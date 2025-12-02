Не рискуйте удачей: что нельзя ставить на праздничный стол в год Огненного Коня

Избегайте запретных блюд - и покровитель года подарит вам щедрое и гармоничное время.

Что не стоит ставить на новогодний стол в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

Какие блюда и предметы не стоит ставить на новогодний стол в год Огненной Лошади

Почему атмосфера новогоднего стола влияет на финансовый успех и гармонию

2026 год обещает быть годом быстрых решений, смелых шагов и взрывной энергии. Огненная Лошадь, покровитель года, символизирует свободу, силу и движение вперед. Но, по восточным традициям, он чрезвычайно чувствителен к тому, как его встречают.

Атмосфера новогодней ночи, даже мелкие детали праздничного стола, могут определить финансовый успех, гармонию в отношениях и общий ритм жизни на целый год, пишет сайт ТСН.

Эксперты предупреждают: есть блюда и символы, которые способны "перекрыть" удачу.

Чего не стоит ставить на стол в ночь Огненной Лошади

Говядина - мясо собрата

Для Лошади это знак неуважения. В традициях Востока говядина на новогоднем столе ассоциируется с финансовыми потерями и конфликтами. Зато легкие белковые блюда - курица, индейка, крольчатина - поддержат энергию покровителя года.

Огненная Лошадь и так олицетворяет страсть и темперамент. Дополнительный "огонь" в еде может вызвать ссоры и эмоциональное истощение. Лучше выбрать нежные маринады, травяные соусы и запеченные овощи.

Дешевое вино или суррогатные напитки символизируют потерю контроля. Лошадь не терпит хаоса. Праздничный стол должен быть украшен качественным шампанским, легким глинтвейном или безалкогольными напитками.

Пустые тарелки и однотипные блюда

Лошади нужна динамика и разнообразие. Пустые тарелки - знак недостатка, а однотипные салаты или только мясные блюда - символ застоя. Праздничный стол должен быть богатым и разноцветным.

В восточных приметах это "холодный" символ, перекрывающий финансовые потоки. Голова рыбы, которая "смотрит" на человека, может принести ему трудности. Лучше подавать филе или стейки.

Атмосфера праздника должна быть искренней. Если на столе есть блюда "для галочки", которые вам не нравятся, это отталкивает удачу. Огненная Лошадь тонко чувствует эмоции, поэтому важно, чтобы каждое блюдо было желанным.

Поэтому год Огненной Лошади - это время, когда даже мелкие детали могут стать знаковыми. Праздничный стол - не просто набор блюд, а своеобразный "код" года. Правильный выбор еды и атмосферы поможет настроиться на волну успеха, гармонии и новых возможностей.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

