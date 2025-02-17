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Назван самый холодный день: какой будет погода в Украине до конца февраля

Анна Ярославская
17 февраля 2025, 11:19
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Сегодня в Киеве и области объявлен первый уровень опасности.
Погода, зима
Синоптик назвал самый холодный день недели 17-23 февраля 2025 / Фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в ближайшую неделю
  • Чего ждать сегодня от погоды в Киеве и области
  • Какой самый холодный день на этой неделе

Погода в Украине до конца февраля будет морозной. Ждать потепления стоит только в конце месяца. Март может удивить, поскольку это переходный месяц.

Если вас интересует календарь магнитных бурь, читайте материал: Украину атаковала мощная магнитная буря: когда она закончится.

видео дня

Погода на сегодня

17 февраля станет самым холодным днем недели. Ночью столбики термометра опустились до -20 градусов мороза в некоторых районах Ивано-Франковской и Черновицкой областей, в частности, в Карпатах, а также в Луганской области, пишет ТСН.

На остальной территории температура воздуха составит -16...-9 градусов.

Как сообщают в Facebook Горные спасатели Прикарпатья, по состоянию на 09:00 понедельника на горе было Поп Иван облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, 6 м/с. Температура воздуха составляла -22°С.

Погода на горе Поп Иван
Погода на горе Поп Иван / facebook.com/chornogora.rescue

Погода в Киеве 17 февраля

Сегодня в Киеве и области объявлен первый уровень опасности, желтый. На дорогах гололедица.

"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", - свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра.

Синоптики рассказали, что погода сегодня будет облачной с прояснениями. Ночью выпал небольшой снег, днем - ​​без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 10-15° мороза, днем ​​2-7° мороза;

В Киеве ночью 11-13° мороза, днем ​​4-6° мороза.

Погода на сегодня в Киеве
Погода на сегодня в Киеве / facebook.com/UkrHMC

Погода на неделю

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что на этой неделе в Украину придет очередная волна холода с ощутимыми ночными морозами. Суровая зимняя погода будет царить до 20 февраля. Лишь после этой даты следует ожидать, что суровость февраля начнет ослабевать, передает Oboz.ua.

"Причем после прохождения нынешнего атмосферного фронта 16-18 февраля морозы могут быть более ощутимыми или по крайней мере такими, какие они сейчас. Мы надеемся, что после 20 февраля они несколько ослабеют и будет изменение синоптических процессов. Возможно, будут на несколько градусов более высокие показатели", – отметила синоптик.

По ее словам, с марта от погоды можно ожидать всего, чего угодно, потому что это переходный месяц.

Погода в Украине - прогнозы

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что понедельник в Украине будет холодным. Ночью температура воздуха опустится до -17 градусов. Небольшой снег ожидается в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Впоследствии в Украину придет потепление. Однако не стоит его ждать раньше, чем 24 февраля.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение всей недели с 17 по 23 февраля ожидается период аномально холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха будет на 5 - 9 °С ниже климатической нормы из-за влияния холодной арктической воздушной массы и мощного антициклона.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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