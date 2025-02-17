Трамп делает акцент на разговоре с Путиным, а не с Зеленским: Чалый назвал 2 причины

Основные тезисы Чалого:
- Трамп делает акцент именно на разговоре с Путиным, а не с Зеленским, по двум причинам
- Трамп говорит: "Я готов прекратить войну, а дальше это должны решать Европа и Украина"
- Эта позиция для нас уязвима, ведь прекратить огонь - это не достичь устойчивого мира
Президент США Дональд Трамп делает акцент именно на разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, а не с президентом Украины Владимиром Зеленским, как это делал Джо Байден. Ключевая причина такого подхода в том, что Байден и прошлая администрация разработали собственную стратегию стабильного мира в Европе, а Дональд Трамп ориентируется на достижение прекращения огня (ceasefire).
Байден и Трамп имели разные цели в этом вопросе. Трамп говорит: "Я готов прекратить войну, а дальше это должны решать Европа и Украина". Такое мнение высказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Главреду.
По словам дипломата, эта позиция для нас уязвима, потому что прекратить огонь - это не достичь устойчивого мира. Это, возможно, могло бы стать первым шагом, однако Чалый отмечает, что сомневается в этом.
"Вторая причина - Трамп всегда оставлял возможность переговоров непосредственно с российским главой. В отличие от него, Джо Байден четко оценил Путина как военного преступника. А Трамп, наоборот, сигнализирует, что ситуацию можно вернуть к business as usual. Он намекает: "Мы можем обсуждать вопрос стратегических ядерных вооружений, можем вернуться назад, но прекратите бессмысленное кровопролитие". Это его подход, чтобы привлечь Путина к переговорам", - сказал Чалый.
Дипломат подчеркнул, что нужно вернуть ситуацию к моменту, когда перед любыми переговорами между США и Россией на самом высоком уровне должны состояться консультации между странами, которые до последнего момента были в одной лодке. Украина, США, ЕС, НАТО и другие страны действовали совместно, и это не просто поддержка Украины - это национальные интересы самих Соединенных Штатов, подчеркнул Чалый.
"С развитием ситуации, вероятно, будет расти роль Конгресса и других игроков в США. И тогда это уже не будет восприниматься как снежный ком, который летит сверху, на который мы не успеваем среагировать", - подытожил он.
Смотрите видео интервью Валерия Чалого Главреду о перспективах мирных переговоров в 2025 году:
Встреча Трампа и Путина - последние новости
Как ранее сообщал Главред, США и РФ встретятся в Саудовской Аравии - у Reuters узнали сроки и главную цель. Встреча состоится в ближайшие дни.
Также ранее сообщалось, что Трамп спешит "положить конец войне" в Украине - Bloomberg раскрыл дату перемирия. Европейские чиновники обеспокоены, что Зеленского могут заставить пойти на невыгодную сделку.
Напомним, Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным. Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах между США и РФ, сказал Трамп.
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Кто такой Валерий Чалый
Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014—2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015—2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016—2019).
Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.
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