Удача просто отвернется: в каких цветах не стоит встречать Новый год 2026

Важно встретить Новый год в таком наряде, который не разозлит символ года.

Вы узнаете:

Какие цвета могут оттолкнуть удачу в новом году

Как запрещено встречать Новый 2026 год

Символом Нового 2026 года станет Огненная Лошадь. Согласно китайским традициям, очень важно встретить Новый год в таком наряде, который не разозлит символ года, а наоборот - поможет привлечь удачу и расположение Огненной Лошади.

Главред решил разобраться, какие цвета могут оттолкнуть Огненную Лошадь.

В каких цветах не стоит встречать Новый год 2026

Известный украинский мольфар Максим Гордеев в своем видео рассказал, что этот год Красной Огненной Лошади несет энергию движения, страсти и силы.

По его словам, если встретить год в неправильных оттенках, то удача просто отвернется от человека.

Он также назвал три цвета, в которых категорически запрещено встречать Новый 2026 год:

Первый запрет - черный

Мольфар говорит, что этот цвет гасит энергию Лошади и влечет за собой усталость.

Второй запрет - серый

Это цвет металла, а металл по восточной символике подавляет огонь.

Третий запрет - синий

Гордеев подчеркнул, что синий цвет символизирует воду, которая может погасить поток успеха.

В каких цветах нужно встречать Новый год 2026

Мольфар также добавил, что Конь любит все что горит и сияет.

"Красный, золотой, медный, бордовый, оранжевый. В этих цветах ты станешь магнитом для удачи и богатства на весь год", - подытожил он.

