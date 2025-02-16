Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Где спрятаны 3 лица: только люди с "орлиным зрением" найдут их за 5 секунд

Алёна Воронина
16 февраля 2025, 07:15
53
Придется приложить немало усилий, чтобы понять, где именно спрятаны три лица в цветочном магазине.

Загадка
Где спрятаны три лица/ Brightside

Оптические иллюзии являются отличным способом проверить свою наблюдательность и внимательность, а также скорость обработки мозгом визуальной информации, которую мы получаем, когда на что смотрим.

Но в то же время нужно быть готовыми к тому, что подобные загадки могут обмануть ваш мозг - перспективой, освещением, чем-то скрытым и замаскированным. Оптические иллюзии на то и иллюзии, что они не позволяют нам очень быстро отыскать правильный ответ. Часто то, что мы видим, при более внимательном рассмотрении оказывается совсем иным, чем нам казалось вначале.

видео дня

Следующая загадка может похвастаться высоким уровнем сложности, ведь отыскать правильный ответ в ней будет очень непросто. На рисунке нужно отыскать три скрытых лица, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим цветочный магазин, в котором девушка составляет букет. Вокруг нее очень много разных цветов.

На первый взгляд может казаться, что никаких других лиц, кроме лица продавщицы, на картинке нет. Но это не так. Где-то там спрятаны еще три лица, заметить которые не так уж и просто.

Попробуйте очень внимательно взглянуть каждый уголок картинки и отыскать спрятанные лица. Но учтите, время на поиски ограничено - даётся всего 5 секунд. Не каждому удастся справиться настолько быстро.

Загадка
Где спрятаны три лица / Brightside

Когда завершите разгадывание загадки, можете поделиться ею с родными и друзьями - возможно они также захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет отыскать три лица/ Brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно отыскать, где спрятан кот - найти хитрое животное за 5 секунд смогут единицы. Найти кота на этой картинке будет не так просто - для этого нужно будет тщательно присмотреться.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такое задание станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ может изменить цель наступления в 2025 году: в ISW назвали направление

РФ может изменить цель наступления в 2025 году: в ISW назвали направление

07:44Украина
Работа с командой Трампа началась: Зеленский рассказал о специальном соглашении

Работа с командой Трампа началась: Зеленский рассказал о специальном соглашении

00:34Политика
Госсекретарь США лично говорил с Лавровым: официальные подробности

Госсекретарь США лично говорил с Лавровым: официальные подробности

23:50Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Это не наша семья": дочь Заворотнюк вызверилась на новую женщину Чернышова

"Это не наша семья": дочь Заворотнюк вызверилась на новую женщину Чернышова

Цена неожиданно обвалилась на 12%: в Украине массово распродают популярный фрукт

Цена неожиданно обвалилась на 12%: в Украине массово распродают популярный фрукт

Укоренится даже палка: что добавить в воду для образования корней

Укоренится даже палка: что добавить в воду для образования корней

Китайский гороскоп на завтра 16 февраля: Крысам - проблемы, Быкам - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 16 февраля: Крысам - проблемы, Быкам - разочарования

Облегчает жизнь и стирку: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины

Облегчает жизнь и стирку: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины

Последние новости

07:44

РФ может изменить цель наступления в 2025 году: в ISW назвали направление

07:15

Где спрятаны 3 лица: только люди с "орлиным зрением" найдут их за 5 секунд

06:02

Беларусь между Китаем и США: почему Вашингтон изменил риторику?мнение

06:00

Кто пересечет перекресток третьим: тест ПДД, на котором спотыкаются многие водители

05:05

Какой сегодня праздник 16 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

Глаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в МюнхенеГлаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в Мюнхене
04:35

Что такое "казьо": лишь единицы дадут правильный ответВидео

03:33

"За Трампом не заржавеет": Кулик о сценарии "большой встречи" с ПутинымВидео

02:35

Как заставить кусты пионов обильно цвести: секрет кроется под землей

00:50

Для чего нужна кнопка под педалью газа в авто: знают лишь единицы

Реклама
00:34

Работа с командой Трампа началась: Зеленский рассказал о специальном соглашении

00:10

Сотрудничество между Вашингтоном и Москвой: Кулик раскрыл неожиданный сценарийВидео

15 февраля, суббота
23:50

Госсекретарь США лично говорил с Лавровым: официальные подробности

23:23

Влупит -17: Украину атакует новая морозная волна со снегом

22:19

Встреча Трампа с Путиным: СМИ узнали вероятную дату и место саммита

22:04

Кошевой рассказал о проблемах с 17-летней дочкойВидео

21:41

В ближайшие дни могут начаться мирные переговоры по Украине - PoliticoВидео

21:24

"Мощный удар НАТО по РФ": в Альянсе спрогнозировали ответ на агрессию Москвы

21:16

Как с гуся вода: Cедокова дала фальшивый концерт в Казахстане на 14 февраляВидео

21:01

НАТО не может гарантировать завершение войны в Украине за 180 дней - Рютте

20:22

Почему не стоит наносить воду на кузов авто перед пеной: водители будут удивлены

Реклама
20:18

Ввод европейских войск и гарантии для Украины: СМИ о неожиданном плане США

20:15

США приготовили Лукашенко специальную сделку: в СМИ раскрыли, как это повлияет на Кремль

19:54

Кэллог на фронте, миротворцы и минералы: итоговые заявления Зеленского в МюнхенеФотоВидео

19:24

Европа, пора повзрослеть: чего хотят США от союзниковмнение

19:16

Умер популярный российский актер

19:14

Переговоры по Украине без Европы: Зеленский жестко ответил на заявление Келлога

18:58

Почему Зеленский отказался подписывать соглашение с США - раскрыты детали

18:31

Наступление РФ резко остановилось на Покровском направлении: Попович раскрыл причины

18:21

Отправку европейских войск в Украину обсуждают с Зеленским: в AP узнали детали

17:47

В семью придет благополучие: что нужно сделать 16 февраля, приметы

17:18

Мерц назвал главное условие передачи Украине дальнобойных ракет Taurus

17:17

РФ начала выводить из Сирии суда, наполненные боеприпасами: что на самом деле происходит

16:29

У Трампа назвали сроки окончания войны и раскрыли детали гарантий для Украины

16:27

ТОП-5 новых автомобилей в Украине дешевле $18 000: рейтинг моделей 2025 года

16:23

Чем отличаются 2 девушки с котом: лишь гений найдет отличительные детали за 21 секунду

16:13

На ЧАЭС уже два дня продолжается пожар: в Минэнерго указали на угрозу

15:48

88-летнего Папу Римского положили в больницу: какие прогнозы дают врачи

15:45

Начнется агрессия в других странах: чем грозит обмен территориями Украины

15:13

"Ни мира, ни войны": тревожный прогноз насчет переговоров Трампа с ПутинымВидео

14:46

Укоренится даже палка: что добавить в воду для образования корнейВидео

Реклама
14:45

Облегчает жизнь и стирку: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины

14:30

Зеленский заявил об окончании войны в 2025 году: когда это может произойти

14:25

Завершение войны в 2025-м и новые угрозы от РФ: основные заявления Зеленского в МюнхенеВидео

13:55

Сэкономят деньги и украсят сад: какие многолетники вырастить в марте из семян

13:51

"50 кг взрывчатки" на ЧАЭС: раскрыта правда об атаке РФ по станции

13:40

Европа объединится и начнет давить на Трампа: эксперт дал прогноз на события в Украине

13:00

Пономарев показал взрослого сына и поздравил его с днем рождения

12:45

"Проиграют все": Зеленский сказал, на какое соглашение не согласится Украина

12:15

Цена неожиданно обвалилась на 12%: в Украине массово распродают популярный фрукт

12:12

"РФ не планирует завершать войну": Зеленский сделал громкое заявление в Мюнхене

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять