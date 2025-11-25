Удача просто отвернется: в каких цветах не стоит встречать Новый год 2026

Вы узнаете:
- Какие цвета могут оттолкнуть удачу в новом году
- Как запрещено встречать Новый 2026 год
Символом Нового 2026 года станет Огненная Лошадь. Согласно китайским традициям, очень важно встретить Новый год в таком наряде, который не разозлит символ года, а наоборот - поможет привлечь удачу и расположение Огненной Лошади.
Главред решил разобраться, какие цвета могут оттолкнуть Огненную Лошадь.
В каких цветах не стоит встречать Новый год 2026
Известный украинский мольфар Максим Гордеев в своем видео рассказал, что этот год Красной Огненной Лошади несет энергию движения, страсти и силы.
По его словам, если встретить год в неправильных оттенках, то удача просто отвернется от человека.
Он также назвал три цвета, в которых категорически запрещено встречать Новый 2026 год:
Первый запрет - черный
Мольфар говорит, что этот цвет гасит энергию Лошади и влечет за собой усталость.
Второй запрет - серый
Это цвет металла, а металл по восточной символике подавляет огонь.
Третий запрет - синий
Гордеев подчеркнул, что синий цвет символизирует воду, которая может погасить поток успеха.
В каких цветах нужно встречать Новый год 2026
Мольфар также добавил, что Конь любит все что горит и сияет.
"Красный, золотой, медный, бордовый, оранжевый. В этих цветах ты станешь магнитом для удачи и богатства на весь год", - подытожил он.
Что не стоит надевать на Новый год - видео:
Читайте также:
- Лучшие даты для свадьбы в 2026 году - астрологи определили благоприятные дни
- Китайский гороскоп на 2026 год Красной Огненной Лошади: прогноз для всех знаков
- Салат, который просто затмит Шубу и Оливье на столе: рецепт на Новый год 2026
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред