Атака РФ на Николаев: враг повредил ТЭС, 46 тысяч абонентов остались без тепла

Что происходит в Николаеве:
- Оккупанты повредили ТЭС в Николаеве
- Спасатели ликвидируют последствия
- Местных жителей просят экономить электроэнергию
Российские оккупанты ночью 16 февраля атаковали беспилотниками Николаев. Враг повредил в городе тепловую электростанцию. В результате 46 тысяч абонентов остались без теплоснабжения.
Враг сознательно бил по критической инфраструктуре
Россияне хотели оставить людей без тепла и нанесли прицельный удар по критической инфраструктуре, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня ночью российские террористы прицельно атаковали критическую инфраструктуру Николаева. БПЛА врага повредили тепловую электростанцию города. Это сделано сознательно, чтобы оставить людей без тепла при минусовых температурах и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас без теплоснабжения остаются 46 тыс. абонентов", - сообщил премьер.
Спасатели ликвидируют последствия
По словам Шмыгаля, в городе работают соответствующие службы: ликвидируют последствия атаки и пытаются как можно скорее вернуть тепло в дома, школы и больницы.
В Николаеве развернуто 67 пунктов несокрушимости, подключаются 3 модульных котельных в учреждениях здравоохранения.
Центральная и местная власть координируют действия, чтобы помочь людям.
"Дал поручение провести заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по данному вопросу. По ее итогам будет принят еще ряд мер для обеспечения теплом жителей города", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.
Оккупанты атаковали Николаев – что об этом известно:
Как сообщает Главред, в ночь на 16 февраля враг атаковал Николаев. Был пожар, загорелся объект критической инфраструктуры.
"В ночь на 16 февраля враг совершил массовую атаку на город. В результате чего есть повреждения на объекте критической инфраструктуры, возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены пять многоквартирных домов. Также повреждения получили по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения", - информировал Виталий Ким.
Оккупанты повредили электрогенерацию, проводятся восстановительные работы, рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Важно понимать, что в эти дни ожидается похолодание. Прошу экономно использовать электроэнергию и не включать одновременно много обогревателей, чтобы энергосистема не перегрузилась", - добавил градоначальник.
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Кто такой Александр Сенкевич
Александр Федорович Сенкевич - украинский политический деятель и бизнесмен, городской голова Николаева, руководитель Николаевской городской ячейки "Самопомощи", сообщает Википедия.
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