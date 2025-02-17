Ударит -19 градусов: синоптик назвала дату сильных морозов

Синоптик сказала, сколько еще продержатся морозы и когда будет потепление.

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Погода в Украине - ударит -19 градусов/ unsplash.com

Вы узнаете:

В каких областях ударит -19 градусов

Сколько еще продержатся морозы

Когда в Украине будет потепление

Погода в Украине продолжает быть морозной. В ночь на вторник, 18 февраля, в некоторых областях температура воздуха опустится до -19 градусов.

Дневная температура воздуха отметится меньшими минусами - температура будет держаться на уровне -1...-6 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Морозная погода в Украине удержится. Ближайшей ночью ожидается -10...-15 градусов, на востоке и северо-востоке -12...-19 градусов. Днем во вторник мороз ослабнет до -1...-6 градусов", - отметила синоптик.

По ее словам, осадки в Украине 18 февраля маловероятны.

Погода в Украине 18 февраля/ meteoprog

Погода в Киеве 18 февраля

В Киеве во вторник будет сухо. Ночью ожидается -12...-14 градусов, днем -2...-4 градуса.

Морозы в Украине будут оставаться еще до конца недели, отметила синоптик.

"Повышение температуры воздуха до комфортных градусов, до ощутимого тепла, в Украине предполагается с 24-го февраля", - рассказала Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что ударит мороз до -21°С - аномальный холод надвигается на Украину. На следующей неделе на территории Украины ожидается длительный период аномально холодной погоды. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на протяжении недели, с 17 по 23 февраля.

Также ранее сообщалось, что будет почти 20-градусный мороз - в двух областях будет холоднее всего. Погода в Одессе будет одной из самых теплых. Однако даже там будет морозная погода.

Напомним, стало известно, какой будет погода в Украине до конца февраля - назван самый холодный день последнего месяца зимы. Сегодня в Киеве и области объявлен первый уровень опасности.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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