У Путина раскрыли главную цель переговоров с США в Саудовской Аравии

Американцы пока не назначили переговорщика, который будет контактировать с Москвой, сказал Юрий Ушаков.

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Россия на консультациях с США намерена выяснить, как начинать переговоры по Украине - Ушаков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Офис президента Украины

Что сказал Ушаков:

Россия хочет договориться с США, как начинать переговоры по Украине

США пока не назначили переговорщика по РФ

Страна-оккупант Россия на встрече с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии планирует договориться о том, как "начинать переговоры по Украине". Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Сейчас вопрос стоит в том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине", - цитируют его пропагандисты РИА Новости. видео дня

Также он добавил, что Штаты пока не назначили переговорщика, который будет вести диалог с РФ по вопросу завершения войны.

Кто представит РФ

Как утверждает Ушаков, переговоры во Штатами будут двусторонними. Проведение переговоров согласовано по телефону.

"С нашей стороны будет, естественно, министр иностранных дел (Сергей Лавров), я, по экономическим вопросам может присоединиться еще (глава Российского фонда прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев", - подчеркнул Юрий Ушаков.

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии – что об этом известно:

Как сообщал Главред, журналисты Reuters ранее узнали о запланированных консультациях США и России по вопросу завершения войны в Украине. Представителей Киева на встрече не будет. По информации СМИ, цель переговоров – организация саммита Трампа, Путина и Зеленского.

Позже в Кремле заявили, что встреча представителей Москвы и Вашингтона состоится 18 февраля в Эр-Рияде. По данным BBC, Штаты представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолт и спецпредставитель Трампа по вопросам урегулирования на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Украина не примет участия в переговорах в Саудовской Аравии и не признает договоренности об украинском государстве, которые могут быть достигнуты без представителей Киева, сказал президент Владимир Зеленский.

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Кто такой Юрий Ушаков? Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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