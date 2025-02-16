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Как закончится война в Украине: президент Финляндии очертил три ключевых этапа

Юрий Берендий
16 февраля 2025, 15:20
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Россия не должна влиять на систему безопасности стран Европы и, а Украина сама должна определиться относительно вступления в Евросоюз и НАТО, уверен Стубб.
Как закончится война в Украине: президент Финляндии очертил три ключевых этапа
Как закончится война в Украине - названы три ключевых этапа / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 ОМБр

О чем сказал президент Финляндии:

  • Существует три этапа окончания войны в Украине
  • Украина должна сама принимать решение о вступлении в ЕС и НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб очертил три этапа мирного урегулирования войны в Украине. Первый шаг - усиление Украины для переговоров. Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина.

"Первая фаза - это предварительные переговоры, и это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказывать максимальное давление на Россию. Это включает санкции и использование замороженных активов, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы", - сказал он.

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Вторым этапом, по словам Стубба, должно стать заключение соглашения о прекращении огня. Он считает, что перемирие должно устанавливаться по линии соприкосновения и находиться под международным контролем.

На этом же этапе, по мнению президента Финляндии, должны обсуждаться ключевые аспекты мирного процесса, в частности возвращение пленных и детей, санкционная политика и тому подобное.

Третий этап, как отмечает Стубб, предусматривает мирные переговоры, которые будут включать вопросы восстановления страны и территориального урегулирования.

Он подчеркнул, что право Украины самостоятельно принимать решение о вступлении в ЕС и НАТО не подлежит сомнению, а Россия не должна иметь никакого влияния на будущую систему европейской безопасности.

Мюнхенская конференция, Мюнхен, конференция по безопасности Инфографика
Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, механизированная колонна российской армии, состоявшая из четырех единиц техники, совершила успешную атаку в направлении села Новоселка в Донецкой области. По данным DeepState, оккупанты высадили десант в населенном пункте.

В ночь на 16 февраля российские войска атаковали Николаев с помощью беспилотников, повредив городскую тепловую электростанцию. В результате обстрела 46 тысяч абонентов остались без теплоснабжения. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, враг нанес прицельный удар по критической инфраструктуре, пытаясь оставить людей без тепла.

Так называемый мирный план Дональда Трампа может предусматривать "передачу" Украине 20% ее территории России, а гарантией сделки якобы станет слово Владимира Путина и "многонациональные силы" без участия США. В то же время в случае нового нападения России ни США, ни НАТО не будут обязаны защищать Украину. Как отмечает The Telegraph, такой сценарий несет очевидные риски.

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Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно

14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа.

Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы.

После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира приступят к обсуждению актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена.

В центре внимания будут такие темы, как:

  • мирное урегулирование войны в Украине
  • глобальное управление
  • укрепление демократии
  • климатическая безопасность

В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства.

В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.

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война в Украине Владимир Путин мирные переговоры с Россией
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