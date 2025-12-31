"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

Президентская чета поздравила украинцев возле новогодней елки, украшенной игрушками золотого и медного цветов.

Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

Зеленский поблагодарил украинских военных

Президент верит в мир в 2026 году

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Новым годом. Поздравление глава государства опубликовал в Telegram в среду, 31 декабря.

"Проходит еще один год, который был завоеван преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев. Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам - тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство", - написал президент. видео дня

Зеленский отметил, что в 2026 год идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой.

"Берем с собой способность к сообществу и человечность - то, что, несмотря ни на что. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!", - добавил президент.

Кстати, первая леди была одета в белую рубашку с острым воротником, пышными рукавами и белой вышивкой на одной стороне. На президенте была черная вышиванка, вышитая синими, коричневыми и бежевыми нитками.

