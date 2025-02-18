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Зеленский оценил риторику команды Трампа и сделал прогноз о возвращении территорий

Андрей Ганчук
18 февраля 2025, 00:29
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В Соединенных Штатах сейчас говорят вещи, которые очень нравятся Путину, отметил Владимир Зеленский.
Зеленский, Путин, Трамп
Украина не откажется от территорий и в свое время их вернет - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот Facebook, Кремль (иллюстративное фото)

Главное из интервью Зеленского:

  • Украина юридически не откажется от своих территорий
  • Украина в свое время вернет оккупированные территории
  • США и РФ хотят достичь определенной сделки

Сейчас в США говорят то, что очень нравится главе страны-оккупанта России Владимиру Путину. Вашингтон стремится быстро заключить определенное "мирное соглашение". Украина юридически не откажется от своих территорий и однажды они вернутся под политический контроль Киева. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Украина вернет свои территории

В интервью ARD он прокомментировал вероятность территориальных уступок.

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"(Украина, - ред.) юридически не откажется от своих территорий", - сказал президент.

По его мнению, рано или поздно территории удастся вернуть.

"Конечно, мы все вернем. Уважение к международному праву вернется. Если не сегодня, то завтра", - полагает глава государства.

"Думаю, что ему нужно время для этого"

Кроме того, президент проанализировал и слова главы Пентагона Пита Хексета о том, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год "нереалистично".

"(Хегсет, - ред.) должен углубиться в детали. Я думаю, что ему нужно время для этого", - полагает Зеленский.

Что известно о Пите Хэгсете

Питер Брайан Гегсет - американский телеведущий, писатель и бывший офицер Национальной гвардии США, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал в ноябре 2024 года на должность министра обороны США в своем втором кабинете, сообщает Википедия. Политический комментатор Fox News с 2014 года и соведущий Fox & Friends в выходные дни с 2017 по 2024 год, ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America. Гегсет рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов США в первой администрации Трампа, но вместо него был назначен Дэвид Шулкин. Гегсет является автором книг, среди которых "Американский крестовый поход" (2020) и "Война с воинами" (2024). 12 ноября 2024 года Трамп заявил, что Гегсет будет его кандидатом на должность министра обороны США.

"США сегодня говорят вещи, которые очень нравятся Путину"

Также глава государства добавил, что сегодня в Вашингтоне говорят вещи, которые очень нравятся Путину. Это делается для того, чтобы "быстро достичь успеха"

"США сегодня говорят вещи, которые очень нравятся Путину. Я думаю, что в этом суть. Потому что они хотят ему понравиться. Знаете, чем? Чтобы пойти навстречу друг другу и быстро достичь успеха", - говорит Зеленский.

Впрочем, Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение огня еще "не является успехом".

Переговоры США и России по завершению войны в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, на днях президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным. Они планируют провести встречу и взаимные визиты в Вашингтон и Москву. После разговора с Путиным Трамп позвонил Зеленскому.

Украина вряд ли вернет территории, которые Россия оккупировала в 2014 году, сказал позже Дональд Трамп. Как полагает американский президент, Киеву удастся вернуть только некоторые земли.

Во вторник, 18 февраля, состоится встреча представителей США и России по вопросам завершения войны в Украине. Советник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Москва собирается договориться о том, как именно начинать переговоры по окончанию войны.

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