Сколько шаров на рисунке: большинство людей дадут неправильный ответ

Мало кто сможет правильно посчитать, сколько на самом деле разноцветных шаров есть на рисунке.

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Сколько шаров на рисунке/ коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, depositphotos.com/ua

Обманчивая оптическая иллюзия может любого сбить с толку. В загадке нужно определить, сколько шаров есть на рисунке.

На картинке мы видим много разноцветных шаров, которые сложены в пирамиду, пишет The Mirror. Не стоит думать, что это задание будет простым, ведь оно может завести в сложный интеллектуальный лабиринт, из которого будет непросто выбраться.

В издании отмечают, что новой головоломкой поделились пользователи соцсети Х, которая ранее называлась Twitter. И многие люди поделились противоречивыми ответами относительно того, сколько, по их мнению, на самом деле шаров на картинке.

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Можете ли вы понять, каким на самом деле должен быть ответ? Догадаться будет непросто - придется очень хорошо постараться.

Сколько шаров вы видите? Удалось ли вам их посчитать? Попробуйте выполнить задание как можно быстрее.

А если вы любите соревнования, то можете даже посоревноваться с кем-то на скорость и определить, кто из вас сможет разгадать загадку первым.

Сколько шаров на рисунке/ mirror.co.uk

Попробуйте сначала самостоятельно справиться с заданием. А когда дадите свой ответ, можете проверить его, взглянув на правильный ответ, который мы оставили внизу.

Правильный ответ: на картинке 16 шаров.

Возможно, возникнет соблазн выполнить все математические вычисления, чтобы определить, сколько шариков спрятано под шарами в верхних рядах пирамиды. Но на самом деле вам не нужно ничего этого делать, потому что это не то, что запрашивается. Вам не нужно искать, из скольких шариков состоит пирамида - вам нужно указать, сколько вы можете физически увидеть.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно отыскать, где спрятан кот - найти хитрое животное за 5 секунд смогут единицы. Найти кота на этой картинке будет не так просто - для этого нужно будет тщательно присмотреться.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такое задание станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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