они решили отомстить не только военным чиновникам и верховному главнокомандующему, но и планировали покушение на него (Василия Малюка - ред.), кроме попытки покушения на Буданова.

Для того, чтобы ликвидировать главу СБУ россияне планировали теракт в одном из французских строительных гипермаркетов в Киеве.

"В час пик, после 18:00, когда там было много людей, должны были взорваться устройства в местах с легковоспламеняющимися веществами. Слава Богу, мы сработали на опережение", - заявил глава СБУ Василий Малюк на форуме "Украина. Год 2025".

Операции РФ против руководства Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году было совершено покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью The Guardian поделился сам президент.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк рассказал, чем могли отравить жену Кирилла Буданова и руководство Главного управления разведки Минобороны. Он отметил, что Буданов и сотрудники ГУР постоянно являются мишенями для российских спецслужб.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили факт отравления жены руководителя ГУР Марианны Будановой тяжелыми металлами. Эту информацию озвучил представитель ГУР Андрей Юсов.

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Кто такой Василий Малюк Василий Малюк - украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

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