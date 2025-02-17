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"Они победили Гитлера и Наполеона": Трамп заявил, что РФ хочет закончить войну

Виталий Кирсанов
17 февраля 2025, 11:05
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Трамп также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "тоже хочет положить этому конец".
Трамп
Трамп заявил, что РФ хочет закончить войну / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Что сказал Трамп:

  • У РФ "большая, мощная военная машина"
  • Путин хочет остановиться

Президент США Дональд Трамп сказал, что президент России Владимир Путин "хочет прекратить войну" и отверг предположение, что амбиции российского диктатора могут простираться за пределы границ Украины. Об этом пишет The Hill.

"Я думаю, он хочет прекратить войну. Я это понимаю. Мы говорили долго и упорно. Стив Уиткофф был с ним очень долго, около трех часов. Я думаю, он хочет прекратить войну", - сказал Трамп журналистам, когда его спросили, чего, по его мнению, хочет Путин.

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Он заявил, что "у них большая, мощная военная машина".

"Вы понимаете это. И они победили Гитлера, и они победили Наполеона. Знаете, они воюют уже давно. Они делали это раньше… но я думаю, он хотел бы прекратить войну", - отметил американский лидер.

На вопрос о территориальных амбициях Путина - и о том, думает ли он, что президент РФ хочет всю территорию Украины - Трамп сказал, что задал тот же вопрос Путину.

"Я думаю, он хочет остановиться. Это был мой вопрос к нему. Потому что, если он продолжит, это будет большой проблемой для нас, и это вызовет большую проблему у меня, потому что вы просто не можете этого допустить", - отметил он.

Трамп также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "тоже хочет положить этому конец".

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп стремится достичь прекращения огня в Украине до Пасхи 20 апреля, однако в Европе считают, что мирное соглашение удастся заключить не раньше конца года. Администрация Трампа уже заявила европейским союзникам о своих планах, а на этой неделе в Саудовской Аравии ожидаются переговоры с участием США и России.

Несмотря на это, европейские чиновники сомневаются в реалистичности таких сроков и готовят собственную стратегию помощи Украине. Франция инициирует встречу лидеров Европы для координации военной поддержки и обсуждения возможной миротворческой миссии.

Дональд Трамп, вероятно, встретится с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца для обсуждения прекращения войны. По данным издания Axios, 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных чиновников США и России относительно возможного соглашения о прекращении войны в Украине.

Кроме этого, Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский также будет привлечен к переговорам.

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