"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

Кратко:
- Зеленский поблагодарил украинских военных
- Президент верит в мир в 2026 году
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Новым годом. Поздравление глава государства опубликовал в Telegram в среду, 31 декабря.
"Проходит еще один год, который был завоеван преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев. Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам - тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство", - написал президент.видео дня
Зеленский отметил, что в 2026 год идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой.
"Берем с собой способность к сообществу и человечность - то, что, несмотря ни на что. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!", - добавил президент.
Кстати, первая леди была одета в белую рубашку с острым воротником, пышными рукавами и белой вышивкой на одной стороне. На президенте была черная вышиванка, вышитая синими, коричневыми и бежевыми нитками.
Предновогодние новости - главное
Новый год 2026 уже совсем близко - самое время делиться теплом и хорошим настроение. Главред собрал красивые поздравительные картинки и душевные пожелания с наступающим Новым годом, которые можно отправить родным, друзьям и коллегам.
Накануне Нового 2026 года украинские знаменитости обратились с искренними словами поддержки. В своих поздравлениях они говорят о выдержке, вере в Победу, внутренней силе и способности находить свет и гармонию даже в самые сложные времена.
Символ 2026 года - Огненная Лошадь - олицетворяет энергию, движение и чистые намерения. Это животное ценит свободу, искренность и благородство, поэтому любой подарок под елку приобретает особый вес.
