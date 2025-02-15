У Трампа назвали сроки окончания войны и раскрыли детали гарантий для Украины

Союзники Украины работают над различными вариантами гарантий безопасности, подчеркнул Кит Келлог.

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Кит Келлог оценил перспективы прекращения развязанной РФ войны / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

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Союзники Украины работают над различными вариантами гарантий безопасности

Келлог считает, что война в Украине должна закончиться менее чем за год

Мерой успеха будет реакция союзников на первое нарушение прекращения огня

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил о том, что результаты переговоров по поиску мира в Украине будут обсуждаться с Трампом.

"Что говорят союзники, как они себе представляют устойчивый мир, как они говорят об обеспечении границ. И надо это все сложить в рамку, с которой надо работать, которой раньше не было", - подчеркнул он в ходе Украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

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Гарантии безопасности для Украины

По его словам, союзники Украины работают над различными вариантами гарантий безопасности. Однако окончательное решение будет за Трампом.

Он уточнил, что одна из причин его визита на Мюнхенскую конференцию - это обсуждение с союзниками гарантий безопасности для Украины. После этого Келлог поедет обратно в США и представит эти идеи Трампу.

"И потом я привезу это человеку, который принимает решение - президенту Трампу. Мы ему советуем, он принимает решение. Мы должны дать ему варианты. Нельзя отвергать ничего. Если вы на этой неделе заметили, что все варианты сегодня еще рассматривают. Важно, чтобы президент сам на основе этого принимал решение", - сказал Келлог.

Сроки завершения войны

Келлог считает, что война в Украине должна закончиться менее чем за год. По его словам, президент Трамп ставит задачу по быстрому завершению войны.

Он отметил, что публично берет срок в 180 дней, чтобы все стороны были задействованы для окончания войны. По его словам, важно, чтобы это было стало, долговременно, обеспечило суверенитет Украины. "И чтобы когда война закончилась, она никогда больше не началась", – подчеркнул он.

/ Главред

Что будет успехом для Украины

Келлог уверен, что проблема "Минска-2" была в том, что многие люди, которые были за столом переговоров, не имели возможности приобщиться к мирному процессу, поэтому США не пойдут по этому пути.

Также по его словам, определением успеха будет тогда, когда первый раз будет нарушение прекращения огня и как все стороны отреагируют.

"Нам надо убедиться, что безопасность Украины - это достижение правильных целей. Это не будет Минск-2. Это будет стабильный долгосрочный мир, среда, с которой мы можем работать. Прекращение огня и долгосрочный мирный договор не будет выдающимся успехом. Определением успеха будет тогда, когда первый раз будет нарушено прекращение огня и как все стороны отреагируют", - сказал спецпредставитель Трампа.

Визит Келлога в Украину

Келлог также рассказал, что готовится осуществить визит в Украину. Он планирует опираться на вчерашние переговоры между президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом Штатов Джей Ди Вэнсом.

Спецпредставитель Трампа назвал эти переговоры между Вэнсом с Зеленским, состоявшиеся во время первого дня Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля - "конструктивными".

"Я буду опираться на конструктивные разговоры Дж.Д. Вэнса с президентом Украины Зеленским во время моего предстоящего визита в Украину", - говорится в публикации Келлога в X.

Ранее сообщалось о том, что Келлог посетит Украину, Германию и Бельгию. Кит Келлог посетит штаб-квартиры НАТО и Европейского союза в Брюсселе.

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Украину после Мюнхенской конференции по безопасности. Визит запланирован на 20 февраля. Об этом сообщило Суспільне со ссылками на источники в Офисе президента Украины.

Как сообщал Главред, Трамп подтвердил, что Келлог приедет в Украину. Однако не стал уточнять дату. Кроме того, Келлог встретится с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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