Трамп готовит катастрофический план для Украины: The Telegraph узнал детали

Главное из материала The Telegraph:

Так называемый мирный план президента США Дональда Трампа может предусматривать "передачу" Украиной 20% своей территории агрессору России. Сам мир будет "гарантирован", мол, словом главы Кремля Владимира Путина и "многонациональными силами" без участия Штатов. В таком случае ни Америка, ни НАТО не будут обязаны защищать украинское государство в том случае, если страна-оккупант нападет снова.

В материале The Telegraph говорится, что риски реализации такого сценария очевидны.

Также акцентируется внимание на том, что президент Украины Владимир Зеленский хоть и встретился с вице-президентом Штатов Джей Ди Венсом, но такую встречу можно назвать запоздалой. Ведь Путин и Трамп уже предприняли определенные действия.

Журналисты напомнили, что министр обороны США Пит Хегсет очертил возможный мир так: возвращение Украины к границам начала 2014 года "нереалистично", а РФ не нужно отдавать захваченные территории. Поэтому заморозка войны произойдет по тем линиям, которые будут на момент подписания соглашения.

"Поэтому у обеих сторон теперь есть настоятельный стимул биться как можно сильнее в течение следующих недель и захватывать столько земель, сколько будет возможно", - отмечают журналисты.

Питер Брайан Хегсет - американский телеведущий, писатель и бывший офицер Национальной гвардии США, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал в ноябре 2024 года на должность министра обороны США в своем втором кабинете, сообщает Википедия . Политический комментатор Fox News с 2014 года и соведущий Fox & Friends в выходные дни с 2017 по 2024 год, ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America. Хегсет рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов США в первой администрации Трампа, но вместо него был назначен Дэвид Шулкин. Хегсет является автором книг, среди которых "Американский крестовый поход" (2020) и "Война с воинами" (2024). 12 ноября 2024 года Трамп заявил, что Гегсет будет его кандидатом на должность министра обороны США.

В The Telegraph предположили, что Украина и РФ могут обменяться территориями. Киев может предложить обменять подконтрольные районы в Курской области на часть Харьковской области. Однако даже несмотря на это оккупанты все равно получат 20% земли Украины.

По мнению автора статьи, несмотря на то, что спецпредставитель США по завершению войны Кит Келлог отрицает заключение соглашений по аналогии с "Минском", именно Минские соглашения могут дать представление о том, каким может быть новый договор между Киевом и Москвой.

Возможно, в начале линия фронта будет заморожена вдоль линии соприкосновения, после чего и Киев, и Москва, обязаны будут вывести из этой зоны тяжелые вооружения.

Европейские страны вряд ли способны предоставить Украине гарантии безопасности. Согласно оценкам бывшего генсекретаря НАТО Андерс Фог Расмуссена, необходимо от 50 до 100 тысяч военных, чтобы охранять линию прекращения огня. Глава британской армии лорд Даннатт усомнился в способности Лондона обеспечить достаточное количество войск со своей стороны.

Журналисты отметили, что Трампа так и не ответил, как не допустить повторного нападения России. В Британии предположили, что Вашингтон можно убедить предоставить прикрытие миротворцам в Украине с воздуха в обмен на украинские ископаемые.

"По всей Европе и миру это момент исторических масштабов. Однако единственное место, где телефонный разговор Трампа с Путиным не произвел большого впечатления - это сам фронт", - указано в статье.

Все, что происходит в Мюнхене, для окопов значения не имеет, говорит командир миномета Михаил. Он напомнил об атаках врага в районе Торецка, где ВСУ сдерживают вражеские наступательные действия.

В материале подчеркивается, что россияне могут собрать силы для еще одного большого наступления.

"Возможно, это тактика Великой войны. За пределами окопов, как и столетие назад, великие империалистические державы собираются, чтобы заключить сделку и установить широкие сферы влияния за ее пределами. Теперь, как и тогда, мир будет ждать, чтобы увидеть, будет ли результатом стабильность — или катастрофа", - резюмировали в The Telegraph.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп на днях позвонил Владимиру Путину. Трамп рассыпался в комплиментах Путину и сказал, что собирается приехать в Москву, а Путина позвал в Вашингтон. Только после этого он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Украина вряд ли вернет территории, которые РФ оккупировала в 2014 году, считает Дональд Трамп. По его словам, Киеву удастся вернуть лишь некоторые земли.

России тоже придется пойти на территориальные уступки, сказал спецпредставитель США по Украине и РФ Кит Келлог. Также могут появиться ограничения на действия российских вооруженных сил.

Другие новости:

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.