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"Берегите горло и щеки": синоптики рассказали о морозной погоде в понедельник

Виталий Кирсанов
16 февраля 2025, 15:31
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По прогнозу Натальи Диденко, стабильного потепления стоит ожидать уже после 24 февраля.
погода
Прогноз погоды 17 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Прогноз погоды от Натальи Диденко
  • Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В понедельник, 17 февраля, украинцев ожидает морозная погода с умеренным минусом днем и значительно более низкой температурой ночью. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, в ночь на понедельник стоит ожидать от -12 до -17 градусов, а днем от -2 до -7 градусов. Традиционно на юге температура будет в среднем на 2-5 градусов выше.

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На большей части территории Украины осадков не ожидается, лишь на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине будет небольшой снег.

В Киеве на завтра осадков тоже не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет опускаться до -12, а днем столбики термометров будут показывать от -2 до -4 градусов. На дорогах и тротуарах может быть скользко.

"Мажьте руки кремом.., сделайте выручку маленьким кафе, закутывайте нос, берегите горло и щеки, покормите уличных животных и птиц", - порекомендовала Диденко.

По ее прогнозу, стабильного потепления стоит ожидать уже после 24 февраля.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

По данным Укргидрометцентра, 17 февраля в Украине будет морозно - как днем, так и ночью. Ночью, правда, морозная погода достигнет рекордных отметок, до -16, а именно: в Сумской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях.

Днем морозы спадут, холоднее будет в Луганской области, до -8 градусов. А теплее всего днем будет на юге, в пределах -1...+1. В Киеве ночью до -13, днем до -6 градусов.

Снег ожидается в нескольких областях, на остальной территории будет без осадков. Снег пройдет в Кировоградской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.

Прогноз погоды 17 февраля
Прогноз погоды 17 февраля / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, магнитная буря ударила Украину с новой силой. Она накрыла страну 1 февраля и ударила с 5-балльной мощностью. Это могло негативно повлиять на самочувствие людей.

Также Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале. В 2025 году погода в феврале будет теплее, чем обычно. Что касается осадков, то их в последний месяц зимы выпадет меньше нормы. В ближайшие дни Украину ожидают погодные изменения: смешанные осадки и заметное похолодание.

К тому же синоптик сообщила о том, что зима возвращается в Украину. Отметки термометра опустятся ниже нуля. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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