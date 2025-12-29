Год Огненной Лошади: какие подарки не стоит дарить, чтобы не навлечь беду

Какие подарки в год Огненной Лошади могут блокировать удачу и мешать движению вперед

Символ 2026 года - Огненная Лошадь - олицетворяет энергию, движение и чистые намерения. Это животное ценит свободу, искренность и благородство, поэтому любой подарок под елку приобретает особый вес.

Главред решил рассказать, что лучше не класть под елку, чтобы не встревожить Лошадь и не навлечь негативные последствия.

Как пишет ТСН, стоит избегать предметов, символически или непосредственно ограничивающих свободу. К таким относятся ремни, пояса, платки и шарфы - все, что сжимает или ограничивает движение. Подобные вещи могут символизировать приостановление развития и блокирование финансовых потоков.

Нежелательные сувениры и острые предметы

Не рекомендуют дарить острые предметы, ножи, ножницы и другой режущий инвентарь, ведь они ассоциируются с "рассечением" удачи. Также нежелательны сувениры с мрачными, тяжелыми или агрессивными образами, которые могут создавать атмосферу застоя или конфликта.

Подарки, которые могут нести негативную энергетику

Обувь в новогоднем подарке может восприниматься как намек на разрыв или финансовые трудности, а духи - как чрезмерный аромат, который "давит" и быстро исчезает вместе с удачей. Часы тоже попадают в список "антиподарков", поскольку символизируют завершение периода и могут нарушить финансовую гармонию.

Особое внимание уделяется качеству и эстетике подарка. Предметы из дешевых материалов, бытовые или утилитарные вещи, а также подарки, намекающие на недостатки человека, нарушают дух года Лошади. Шутки с сомнительным юмором или пустые кошельки тоже могут принести негативную энергетику.

Подарки, поддерживающие удачу и свободу

Зато символ года поддерживает движение вперед, свободу и творчество. Эксперты советуют дарить спортивный инвентарь, вещи для путешествий, творчества или книги - все, что наполнено положительной энергией, символизирует свободу и пространство для развития.

