Где спрятан мишка: только гений найдет его за 5 секунд

Мишка спрятан так искусно, что нужно иметь "зрение орла", чтобы его заметить. Готовы ли вы испытать себя?

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Где спрятан мишка/ коллаж: Главред, фото: Brightside, unsplash.com

Большинство информации вокруг себя мы воспринимаем визуально - через зрение. Но важна также скорость обработки информации. И если вам обычно требуется достаточно много времени, чтобы осмыслить то, что вы видите вокруг, то можем вас успокоить - такой навык можно тренировать. И, в частности, для этого подойдут разнообразные головоломки и оптические иллюзии.

Выполнение головоломок, где нужно что-то отыскать или что-то разгадать - это отличный способ потренировать свой мозг, улучшить скорость мышления и внимательность.

В следующей загадке нужно отыскать мишку, который спрятан на картинке с бегунами, пишет jagranjosh.

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На рисунке мы видим соревнования по бегу, участие в котором принимают шесть спортсменов. Каждый из них пытается направить все свои силы на то, чтобы обогнать своих соперников и как можно быстрее добраться до финиша. И их целеустремленность и преданность результату видно на лицах.

Но мало кто догадывается, что где-то на рисунке спрятан игрушечный мишка Тедди. Заметить его будет непросто, ведь практически ничего не указывает места его расположения.

Нужно очень внимательно присмотреться даже к мельчайшим деталям, ведь трудно догадаться наперед, что может указать на правильный ответ.

Загадку нужно разгадать всего за 5 секунд, поэтому придется спешить.

Где спрятан мишка / Brightside

Если вы готовы бросить себе вызов и испытать свою внимательность, тогда вперед. И пусть вас не останавливает сложность задания.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Непросто будет заметить мишку/ Brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, в каком стакане больше всего воды - лишь единицы догадаются за 5 секунд. В четырех стаканах стоят четыре предмета, залитые водой. Нужно догадаться, в каком из стаканов наибольшее количество воды.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такая задача станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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