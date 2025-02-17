'Украина должна действовать по плану А': дипломат назвал сроки завершения войны

Опаснее не то, что переговоры могут идти без Украины, а то, что их могут вести за счет Украины и ее национальных интересов.

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Дипломат назвал сроки завершения войны/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Основные тезисы Чалого:

Попытка Трампа быстро завершить войну приведет лишь к прекращению огня на определенное время

Серьезные разговоры начнутся осенью, окончательные договоренности могут быть наработаны в 2026-м

Нельзя допустить, чтобы переговоры велись за счет Украины и ее национальных интересов

Попытка быстрого завершения войны со стороны Дональда Трампа не приведет к установлению устойчивого мира и заключению широкого соглашения. Максимальный результат, которого может добиться американский президент такой попыткой - это прекращение огня на определенное время.

Поэтому после попытки быстро завершить войну Трамп может перейти к более основательному анализу ситуации и выработке плана, в котором будут прописаны сроки, ресурсы и обязательства. Такое мнение высказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Главреду.

"Сам Трамп поставил задачу (это озвучил генерал Кэллог) - решить вопрос за 100 дней. Однако он уже говорил и об одном дне для решения, но ситуация затянулась. Поэтому трудно сказать, какие будут реальные сроки и как они будут корректироваться. Можно предположить, что в 2025 году мы увидим завершение быстрой попытки и переход к более основательному анализу ситуации и выработке плана, в котором будут прописаны сроки, ресурсы и обязательства", - отметил Чалый.

По его словам, другим вопросом является то, согласится ли страна-агрессор Россия на подход Трампа. Даже если РФ не захочет на это соглашаться, ухудшение экономической ситуации может ее к этому подтолкнуть. Но при этом у нее не исчезнет желание уничтожить Украину любой ценой или продемонстрировать Европе, что та ничего не стоит.

"Я уверен, что в 2025 году будут происходить попытки решения ключевых вопросов. Однако маловероятно, что до лета будут определены окончательные даты и решения. Например, назывались даты 9 мая, католическая и православная Пасха (в этом году они совпадают, и кажется, что еврейская Пасха также приходится на этот период - 20 апреля). Да, может быть временное перемирие, но это не означает окончательное завершение войны", - сказал дипломат.

Он отметил, что, вероятно, серьезные разговоры начнутся осенью и возможно удастся выйти на решение в начале 2026 года.

"Вывод из этого следующий: Украина должна действовать по плану "А", который формулировал президент Украины и постоянно подчеркивал его. А именно: усиление обороноспособности страны, наращивание производства вооружений, масштабирование беспилотных систем, производство ракет дальностью до 1000 км и более. Все эти направления уже имеют определенную базу, и с правовой точки зрения мы можем это делать", - сказал Чалый.

По его словам, этим же путем идет Путин: наращивание атак на Украину - это его основной план. Украина должна действовать так же. Все остальное - это план "Б".

Чалый подчеркнул, что мы не можем попасть в ловушку ожиданий, что что-то решит Трамп или США или партнеры. Нельзя допустить ситуации, когда в июне остановятся бои, а мы будем не готовы к новым атакам России.

"Это будет опасная ловушка. В то же время нельзя потерять возможность достижения широкомасштабного мира. Это может произойти в конце 2025 года, а окончательные договоренности будут наработаны уже в 2026 году. Трудно сейчас прогнозировать, в каком состоянии Украина подойдет к этому моменту. Поэтому мы должны искать возможности для усиления своей переговорной позиции. Потому что сейчас она в информационном поле существенно ослабла. Существуют опасения, что решения по Украине могут приниматься за ее спиной. Это обсуждается в европейской прессе. Но важно понимать: вопрос не в том, что переговоры идут без Украины, а в том, что их могут вести за счет Украины и ее национальных интересов. И этого нельзя допустить", - подытожил дипломат.

Смотрите видео интервью Валерия Чалого Главреду о перспективах мирных переговоров в 2025 году:

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США и РФ встретятся в Саудовской Аравии - у Reuters узнали сроки и главную цель. Встреча состоится в ближайшие дни.

Также ранее сообщалось, что Трамп спешит "положить конец войне" в Украине - Bloomberg раскрыл дату перемирия. Европейские чиновники обеспокоены, что Зеленского могут заставить пойти на невыгодную сделку.

Напомним, Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным. Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах между США и РФ, сказал Трамп.

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Кто такой Валерий Чалый Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014—2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015—2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016—2019). Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

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