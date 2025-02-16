Как закончится война в Украине: президент Финляндии очертил три ключевых этапа

Россия не должна влиять на систему безопасности стран Европы и, а Украина сама должна определиться относительно вступления в Евросоюз и НАТО, уверен Стубб.

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Как закончится война в Украине - названы три ключевых этапа / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 ОМБр

О чем сказал президент Финляндии:

Существует три этапа окончания войны в Украине

Украина должна сама принимать решение о вступлении в ЕС и НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб очертил три этапа мирного урегулирования войны в Украине. Первый шаг - усиление Украины для переговоров. Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина.

"Первая фаза - это предварительные переговоры, и это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказывать максимальное давление на Россию. Это включает санкции и использование замороженных активов, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы", - сказал он. видео дня

Вторым этапом, по словам Стубба, должно стать заключение соглашения о прекращении огня. Он считает, что перемирие должно устанавливаться по линии соприкосновения и находиться под международным контролем.

На этом же этапе, по мнению президента Финляндии, должны обсуждаться ключевые аспекты мирного процесса, в частности возвращение пленных и детей, санкционная политика и тому подобное.

Третий этап, как отмечает Стубб, предусматривает мирные переговоры, которые будут включать вопросы восстановления страны и территориального урегулирования.

Он подчеркнул, что право Украины самостоятельно принимать решение о вступлении в ЕС и НАТО не подлежит сомнению, а Россия не должна иметь никакого влияния на будущую систему европейской безопасности.

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности / Инфографика: Главред

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