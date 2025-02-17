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РФ запустила по Украине 147 ударных БпЛА: пострадали четыре области

Анна Ярославская
17 февраля 2025, 10:01
215
В результате вражеской атаки есть последствия на Харьковщине, Киевщине, Полтавщине и в Запорожье.
Последствия атаки на Киевщину
В четырех районах Киевщины зафиксированы повреждения / Коллаж: Главред, фото: t.me/kyivoda

Кратко:

  • Сбиты 83 вражеских дрона, 59 - не достигли цели и локационно потеряны
  • В результате атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Полтавщина и Запорожье

В ночь на 17 февраля 2025 года российские оккупанты атаковали Украину 147 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на 09:00 известно, что было сбито 83 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в 10 областях, а именно - в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской.

видео дня

Как сообщили в Воздушных силах, 59 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Полтавщина и Запорожье.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Последствия атаки РФ на Киевщину

Как сообщили в Киевской областной военной администрации, во время вражеской атаки дронами по Киевщине под ударом оказались мирные населенные пункты. В области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые цели.

Обошлось без попадания в объекты критической инфраструктуры. В то же время из-за атаки в Бориспольском районе пострадал мужчина 2003 года рождения. Он получил травму руки. Ему предоставили всю необходимую медицинскую помощь на месте.

Повреждения фиксируются в четырех районах Киевской области:

  • На Обуховщине повреждены три частных дома и два автомобиля.
  • На Вышгородщине загорелось помещение производственного цеха. Пожар оперативно ликвидирован.
  • ⁠На Фастовщине загорелось складское помещение. Пожар ликвидирован.
  • В Бориспольском районе поврежден частный дом.

Оперативные группы продолжают работать по фиксации и ликвидации последствий российской атаки.

  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/kyivoda
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/kyivoda
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/kyivoda
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/kyivoda
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/kyivoda
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/kyivoda

Последствия ночного вражеского удара по Запорожью

Ночью 17 февраля россияне выпустили ударные беспилотники по Запорожью.

"Россияне атаковали город 10 беспилотниками. Как следствие – взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания. Предварительно, без пострадавших", — сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Позже стало известно, что в результате атаки повреждены окна и кровли в 15 многоквартирных и 6 частных домах, отсутствует электроснабжение в нескольких жилых домах.

Коммунальщики, спасатели, социальные работники и благотворители с ночи задействованы в ликвидации последствий.

"На данный момент уже закрыты окна в 9 многоквартирных домах. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

  • Последствия ночного вражеского удара по Запорожью
    Последствия ночного вражеского удара по Запорожью Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия ночного вражеского удара по Запорожью
    Последствия ночного вражеского удара по Запорожью Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия ночного вражеского удара по Запорожью
    Последствия ночного вражеского удара по Запорожью Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия ночного вражеского удара по Запорожью
    Последствия ночного вражеского удара по Запорожью Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия ночного вражеского удара по Запорожью
    Последствия ночного вражеского удара по Запорожью Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия ночного вражеского удара по Запорожью
    Последствия ночного вражеского удара по Запорожью Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Харьковщину 17 февраля

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки оккупанты применили против жителей области 11 управляемых авиабомб и 9 БПЛА.

В Богодуховском районе в с. Цаповка в результате падения трех БпЛА Шахед на территорию предприятия повреждены 3 складские здания, административное здание и 2 автомобиля.

В Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА Шахед в землю. Повреждено хозяйственное сооружение и остекление 14 частных домов. Пострадали три женщины 28, 50 и 64 лет (у них острая реакция на стресс).

Вследствие удара вражеского БПЛА в Салтовском районе повреждено остекление дома, обошлось без пострадавших.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Ситуация на Полтащине

В Полтавской ОВА сообщили, что минувшей ночью враг атаковал Полтавщину дронами. ПВО отработало по враждебным целям.

К счастью, пострадавших нет. В Зеньковской общине обломками беспилотника повреждена кровля частного жилого дома и рядом расположенного хозяйственного сооружения.

Попадания в критическую инфраструктуру не зафиксированы.

Последствия дроновой атаки на Полтащину
Последствия дроновой атаки на Полтащину / t.me/poltavskaOVA

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

В ночь на 16 февраля Россия осуществила масштабную атаку на Украину, запустив 143 дрона и две баллистические ракеты. Большинство беспилотников было сбито силами украинской ПВО, говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

В результате российского обстрела Николаева был пожар, загорелся объект критической инфраструктуры. В ночь на 16 февраля более 100 тысяч жителей города остались без отопления.

В ночь на пятницу, 14 февраля, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

Другие новости:

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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