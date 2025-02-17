Трамп делает акцент на разговоре с Путиным, а не с Зеленским: Чалый назвал 2 причины

Трамп показывает, что он готов прекратить войну, но дальше, мол, это должны решать Европа и Украина.

https://glavred.info/ukraine/tramp-delaet-akcent-na-razgovore-s-putinym-a-ne-s-zelenskim-chalyy-nazval-2-prichiny-10640252.html Ссылка скопирована

Трамп делает акцент на разговоре с Путиным, а не с Зеленским - Чалый объяснил причины/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Основные тезисы Чалого:

Трамп делает акцент именно на разговоре с Путиным, а не с Зеленским, по двум причинам

Трамп говорит: "Я готов прекратить войну, а дальше это должны решать Европа и Украина"

Эта позиция для нас уязвима, ведь прекратить огонь - это не достичь устойчивого мира

Президент США Дональд Трамп делает акцент именно на разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, а не с президентом Украины Владимиром Зеленским, как это делал Джо Байден. Ключевая причина такого подхода в том, что Байден и прошлая администрация разработали собственную стратегию стабильного мира в Европе, а Дональд Трамп ориентируется на достижение прекращения огня (ceasefire).

Байден и Трамп имели разные цели в этом вопросе. Трамп говорит: "Я готов прекратить войну, а дальше это должны решать Европа и Украина". Такое мнение высказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Главреду.

По словам дипломата, эта позиция для нас уязвима, потому что прекратить огонь - это не достичь устойчивого мира. Это, возможно, могло бы стать первым шагом, однако Чалый отмечает, что сомневается в этом.

"Вторая причина - Трамп всегда оставлял возможность переговоров непосредственно с российским главой. В отличие от него, Джо Байден четко оценил Путина как военного преступника. А Трамп, наоборот, сигнализирует, что ситуацию можно вернуть к business as usual. Он намекает: "Мы можем обсуждать вопрос стратегических ядерных вооружений, можем вернуться назад, но прекратите бессмысленное кровопролитие". Это его подход, чтобы привлечь Путина к переговорам", - сказал Чалый.

Дипломат подчеркнул, что нужно вернуть ситуацию к моменту, когда перед любыми переговорами между США и Россией на самом высоком уровне должны состояться консультации между странами, которые до последнего момента были в одной лодке. Украина, США, ЕС, НАТО и другие страны действовали совместно, и это не просто поддержка Украины - это национальные интересы самих Соединенных Штатов, подчеркнул Чалый.

"С развитием ситуации, вероятно, будет расти роль Конгресса и других игроков в США. И тогда это уже не будет восприниматься как снежный ком, который летит сверху, на который мы не успеваем среагировать", - подытожил он.

Смотрите видео интервью Валерия Чалого Главреду о перспективах мирных переговоров в 2025 году:

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США и РФ встретятся в Саудовской Аравии - у Reuters узнали сроки и главную цель. Встреча состоится в ближайшие дни.

Также ранее сообщалось, что Трамп спешит "положить конец войне" в Украине - Bloomberg раскрыл дату перемирия. Европейские чиновники обеспокоены, что Зеленского могут заставить пойти на невыгодную сделку.

Напомним, Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным. Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах между США и РФ, сказал Трамп.

Читайте также:

Кто такой Валерий Чалый Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014—2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015—2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016—2019). Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред