Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

С 24 февраля можно ждать дождей. Над нами сейчас наблюдается антициклон, поэтому осадков не прогнозируем.

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Погода в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, Главред

Погода в Украине на этой неделе будет еще аномально морозной. Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрив в комментарии Главреду, Украину накроет мороз до -20 градусов.

"В Украине будет до -20 градусов в ночь на 18 февраля. Это в Луганской, Донецкой, Харьковской областях и в Карпатах. Также по всей Украине следует ожидать морозную погоду, особенно в ночные часы, но в восточных и северо-восточных будет холоднее всего. В ночные часы будет до -13 -17 градусов мороза, днем от -3 до -6. Мороз продержится до 24-25 февраля. Сейчас последние проявления зимы", - говорит синоптик.

Щедрин добавляет, что теплее всего будет в западных и южных областях. Днем от -3 до +2, в ночные часы будет до -10.

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"А вот снегопадов ждать не стоит. С 24 февраля можно ждать дождей. Над нами сейчас наблюдается антициклон, поэтому осадков не прогнозируем", - сказал синоптик.

Когда ждать потепления в Украине

"Уже со следующей недели в Украине следует ожидать потепления. После 24 февраля во всех областях, а особенно в южных, будет значительное потепление, не стоит ожидать уже морозов", - добавил народный синоптик.

Погода в Украине 18 февраля / meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит мороз до -21°С - аномальный холод надвигается на Украину. На территории Украины ожидается длительный период аномально холодной погоды. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на протяжении недели, с 17 по 23 февраля.

Также ранее сообщалось, что будет почти 20-градусный мороз - в двух областях будет холоднее всего. Погода в Одессе будет одной из самых теплых. Однако даже там будет морозная погода.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Предоставляет долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине.По заверению синоптика, он занимается прогнозом погоды более десяти лет и использует тот же современный метод вычислений, как и в гидрометцентрах. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

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