Год Огненной Лошади: какие подарки не стоит дарить, чтобы не навлечь беду

Руслан Иваненко
29 декабря 2025, 14:44
Какие подарки в год Огненной Лошади могут блокировать удачу и мешать движению вперед
Огненный Конь
Какие подарки "не нравятся" символу года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие подарки под елку принесут удачу в год Огненной Лошади
  • Почему острые предметы, обувь и пустые кошельки нежелательны
  • Как выбрать презент со вкусом и положительной энергетикой

Символ 2026 года - Огненная Лошадь - олицетворяет энергию, движение и чистые намерения. Это животное ценит свободу, искренность и благородство, поэтому любой подарок под елку приобретает особый вес.

Главред решил рассказать, что лучше не класть под елку, чтобы не встревожить Лошадь и не навлечь негативные последствия.

Как пишет ТСН, стоит избегать предметов, символически или непосредственно ограничивающих свободу. К таким относятся ремни, пояса, платки и шарфы - все, что сжимает или ограничивает движение. Подобные вещи могут символизировать приостановление развития и блокирование финансовых потоков.

Нежелательные сувениры и острые предметы

Не рекомендуют дарить острые предметы, ножи, ножницы и другой режущий инвентарь, ведь они ассоциируются с "рассечением" удачи. Также нежелательны сувениры с мрачными, тяжелыми или агрессивными образами, которые могут создавать атмосферу застоя или конфликта.

Подарки, которые могут нести негативную энергетику

Обувь в новогоднем подарке может восприниматься как намек на разрыв или финансовые трудности, а духи - как чрезмерный аромат, который "давит" и быстро исчезает вместе с удачей. Часы тоже попадают в список "антиподарков", поскольку символизируют завершение периода и могут нарушить финансовую гармонию.

Особое внимание уделяется качеству и эстетике подарка. Предметы из дешевых материалов, бытовые или утилитарные вещи, а также подарки, намекающие на недостатки человека, нарушают дух года Лошади. Шутки с сомнительным юмором или пустые кошельки тоже могут принести негативную энергетику.

Подарки, поддерживающие удачу и свободу

Зато символ года поддерживает движение вперед, свободу и творчество. Эксперты советуют дарить спортивный инвентарь, вещи для путешествий, творчества или книги - все, что наполнено положительной энергией, символизирует свободу и пространство для развития.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

23:39

Женатый Галич публично зацеловал партнершу по "Танцах" после выступления

23:34

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

23:28

Как хранить луковицы амариллиса: садоводы раскрыли секреты повторного цветения

