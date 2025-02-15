Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

У Трампа назвали сроки окончания войны и раскрыли детали гарантий для Украины

Алексей Тесля
15 февраля 2025, 16:29
357
Союзники Украины работают над различными вариантами гарантий безопасности, подчеркнул Кит Келлог.
Кит Келлог, Украина
Кит Келлог оценил перспективы прекращения развязанной РФ войны / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Главное:

  • Союзники Украины работают над различными вариантами гарантий безопасности
  • Келлог считает, что война в Украине должна закончиться менее чем за год
  • Мерой успеха будет реакция союзников на первое нарушение прекращения огня

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил о том, что результаты переговоров по поиску мира в Украине будут обсуждаться с Трампом.

"Что говорят союзники, как они себе представляют устойчивый мир, как они говорят об обеспечении границ. И надо это все сложить в рамку, с которой надо работать, которой раньше не было", - подчеркнул он в ходе Украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

видео дня

Гарантии безопасности для Украины

По его словам, союзники Украины работают над различными вариантами гарантий безопасности. Однако окончательное решение будет за Трампом.

Он уточнил, что одна из причин его визита на Мюнхенскую конференцию - это обсуждение с союзниками гарантий безопасности для Украины. После этого Келлог поедет обратно в США и представит эти идеи Трампу.

"И потом я привезу это человеку, который принимает решение - президенту Трампу. Мы ему советуем, он принимает решение. Мы должны дать ему варианты. Нельзя отвергать ничего. Если вы на этой неделе заметили, что все варианты сегодня еще рассматривают. Важно, чтобы президент сам на основе этого принимал решение", - сказал Келлог.

Сроки завершения войны

Келлог считает, что война в Украине должна закончиться менее чем за год. По его словам, президент Трамп ставит задачу по быстрому завершению войны.

Он отметил, что публично берет срок в 180 дней, чтобы все стороны были задействованы для окончания войны. По его словам, важно, чтобы это было стало, долговременно, обеспечило суверенитет Украины. "И чтобы когда война закончилась, она никогда больше не началась", – подчеркнул он.

Мюнхенская конференция, Мюнхен, конференция по безопасности Инфографика
/ Главред

Что будет успехом для Украины

Келлог уверен, что проблема "Минска-2" была в том, что многие люди, которые были за столом переговоров, не имели возможности приобщиться к мирному процессу, поэтому США не пойдут по этому пути.

Также по его словам, определением успеха будет тогда, когда первый раз будет нарушение прекращения огня и как все стороны отреагируют.

"Нам надо убедиться, что безопасность Украины - это достижение правильных целей. Это не будет Минск-2. Это будет стабильный долгосрочный мир, среда, с которой мы можем работать. Прекращение огня и долгосрочный мирный договор не будет выдающимся успехом. Определением успеха будет тогда, когда первый раз будет нарушено прекращение огня и как все стороны отреагируют", - сказал спецпредставитель Трампа.

Визит Келлога в Украину

Келлог также рассказал, что готовится осуществить визит в Украину. Он планирует опираться на вчерашние переговоры между президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом Штатов Джей Ди Вэнсом.

Спецпредставитель Трампа назвал эти переговоры между Вэнсом с Зеленским, состоявшиеся во время первого дня Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля - "конструктивными".

"Я буду опираться на конструктивные разговоры Дж.Д. Вэнса с президентом Украины Зеленским во время моего предстоящего визита в Украину", - говорится в публикации Келлога в X.

Ранее сообщалось о том, что Келлог посетит Украину, Германию и Бельгию. Кит Келлог посетит штаб-квартиры НАТО и Европейского союза в Брюсселе.

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Украину после Мюнхенской конференции по безопасности. Визит запланирован на 20 февраля. Об этом сообщило Суспільне со ссылками на источники в Офисе президента Украины.

Как сообщал Главред, Трамп подтвердил, что Келлог приедет в Украину. Однако не стал уточнять дату. Кроме того, Келлог встретится с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Другие новости:

Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Кит Келлог Мюнхенская конференция 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мерц назвал главное условие передачи Украине дальнобойных ракет Taurus

Мерц назвал главное условие передачи Украине дальнобойных ракет Taurus

17:18Мир
У Трампа назвали сроки окончания войны и раскрыли детали гарантий для Украины

У Трампа назвали сроки окончания войны и раскрыли детали гарантий для Украины

16:29Мир
На ЧАЭС уже два дня продолжается пожар: в Минэнерго указали на угрозу

На ЧАЭС уже два дня продолжается пожар: в Минэнерго указали на угрозу

16:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сладкая парочка: Налчаджиоглу и Билык вместе провели День влюбленных

Сладкая парочка: Налчаджиоглу и Билык вместе провели День влюбленных

Гороскоп на завтра 16 февраля: Скорпионам - отличный день, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 16 февраля: Скорпионам - отличный день, Водолеям - неожиданность

Не к Потапу: стройная Каменских сделала заявление о любви

Не к Потапу: стройная Каменских сделала заявление о любви

Ухажер Лорак показал, что творится у них в постели

Ухажер Лорак показал, что творится у них в постели

"Немного волновалась": Наталья Могилевская впервые вывела в свет старшую дочь

"Немного волновалась": Наталья Могилевская впервые вывела в свет старшую дочь

Последние новости

17:18

Мерц назвал главное условие передачи Украине дальнобойных ракет Taurus

16:29

У Трампа назвали сроки окончания войны и раскрыли детали гарантий для Украины

16:27

ТОП-5 новых автомобилей в Украине дешевле $18 000: рейтинг моделей 2025 года

16:23

Чем отличаются 2 девушки с котом: лишь гений найдет отличительные детали за 21 секунду

16:13

На ЧАЭС уже два дня продолжается пожар: в Минэнерго указали на угрозу

Глаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в МюнхенеГлаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в Мюнхене
15:48

88-летнего Папу Римского положили в больницу: какие прогнозы дают врачи

15:45

Начнется агрессия в других странах: чем грозит обмен территориями Украины

15:13

"Ни мира, ни войны": тревожный прогноз насчет переговоров Трампа с ПутинымВидео

14:46

Укоренится даже палка: что добавить в воду для образования корнейВидео

Реклама
14:45

Облегчает жизнь и стирку: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины

14:30

Зеленский заявил об окончании войны в 2025 году: когда это может произойти

14:25

Завершение войны в 2025-м и новые угрозы от РФ: основные заявления Зеленского в МюнхенеВидео

13:55

Сэкономят деньги и украсят сад: какие многолетники вырастить в марте из семян

13:51

"50 кг взрывчатки" на ЧАЭС: раскрыта правда об атаке РФ по станции

13:40

Европа объединится и начнет давить на Трампа: эксперт дал прогноз на события в Украине

13:00

Пономарев показал взрослого сына и поздравил его с днем рождения

12:45

"Проиграют все": Зеленский сказал, на какое соглашение не согласится Украина

12:15

Цена неожиданно обвалилась на 12%: в Украине массово распродают популярный фрукт

12:12

"РФ не планирует завершать войну": Зеленский сделал громкое заявление в Мюнхене

12:00

Большая сделка Трампа по завершению войны в Украине маловероятна, война будет продолжаться во время переговоров - Кулик

Реклама
11:58

Что нужно делать каждый день на Масленицу - традиции и запреты

11:50

Размещение войск США в Украине: у Трампа готовы, но выдвинули важное условие

11:29

"Это не наша семья": дочь Заворотнюк вызверилась на новую женщину Чернышова

11:18

Где 2 отличия между картинками: только самый внимательный найдет их за 5 секунд

11:06

День ангела 15 февраля: кто сегодня именинник и как поздравить

10:51

Китайский гороскоп на завтра 16 февраля: Крысам - проблемы, Быкам - разочарования

10:41

Нокаут в четвертом раунде: украинский боксер потерпел поражение впервые в карьере

10:10

Оккупанты ночью запустили по Украине 70 дронов: сколько удалось сбить

10:00

Неплях показала квартиру за 14 млн и ультра люксовый ремонт: подарок мужчины

09:56

Как вырастить кофейное дерево дома и где взять семена

09:29

Такого в РФ не было давно: дрон влетел в дом, атаковано предприятие и НПЗ

09:11

В Кремле серьезно испугались после разговора Трампа и Путина: в ISW назвали причину

08:10

Украинская слабость Трампамнение

07:58

У Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США: Зеленский сделал заявление

06:10

Украину никто сдать не можетмнение

05:33

Гороскоп на завтра 16 февраля: Скорпионам - отличный день, Водолеям - неожиданность

05:00

Какой сегодня праздник 15 февраля 2025 года: почему запрещено брать и давать в долг

04:35

Что означает выражение "козиритися за шинквасом": мало кто знает объяснениеВидео

03:30

"Светит" большой штраф: где водителям запрещено громко закрывать двери авто

03:00

Меган Маркл сделала странное признание принцу Гарри

Реклама
02:20

Умеет ли кот смеяться: ТОП-5 признаков, что животное в хорошем настроении

01:31

Могут перегибать: 5 самых жадных знаков зодиака

01:30

Техника и боеприпасы для ВСУ по ленд-лизу: генерал о сценарии помощи СШАВидео

00:41

Когда состоится встреча Зеленского и Путина - Ермак навал условие

00:24

F-16 сбили из-за "осторожности США": в WSJ назвали возможную причину катастрофы

14 февраля, пятница
23:27

Украину атаковала мощная магнитная буря: когда она закончится

23:20

Как быстро приготовить идеальные блины: женщина раскрыла секретный ингредиент

23:15

Потери РФ в Курской области стремительно растут: Сырский раскрыл новые данные

23:11

Зеленский отказался от сделки с США по полезным ископаемым - СМИ

22:25

Соломия Витвицкая выходит замуж - бойфренд-военный сделал ей предложение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять