Ударит -19 градусов: синоптик назвала дату сильных морозов

Вы узнаете:
- В каких областях ударит -19 градусов
- Сколько еще продержатся морозы
- Когда в Украине будет потепление
Погода в Украине продолжает быть морозной. В ночь на вторник, 18 февраля, в некоторых областях температура воздуха опустится до -19 градусов.
Дневная температура воздуха отметится меньшими минусами - температура будет держаться на уровне -1...-6 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Морозная погода в Украине удержится. Ближайшей ночью ожидается -10...-15 градусов, на востоке и северо-востоке -12...-19 градусов. Днем во вторник мороз ослабнет до -1...-6 градусов", - отметила синоптик.
По ее словам, осадки в Украине 18 февраля маловероятны.
Погода в Киеве 18 февраля
В Киеве во вторник будет сухо. Ночью ожидается -12...-14 градусов, днем -2...-4 градуса.
Морозы в Украине будут оставаться еще до конца недели, отметила синоптик.
"Повышение температуры воздуха до комфортных градусов, до ощутимого тепла, в Украине предполагается с 24-го февраля", - рассказала Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что ударит мороз до -21°С - аномальный холод надвигается на Украину. На следующей неделе на территории Украины ожидается длительный период аномально холодной погоды. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на протяжении недели, с 17 по 23 февраля.
Также ранее сообщалось, что будет почти 20-градусный мороз - в двух областях будет холоднее всего. Погода в Одессе будет одной из самых теплых. Однако даже там будет морозная погода.
Напомним, стало известно, какой будет погода в Украине до конца февраля - назван самый холодный день последнего месяца зимы. Сегодня в Киеве и области объявлен первый уровень опасности.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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