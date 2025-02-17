Начало переговоров США и России в Саудовской Аравии: чего ждать Украине

Президент США Трамп может сперва провести переговоры с Владимиром Зеленским перед тем, как ехать к диктатору РФ Путину, предполагают эксперты.

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Переговоры в Саудовской Аравии - чего ждать от встречи Путина и Трампа / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Кто возглавит делегации США и России на переговорах

О чем будут говорить представители США и РФ

Как переговоры в Саудовской Аравии повлияют на Украину

18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями США и России. Эта встреча привлекает значительное внимание международного сообщества, поскольку может повлиять на дальнейшее развитие глобальной ситуации безопасности, в частности относительно войны в Украине. Хотя подробности повестки дня остаются ограниченными, ключевыми вопросами, вероятно, станут перспективы урегулирования конфликта, роль Украины в переговорах и дальнейшие шаги сторон.

Главред собрал главное, что стоит знать о переговорах между США и Россией.

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Позиция США - кто представит США на переговорах

Госсекретарь США Марко Рубио 16 февраля подтвердил свое участие в переговорах в Саудовской Аравии с представителями России. К нему присоединятся советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Об этом сообщает ВВС.

Рубио отправился в Саудовскую Аравию после встреч в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он отметил, что ближайшие дни покажут, имеет ли Владимир Путин реальное намерение достичь мира, однако одна встреча не решит войну.

"То, что мы сейчас имеем, - это разговор между президентом Путиным и президентом Трампом, во время которого обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта. Я предполагаю, что будут дальнейшие разговоры, чтобы выяснить, как бы выглядел процесс обсуждения", - говорит Рубио.

Государственный секретарь США Марко Рубио 17 февраля прибыл в Саудовскую Аравию, где планирует встречу с представителями российской делегации для обсуждения возможного прекращения войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, вместе с Рубио в переговорах примут участие советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в ближайшие недели в столице Саудовской Аравии может состояться встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Ожидается, что переговорные группы обеих стран прибудут в Эр-Рияд уже на этой неделе.

По информации Bloomberg, от российской стороны в переговорах могут принять участие помощник Путина Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и финансист Кирилл Дмитриев, который имеет образование в Стэнфорде и Гарварде и тесные связи с окружением российского президента. Отмечается, что Дмитриев может стать ключевой фигурой в неофициальном диалоге с американскими переговорщиками.

Кто будет представлять Россию на переговорах

Состав российской делегации на переговорах в Саудовской Аравии стал известен. В нее вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Переговоры представителей РФ и США 18 февраля будут посвящены, в частности, подготовке встречи по украинскому урегулированию", - заявил Песков.

Встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде будет сосредоточена на "восстановлении отношений между двумя странами", отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, добавив, что Саудовская Аравия была выбрана как приемлемая локация для обеих сторон.

Сергей Лавров, комментируя переговоры, подчеркнул, что Москва не будет обсуждать вопрос возвращения Украине оккупированных территорий.

"Посмотрите, какие зверства они совершают на территориях, и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то была на переговорах об урегулировании относительно того, что какими-то территориями нужно еще уступить? Уступить как, с людьми российскими или без людей, с одними редкоземельными металлами? Пусть кто-то фантазирует, как США могут помочь урегулированию, а мы не скрываем, что такое содействие вполне возможно, тем более, что США играют главную роль в украинском кризисе с самого начала", - сказал Лавров.

По его словам, во время телефонного разговора Путин и Трамп пришли к согласию о необходимости возобновления диалога между РФ и США по вопросам, которые могут быть решены при их участии. Лавров также подтвердил намерение выслушать предложения американской стороны на переговорах в Саудовской Аравии.

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Будет ли Украина проводить переговоры с США и Россией в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах между представителями США и России, которые состоятся в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами в Абу-Даби, отвечая на вопрос Укринформа.

По словам Зеленского, Украина не признает никаких решений, принятых без ее участия.

"Украина не будет принимать. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать. Наверное, там есть двусторонний трек. И США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Если честно, они и до этого об этом говорили. Только теперь стали публично говорить. Тогда это было как моветон - во время войны говорить с агрессором", - заявил Зеленский.

В то же время он отметил, что украинская делегация готовится к официальному визиту в Саудовскую Аравию.

Президент подчеркнул, что этот визит имеет официальный статус, который невозможно согласовать за несколько дней. Он напомнил, что уже совершал различные поездки во время войны, однако этот визит отличается тщательной подготовкой и соответствующими документами. Зеленский заверил, что его визит не связан с переговорами между США и Россией, которые проходят в Саудовской Аравии.

"Безусловно, я спрошу у его превосходительства Мухаммеда (наследного принца Саудовской Аравии - ред.), когда буду в Саудовской Аравии, что он об этом знает. Просто интересно", - добавил Зеленский.

Почему Украина не будет участвовать в переговорах

В СМИ появилась информация о возможных переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии, однако украинская сторона участвовать в них не будет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, напомнив, что президент Владимир Зеленский четко заявил - на этих переговорах Украина не будет представлена.

"На сегодня на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать", - сказал Подоляк.

Комментируя телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, Подоляк отметил, что с Россией необходимо вести подобные переговоры.

"Потому что - какая цель? Если цель обнулить свою репутацию - тогда можно идти по этому пути", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты не согласятся на снятие санкций с РФ.

Как переговоры Трампа и Путина повлияют на ход войны

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Главреду рассказал о возможных последствиях встречи президента США с главой России для Украины.

По его словам, встреча уже анонсирована в Саудовской Аравии, хотя ее точные сроки еще не определены, но подготовка продолжается. В то же время ключевым событием должен стать личный контакт между президентами Украины и США еще до переговоров Трампа с Путиным.

"К сожалению, в последнее время динамика событий не была в пользу Украины, и это необходимо срочно исправлять. Недостаточно, чтобы Вашингтон и Москва вели двусторонние переговоры о прекращении огня - это лишь временное решение. Украине и ее партнерам нужно добиваться полноценных обсуждений по устойчивому миру, гарантий безопасности и недопущения повторения российской агрессии", - резюмировал он.

Зеленский или Путин - с кем сначала встретится Дональд Трамп

Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович в комментарии Главреду отметил, что личная встреча Трампа с Путиным вряд ли состоится в ближайшее время. Скорее всего, сначала пройдут консультации рабочих групп, в частности в Саудовской Аравии или другой стране. В то же время он надеется, что перед переговорами с Путиным Трамп сначала встретится с Зеленским.

"С точки зрения имиджа ему выгоднее сначала встретиться с Зеленским, а потом ехать к Путину. Кстати, для усиления своей позиции - он всегда сможет заявить, что это позиция Украины, Соединенных Штатов, а также, надеемся, Европейского Союза. Это придаст вес предложению и расширит пространство для маневра Трампа. Ведь если он поедет сам, а потом просто поставит Украину в известность, это не сработает", - отметил он.

Чего ждать Украине от переговоров Трампа и Путина

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что в текущих условиях Украине придется пройти непростой путь, чтобы приобщиться к переговорному процессу. По его прогнозам, Трамп и Путин, вероятно, договорятся о предварительном разговоре еще до встречи в Саудовской Аравии. В то же время перед этими переговорами, по его мнению, будет организована информационная кампания, направленная на давление на Киев и европейских союзников.

Относительно самого процесса переговоров, эксперт указывает на разделение ролей. С одной стороны, есть Стив Уиткофф - бизнес-партнер Трампа и его доверенное лицо, которое, хотя и формально является спецпредставителем по вопросам Ближнего Востока, играет важную роль в переговорах.

"Это объясняет стремление привлечь к процессу Глобальный Юг, сделав его не оппонентом, а партнером в переговорах с Россией. Я пока не берусь критиковать эту идею, но она имеет право на существование. С другой стороны, есть институциональный диалог, который предусматривает переговоры Украины с Европейским Союзом. В этом формате будет участвовать Келлог. Таким образом, Уиткофф ведет переговоры с Москвой, а Келлог - с Киевом и Европой. Однако окончательное решение будет принимать Белый дом - лично Трамп и его ближайшее окружение", - сказал Кулик в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что решение будет принимать не спецпредставитель по Украине Кит Келлог, ведь эта инициатива полностью принадлежит Трампу, который стремится получить с нее политические дивиденды.

По словам Кулика, этот потенциальный мир не будет "миром имени Келлога", а станет проектом, который Трамп будет продвигать как собственное достижение. При этом многие из его идей могут оказаться неприемлемыми для Украины, в частности возможный выход США из НАТО, замораживание оккупированных территорий, фиксация линии разграничения и введение стабилизационной миссии.

"Надеюсь, что это будет настоящая стабилизационная миссия, а не какой-то формальный мандат миротворцев, которые не смогут контролировать ситуацию, как это произошло с миссией ОБСЕ после Минских договоренностей. В этой ситуации у нас есть очень узкое окно возможностей. Оно, конечно, существует, но нам нужно правильно им воспользоваться. У меня есть большие сомнения, что переговорный процесс приведет к немедленной остановке боевых действий", - резюмировал Кулик.

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