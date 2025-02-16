100 тысяч человек без отопления: Зеленский назвал ужасные последствия удара РФ

Удары РФ по Николаеву и Чернобыльской АЭС свидетельствуют о нежелании официального Кремля начинать переговоры об окончании войны, отметил Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/100-tysyach-chelovek-bez-otopleniya-zelenskiy-nazval-uzhasnye-posledstviya-udara-rf-10640054.html Ссылка скопирована

Зеленский назвал ужасные последствия удара РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

В результате российского обстрела Николаева в ночь на 16 февраля более 100 тысяч жителей города остались без отопления. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате удара российского дрона-камикадзе по критической инфраструктуре более 100 тысяч жителей Николаева остались без отопления.

Он отметил, что это обычный украинский город с гражданскими объектами, которые не имеют никакого отношения к боевым действиям или фронту.

видео дня

По его словам, этот обстрел является очередным подтверждением того, что Россия воюет не просто против Украины, а против ее граждан и самой жизни, действуя подло и не снижая давление.

"Так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что ремонтные бригады уже работают над восстановлением теплоснабжения, а Украина будет продолжать сотрудничество с партнерами для усиления защиты от подобных атак. Он также призвал союзников активизировать усилия, чтобы не позволить России затянуть войну или превратить постоянную угрозу в новую реальность.

"Надо дожимать Россию к миру. Недавний удар "шахеда" по укрытию на Чернобыльской АЭС, этот удар по Николаеву, все другие подобные российские удары должны приводить к сильной реакции, к сильному нашему взаимодействию - всех партнеров - и к совместной работе ради принуждения России к миру. Благодарен всем, кто помогает Украине и украинцам!", - резюмировал Зеленский.

Что известно о Чернобыльской АЭС / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 февраля Россия осуществила масштабную атаку на Украину, запустив 143 дрона и две баллистические ракеты. Большинство беспилотников было сбито силами украинской ПВО, говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

По данным британской разведки, страна-агрессор способна ежемесячно выпускать по Украине до двух тысяч дронов-камикадзе. При этом Украина может отвечать ударами по российским военным объектам, отметили в Министерстве обороны Великобритании.

Предыдущая массированная ракетная атака РФ состоялась 15 января. Учитывая, что оккупанты обычно наносят такие удары раз в месяц, можно предположить, что новый налет уже готовится, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. В то же время он отмечает, что предсказать точную дату атаки невозможно, поскольку Россия не ждет сильных морозов, чтобы наносить удары по энергетической инфраструктуре.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред