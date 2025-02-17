"Будет в Украине двое суток": Зеленский назвал дату и цель приезда Келлога

Зеленский хочет, чтобы Келлог лично посетил фронт - они могут поехать туда вместе.

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Зеленский назвал дату и цель приезда Келлога/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Википедия

Кратко:

Зеленский заявил, что Келлог приедет в Украину 20 февраля

Кэллог вместе с Зеленским поедут на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог приедет в Киев 20 февраля.

Об этом сообщает "Interfax-Украина" со ссылкой на видеообщение Зеленского с журналистами. Глава Украинского государства отметил, что планирует поехать вместе с Келлогом на фронт.

видео дня

"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет", - отметил Зеленский.

Он сказал, что хочет, чтобы Келлог лично посетил фронт и пообщался с украинскими военными.

По словам Зеленского, он вместе с Келлогом отправится к главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сирскому и к командующим нескольких бригад. Также он предположил, что представитель Трампа может встретиться с представителями Минобороны Украины и с украинскими разведчиками.

Президент Украины отметил, что очень важно показать Соединенным Штатам, какая сейчас реальная ситуация в нашем государстве, а также донести, какое значение имеют гарантии безопасности.

"Я думаю, что после его возвращения в США мы уже будем понимать, когда состоится моя встреча с президентом Трампом", - подчеркнул Зеленский.

Заявления Келлога по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, у Трампа не исключили "потери территорий" Украиной по результатам переговоров. Кэллог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров о прекращении войны.

Также сообщалось, что в США выдвинули требование, что Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры. По словам Келлога, Путину придется забыть о своей отговорке о том, что Зеленский "нелегитимен".

Напомним, у Трампа назвали сроки окончания войны и раскрыли детали гарантий для Украины. Союзники Украины работают над различными вариантами гарантий безопасности, подчеркнул Кит Келлог.

Сообщалось, что Келлог посетит Украину, Германию и Бельгию. Специальный представитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину. Он будет продвигать цель американского лидера Дональда Трампа о прекращении войны России против Украины и обеспечения "мира силой".

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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