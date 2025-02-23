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У Украины в 2025 году есть шанс на мир: названа цель, которую поставил Зеленский

Андрей Ганчук
23 февраля 2025, 14:27
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Украине нужна активная роль Соединенных Штатов для установления справедливого мира, сказал Андрей Сибига.
Форум Украина Год Сибига
У Украины в этом году есть шансы на мир - Сибига / Фото: Главред

Президент Владимир Зеленский поставил цель завершить войну до конца 2025 года. Украине нужен справедливый мир. Необходима активная роль США для достижения мира и усиление санкций в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

На форум "Украина. Год 2025" он рассказал о том, что в текущем году есть шанс достичь мира.

"В этом году у нас есть шанс (на мир, - ред). Мы многим партнерам говорим, что сегодня время пристегнуть дипломатические ремни безопасности", - добавил Сибига.

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Также он уточнил, что президент поставил цель завершить войну до конца 2025-го, а Киеву нужно, чтобы США действовали активно для достижения справедливого мира.

"Зеленский поставил задачу закончить войну до конца года.. Нам нужна активная роль США для достижения справедливого мира", - сказал Андрей Сибига и подчеркнул, что помимо этого нужно усилить санкционное давление на Россию.

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Как сообщал Главред, в конце января президент Владимир Зеленский говорил, что готов к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным о мире. Однако для этого Украина должна быть в сильной позиции.

Украина юридически не откажется от своих территорий, сказал Владимир Зеленский. Рано или поздно они вернутся под политический контроль Киева.

Россия должна уступить территории, говорил специальный представитель США по Украине и РФ Кит Келлог. По его словам, Штаты могут рассмотреть такой аспект, а также потребовать уступок от Кремля и по вопросам вооруженных сил.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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