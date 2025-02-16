Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп готовит катастрофический план для Украины: The Telegraph узнал детали

Андрей Ганчук
16 февраля 2025, 13:21
469
Мир "будет гарантирован", дескать, словом главы страны-оккупанта Владимира Путина.
Трамп готовит катастрофический план для Украины: The Telegraph узнал детали
Путин и Трамп, похоже, уже договорились - СМИ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Главное из материала The Telegraph:

  • План Трампа может стать капитуляцией Украины
  • Украина может потерять 20% своих суверенных территорий
  • Запад может не дать Украине гарантий безопасности

Так называемый мирный план президента США Дональда Трампа может предусматривать "передачу" Украиной 20% своей территории агрессору России. Сам мир будет "гарантирован", мол, словом главы Кремля Владимира Путина и "многонациональными силами" без участия Штатов. В таком случае ни Америка, ни НАТО не будут обязаны защищать украинское государство в том случае, если страна-оккупант нападет снова.

"Очевидные риски такого урегулирования"

В материале The Telegraph говорится, что риски реализации такого сценария очевидны.

видео дня

"Очевидные риски такого урегулирования - это одно, но европейские власти шокировало то, что Трамп и Путин, похоже, договорились об этом, не посоветовавшись ни с кем", - говорится в сообщении.

Также акцентируется внимание на том, что президент Украины Владимир Зеленский хоть и встретился с вице-президентом Штатов Джей Ди Венсом, но такую встречу можно назвать запоздалой. Ведь Путин и Трамп уже предприняли определенные действия.

Как может выглядеть "мир"

Журналисты напомнили, что министр обороны США Пит Хегсет очертил возможный мир так: возвращение Украины к границам начала 2014 года "нереалистично", а РФ не нужно отдавать захваченные территории. Поэтому заморозка войны произойдет по тем линиям, которые будут на момент подписания соглашения.

"Поэтому у обеих сторон теперь есть настоятельный стимул биться как можно сильнее в течение следующих недель и захватывать столько земель, сколько будет возможно", - отмечают журналисты.

Что известно о Пите Хэгсете

Питер Брайан Хегсет - американский телеведущий, писатель и бывший офицер Национальной гвардии США, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал в ноябре 2024 года на должность министра обороны США в своем втором кабинете, сообщает Википедия. Политический комментатор Fox News с 2014 года и соведущий Fox & Friends в выходные дни с 2017 по 2024 год, ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America. Хегсет рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов США в первой администрации Трампа, но вместо него был назначен Дэвид Шулкин. Хегсет является автором книг, среди которых "Американский крестовый поход" (2020) и "Война с воинами" (2024). 12 ноября 2024 года Трамп заявил, что Гегсет будет его кандидатом на должность министра обороны США.

Возможен обмен территориями

В The Telegraph предположили, что Украина и РФ могут обменяться территориями. Киев может предложить обменять подконтрольные районы в Курской области на часть Харьковской области. Однако даже несмотря на это оккупанты все равно получат 20% земли Украины.

Каков механизм "мира" между Украиной и РФ

По мнению автора статьи, несмотря на то, что спецпредставитель США по завершению войны Кит Келлог отрицает заключение соглашений по аналогии с "Минском", именно Минские соглашения могут дать представление о том, каким может быть новый договор между Киевом и Москвой.

Возможно, в начале линия фронта будет заморожена вдоль линии соприкосновения, после чего и Киев, и Москва, обязаны будут вывести из этой зоны тяжелые вооружения.

Гарантии безопасности от Европы – невозможны?

Европейские страны вряд ли способны предоставить Украине гарантии безопасности. Согласно оценкам бывшего генсекретаря НАТО Андерс Фог Расмуссена, необходимо от 50 до 100 тысяч военных, чтобы охранять линию прекращения огня. Глава британской армии лорд Даннатт усомнился в способности Лондона обеспечить достаточное количество войск со своей стороны.

Трамп не знает, как гарантировать безопасность Украине

Журналисты отметили, что Трампа так и не ответил, как не допустить повторного нападения России. В Британии предположили, что Вашингтон можно убедить предоставить прикрытие миротворцам в Украине с воздуха в обмен на украинские ископаемые.

"По всей Европе и миру это момент исторических масштабов. Однако единственное место, где телефонный разговор Трампа с Путиным не произвел большого впечатления - это сам фронт", - указано в статье.

Новая Дональд Трамп инфографика
Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Что думают военные

Все, что происходит в Мюнхене, для окопов значения не имеет, говорит командир миномета Михаил. Он напомнил об атаках врага в районе Торецка, где ВСУ сдерживают вражеские наступательные действия.

РФ может пойти в еще одно большое наступление

В материале подчеркивается, что россияне могут собрать силы для еще одного большого наступления.

"Возможно, это тактика Великой войны. За пределами окопов, как и столетие назад, великие империалистические державы собираются, чтобы заключить сделку и установить широкие сферы влияния за ее пределами. Теперь, как и тогда, мир будет ждать, чтобы увидеть, будет ли результатом стабильность — или катастрофа", - резюмировали в The Telegraph.

Планы Трампа по завершению войны – главные новости:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп на днях позвонил Владимиру Путину. Трамп рассыпался в комплиментах Путину и сказал, что собирается приехать в Москву, а Путина позвал в Вашингтон. Только после этого он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Украина вряд ли вернет территории, которые РФ оккупировала в 2014 году, считает Дональд Трамп. По его словам, Киеву удастся вернуть лишь некоторые земли.

России тоже придется пойти на территориальные уступки, сказал спецпредставитель США по Украине и РФ Кит Келлог. Также могут появиться ограничения на действия российских вооруженных сил.

Другие новости:

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Европа Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины гарантии безопасности
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп готовит катастрофический план для Украины: The Telegraph узнал детали

Трамп готовит катастрофический план для Украины: The Telegraph узнал детали

13:21Мир
"Получили определенную взбучку": ВСУ выбили оккупантов вблизи Покровска

"Получили определенную взбучку": ВСУ выбили оккупантов вблизи Покровска

13:13Украина
Мощный взрыв в Смоленске: под удар попал важный завод РФ

Мощный взрыв в Смоленске: под удар попал важный завод РФ

12:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Укоренится даже палка: что добавить в воду для образования корней

Укоренится даже палка: что добавить в воду для образования корней

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Кошевой рассказал о проблемах с 17-летней дочкой

Кошевой рассказал о проблемах с 17-летней дочкой

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

Умер популярный российский актер

Умер популярный российский актер

Последние новости

13:45

В сыре начали находить белые кристаллы: что это такое и для чего они нужны

13:21

Трамп готовит катастрофический план для Украины: The Telegraph узнал детали

13:13

"Получили определенную взбучку": ВСУ выбили оккупантов вблизи Покровска

12:56

"Спланированная акция": названа цель жестких заявлений США на конференции в МюнхенеВидео

12:50

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

Глаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в МюнхенеГлаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в Мюнхене
12:47

Леся Никитюк показалась с женихом на фоне слухов о беременности - детали

12:39

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

12:20

Мощный взрыв в Смоленске: под удар попал важный завод РФ

12:17

Количество погибших военных резко возросло: новые детали теракта в НиколаевеВидео

Реклама
12:13

Закуска просто ошеломит: вкусный рецепт простых тарталеток с 1 секретным ингредиентом

12:07

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

11:59

Украина ошеломлена предложением Трампа по недрам: в WP раскрыли детали

11:43

Копия мама: Ефросинина показала редкое фото взрослой дочери

11:31

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

11:29

В одной из областей Украины произошло землетрясение - что известно

11:23

"И любовь настоящая": Тина Кароль раскрыла тайну своей личной жизни

10:45

РФ запустила по Украине более 140 дронов и баллистику: есть пострадавшиеФото

10:42

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Тельцам - встреча, Раку - разочарование

10:27

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Змеям - вина, Свиньям - замешательства

10:20

США и РФ встретятся в Саудовской Аравии: в Reuters узнали сроки и главную цель

Реклама
10:00

Трамп делает ставку на прекращение огня, а не на устойчивый мир в Украине - Чалый

09:54

Россия должна уступить территории: у Трампа сделали заявление

09:43

Украина готова сесть за стол переговоров с Россией, но есть условие - Подоляк

09:34

"Обблевал себя": беглец Олег Винник опозорился на своем концерте в Чехии

09:24

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

09:06

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:54

Путинисты Иосиф Пригожин и Валерия схватились на публике - что случилось

08:52

В США назвали позицию по Украине на переговорах о завершении войны – WSJ

08:43

Какой будет победа в войне для Украины: Келлог назвал важный фактор

07:44

РФ может изменить цель наступления в 2025 году: в ISW назвали направление

07:15

Где спрятаны 3 лица: только люди с "орлиным зрением" найдут их за 5 секунд

06:02

Беларусь между Китаем и США: почему Вашингтон изменил риторику?мнение

06:00

Кто пересечет перекресток третьим: тест ПДД, на котором спотыкаются многие водители

05:05

Какой сегодня праздник 16 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

04:35

Что такое "казьо": лишь единицы дадут правильный ответВидео

03:33

"За Трампом не заржавеет": Кулик о сценарии "большой встречи" с ПутинымВидео

02:35

Как заставить кусты пионов обильно цвести: секрет кроется под землей

00:50

Для чего нужна кнопка под педалью газа в авто: знают лишь единицы

00:34

Работа с командой Трампа началась: Зеленский рассказал о специальном соглашении

00:10

Сотрудничество между Вашингтоном и Москвой: Кулик раскрыл неожиданный сценарийВидео

Реклама
15 февраля, суббота
23:50

Госсекретарь США лично говорил с Лавровым: официальные подробности

23:23

Влупит -17: Украину атакует новая морозная волна со снегом

22:19

Встреча Трампа с Путиным: СМИ узнали вероятную дату и место саммита

22:04

Кошевой рассказал о проблемах с 17-летней дочкойВидео

21:41

В ближайшие дни могут начаться мирные переговоры по Украине - PoliticoВидео

21:24

"Мощный удар НАТО по РФ": в Альянсе спрогнозировали ответ на агрессию Москвы

21:16

Как с гуся вода: Cедокова дала фальшивый концерт в Казахстане на 14 февраляВидео

21:01

НАТО не может гарантировать завершение войны в Украине за 180 дней - Рютте

20:22

Почему не стоит наносить воду на кузов авто перед пеной: водители будут удивлены

20:18

Ввод европейских войск и гарантии для Украины: СМИ о неожиданном плане США

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять