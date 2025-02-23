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"Не может быть компромиссов": у Зеленского сделали заявление о территориях Украины

Марина Фурман
23 февраля 2025, 14:52обновлено 23 февраля, 16:14
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Киев стремится к "железобетонному" миру с четкими гарантиями безопасности, заявил Ермак.
Ермак, форум
У Зеленского высказались о территориальной целостности Украины / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео

Ключевые тезисы Ермака:

  • Для украинцев не может быть компромиссов с независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом
  • Киев нуждается в справедливом и устойчивом мере с "железобетонными гарантиями безопасности"

Позиция президента Владимира Зеленского и его команды заключается в том, что не может быть никаких компромиссов с независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом Украины. Киев хочет справедливого и устойчивого мира с "железобетонными гарантиями безопасности". Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак на форуме "Украина. Год 2025" и напомнил о Будапештском меморандуме, который в свое время не сработал.

По его словам, от того, как завершится война в Украине, будет зависеть будущее не только Европы, но и мира.

видео дня

"Определенные сильные санкции начали работать не сразу? Но именно потому что сегодня мы видим возможность, момент, когда эту войну действительно возможно остановить, но для Украинцев важно, как эта война остановится. Какими гарантиями безопасности", - подчеркнул Ермак.

По мнению Ермака, таких отношений, как сейчас Украина построила со всеми континентами, не было никогда.

Кроме того, он напомнил, что сегодня украинцы объединяются для того, чтобы защитить свой выбор, путь и свободу.

"Не страшно, когда есть споры дома, страшно, когда можно потерять этот дом", - отметил Ермак.

Возвращение временно оккупированных территорий - новости по теме

Как писал Главред, сейчас в США говорят то, что очень нравится главе страны-оккупанта России Владимиру Путину. Вашингтон стремится быстро заключить некое "мирное соглашение", однако Украина юридически не откажется от своих территорий и однажды они вернутся под политический контроль Киева, заявил президент Зеленский.

В то же время, по словам Владимира Зеленского, Киев может отказаться от оккупированных территорий в рамках дипломатического соглашения, согласно которому Украина вступит в НАТО и переговорами вернет утраченные земли.

Недавно специальный представитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, страна-оккупант Россия в рамках завершения войны против Украины должна пойти на территориальные уступки. Также Кремлю, вероятно, нужно будет отказаться от использования своих вооруженных сил в будущем или же уменьшить количество личного состава.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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