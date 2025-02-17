Трамп и Путин будут давить на Украину: Кулик сказал, к каким уступкам нас будут склонять

Трамп во время переговоров с Путиным может согласиться на то, что для нас будет критическим и катастрофическим.

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Кулик сказал, к каким уступкам будут склонять Украину/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump, скрин

Основные тезисы Кулика:

Если Трамп и Путин договорятся о заморозке войны, РФ за это потребует обязательств от Украины

Трамп может согласиться на то, что для нас будет критическим и катастрофическим

Если между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным будет достигнут консенсус относительно заморозки конфликта, то в обмен на свое согласие на это страна-агрессор Россия может потребовать определенных обязательств от Украины.

Часть выдвинутых Путиным условий, на которые может согласиться Трамп, для Украины будут критическими и катастрофическими. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

Кулик рассказал, в каких аспектах Трамп и Путин могут договориться "за счет Украины" и как это скажется на нашем государстве.

"Если между ними будет достигнут консенсус по заморозке конфликта, и предположить, что Путин может согласиться на это, то в обмен РФ может потребовать определенных обязательств от Украины. Например, чтобы наша страна не совершала никаких действий, которые могли бы быть расценены как враждебные или агрессивные по отношению к России. Тогда Путин может пойти на такие условия. Но что именно Трамп может "продать" Путину? Согласится ли он, например, на сокращение Вооруженных Сил Украины? Поддержит ли он идею ограничения украинского военно-промышленного комплекса? Могут ли нас лишить права разрабатывать или использовать определенные типы вооружений?", - отметил Кулик.

По его словам, очевидно, что давление будет сосредоточено на запрете мощностей для ракет средней дальности. Украине могут сказать: "Никаких "Нептунов", никаких ракет средней дальности и тем более баллистических ракет Украина иметь не может, особенно тех, которые гипотетически могут нести заряды, приближенные к ядерному".

Такое давление они могут "продать" под видом нераспространения ядерного оружия или как часть режима ракетного сдерживания. Поэтому, мол, Украина не имеет возможности разрабатывать эти ракеты и создавать их.

"Далее возможно давление относительно численности военного контингента у линии разграничения. Для Украины сокращение войск и демобилизация являются критическими вопросами. Ведь если у нас нет реальных гарантий безопасности, а нам предлагают сократить вооруженные силы, то это серьезный риск. Скорость мобилизации и развертывания войск в России значительно выше, чем в Украине. Если сейчас мы демобилизуем войска, а потом произойдет повторная агрессия, сможем ли мы оперативно мобилизоваться с болезненными опытами войны? Сомнительно. Это очень рискованно", - сказал Кулик.

Он отметил, что есть еще много других вопросов, на которые Трамп может согласиться, но для нас они будут критическими и катастрофическими. Поэтому, по его словам, нам нужны европейцы в переговорном процессе и интернационализация переговорного процесса.

"За столом переговоров должны быть не только Трамп и Путин, но и европейские партнеры и другие стороны. Это должно быть многостороннее соглашение с реальными гарантиями безопасности, включая присутствие военных подразделений европейских стран. Это должна быть не миротворческая, а стабилизационная операция, но есть много "но", - подытожил Кулик.

Смотрите видео интервью Виталия Кулика Главреду относительно заявлений Трампа о переговорах по войне в Украине:

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США и РФ встретятся в Саудовской Аравии - у Reuters узнали сроки и главную цель. Встреча состоится в ближайшие дни.

Также ранее сообщалось, что Трамп спешит "положить конец войне" в Украине - Bloomberg раскрыл дату перемирия. Европейские чиновники обеспокоены, что Зеленского могут заставить пойти на невыгодную сделку.

Напомним, Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным. Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах между США и РФ, сказал Трамп.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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