Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Трамп делает акцент на разговоре с Путиным, а не с Зеленским: Чалый назвал 2 причины

Алёна Воронина
17 февраля 2025, 14:55
113
Трамп показывает, что он готов прекратить войну, но дальше, мол, это должны решать Европа и Украина.
Трамп делает акцент на разговоре с Путиным, а не с Зеленским: Чалый назвал 2 причины
Трамп делает акцент на разговоре с Путиным, а не с Зеленским - Чалый объяснил причины/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Основные тезисы Чалого:

  • Трамп делает акцент именно на разговоре с Путиным, а не с Зеленским, по двум причинам
  • Трамп говорит: "Я готов прекратить войну, а дальше это должны решать Европа и Украина"
  • Эта позиция для нас уязвима, ведь прекратить огонь - это не достичь устойчивого мира

Президент США Дональд Трамп делает акцент именно на разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, а не с президентом Украины Владимиром Зеленским, как это делал Джо Байден. Ключевая причина такого подхода в том, что Байден и прошлая администрация разработали собственную стратегию стабильного мира в Европе, а Дональд Трамп ориентируется на достижение прекращения огня (ceasefire).

Байден и Трамп имели разные цели в этом вопросе. Трамп говорит: "Я готов прекратить войну, а дальше это должны решать Европа и Украина". Такое мнение высказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Главреду.

По словам дипломата, эта позиция для нас уязвима, потому что прекратить огонь - это не достичь устойчивого мира. Это, возможно, могло бы стать первым шагом, однако Чалый отмечает, что сомневается в этом.

"Вторая причина - Трамп всегда оставлял возможность переговоров непосредственно с российским главой. В отличие от него, Джо Байден четко оценил Путина как военного преступника. А Трамп, наоборот, сигнализирует, что ситуацию можно вернуть к business as usual. Он намекает: "Мы можем обсуждать вопрос стратегических ядерных вооружений, можем вернуться назад, но прекратите бессмысленное кровопролитие". Это его подход, чтобы привлечь Путина к переговорам", - сказал Чалый.

Дипломат подчеркнул, что нужно вернуть ситуацию к моменту, когда перед любыми переговорами между США и Россией на самом высоком уровне должны состояться консультации между странами, которые до последнего момента были в одной лодке. Украина, США, ЕС, НАТО и другие страны действовали совместно, и это не просто поддержка Украины - это национальные интересы самих Соединенных Штатов, подчеркнул Чалый.

"С развитием ситуации, вероятно, будет расти роль Конгресса и других игроков в США. И тогда это уже не будет восприниматься как снежный ком, который летит сверху, на который мы не успеваем среагировать", - подытожил он.

Смотрите видео интервью Валерия Чалого Главреду о перспективах мирных переговоров в 2025 году:

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США и РФ встретятся в Саудовской Аравии - у Reuters узнали сроки и главную цель. Встреча состоится в ближайшие дни.

Также ранее сообщалось, что Трамп спешит "положить конец войне" в Украине - Bloomberg раскрыл дату перемирия. Европейские чиновники обеспокоены, что Зеленского могут заставить пойти на невыгодную сделку.

Напомним, Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным. Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах между США и РФ, сказал Трамп.

Читайте также:

Кто такой Валерий Чалый

Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014—2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015—2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016—2019).

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин Валерий Чалый
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

15:35Синоптик
"Будет в Украине двое суток": Зеленский назвал дату и цель приезда Келлога

"Будет в Украине двое суток": Зеленский назвал дату и цель приезда Келлога

15:32Украина
Эксперт назвал условие, благодаря которому Украина сможет вернуть границы 1991 года

Эксперт назвал условие, благодаря которому Украина сможет вернуть границы 1991 года

15:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

Путинист Филипп Киркоров решил "добить" предательницу Лолиту - причина

Путинист Филипп Киркоров решил "добить" предательницу Лолиту - причина

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

Последние новости

15:35

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

15:32

"Будет в Украине двое суток": Зеленский назвал дату и цель приезда Келлога

15:23

Дочь Константина Меладзе впервые показала красавчика-бойфренда

15:07

Эксперт назвал условие, благодаря которому Украина сможет вернуть границы 1991 года

15:02

Зеленский отказался признавать итоги переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

На ЧАЭС обнаружили три очага тления: в ГАЗО признались, есть ли выброс радиацииНа ЧАЭС обнаружили три очага тления: в ГАЗО признались, есть ли выброс радиации
14:55

Трамп делает акцент на разговоре с Путиным, а не с Зеленским: Чалый назвал 2 причиныВидео

14:21

У Трампа предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и Китая - СМИ

14:17

После освобождения Песчаного: в ВСУ рассказали о проблемах врага на фронте

14:04

Поцелованные удачей: 4 знака зодиака женщины, которым везет от рождения

Реклама
13:32

Зеленский встретился с президентом ОАЭ: первые результаты визитаФотоВидео

13:21

В Украине изменилась стоимость овощей и фруктов: новые цены

13:13

"Ком в горле и слезы": Тина Кароль рассказала про чувства к покойному мужу

13:08

"Ключевое - кто быстрее подготовится": Чалый назвал год начала новой агрессии РФВидео

13:04

Ударит -19 градусов: синоптик назвала дату сильных морозов

12:58

В Кремле сказали, кто будет представлять РФ на переговорах в Саудовской Аравии

12:44

"Welcome to Ukraine": украинская певица ждет Галкина и Пугачеву в Украине

12:27

"Я не в восторге": Чалый – о переговорах Путина и Трампа

12:16

"Долларопад" на фоне переговоров о мире: что будет дальше и стоит ли покупать валюту

12:15

Где спрятан мишка: только гений найдет его за 5 секунд

12:14

Серьезная потеря для врага: в Воронеже уничтожены два дорогостоящих комплекса РЭБ

Реклама
11:39

РФ атаковали около 100 БпЛА: горит Ильский НПЗ, не работает НПС "Кропоткинская"Видео

11:28

"Украина должна действовать по плану А": дипломат назвал сроки завершения войныВидео

11:19

Назван самый холодный день: какой будет погода в Украине до конца февраля

11:12

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - беспокойство, Свиньям - конфликты

11:05

"Они победили Гитлера и Наполеона": Трамп заявил, что РФ хочет закончить войну

10:37

"На любителя": новая ведущая шоу "Я люблю Україну" выразилась о Ксении Мишиной

10:32

Украина получит оружие из США даже после остановки помощи: что придумал Трамп

10:18

Трамп и Путин будут давить на Украину: Кулик сказал, к каким уступкам нас будут склонятьВидео

10:01

РФ запустила по Украине 147 ударных БпЛА: пострадали четыре областиФото

09:22

Гороскоп на завтра 18 февраля: Тельцам - масса удовольствия, Стрельцам - прибыль

09:10

Елена Зеленская удивила своим образом во время визита в ОАЭ - детали

09:03

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

09:00

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныВидео

08:49

В Украине ввели экстренные отключения: в каких областях не будет света

08:34

Трамп не верит, что Россия будет нападать на НАТО

08:27

"Пояс крепостей" Украины под угрозой: в ISW назвали новую цель РФ на 2025 год

08:11

Наталья Могилевская призналась, почему не показывает своего мужа - детали

08:06

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:38

США и РФ обсудят завершение войны в Украине: где и когда состоится встреча

07:15

Где 3 отличия между рисунками: за 25 секунд их заметят только остроглазые гении

Реклама
06:59

Британия готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений

06:04

Запад ждет смерти Путина, но что, если он переживет Запад?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

04:30

Как избежать запотевания окон в авто: водителям рассказали о гениальном лайфхаке

04:07

За секунды и без химии: как быстро избавиться от неприятного запаха из обувиВидео

02:30

17 февраля: церковный праздник, приметы, кому молятся о пропавших без вести

02:00

Предатель Стас Костюшкин срочно покинул РФ - что случилось

01:33

"Главная битва - не за бюллетени": нардепы признались, когда состоятся выборы

00:19

"Я подтверждаю": Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным

16 февраля, воскресенье
23:03

Фильм о войне в Украине с украинским актером получил премию BAFTA

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять