Салат, который просто затмит Шубу и Оливье на столе: рецепт на Новый год 2026

Вкусный и очень простой салат на Новый год 2026, рецепт вас удивит.

https://glavred.info/recipes/salat-kotoryy-prosto-zatmit-shubu-i-olive-na-stole-recept-na-novyy-god-2026-10714409.html Ссылка скопирована

Салат на Новый год 2026 рецепт / Коллаж: Главред, фото pixabay, freepik

Совсем скоро Новый год 2026. Предлагаем вам рецепт салата, который уже давно был в меню наших предков.

Такой салат точно покорит ваших близких и затмит известные Оливье и Шубу.

Салат на Новый год - новый рецепт

Вам понадобится:

видео дня

Буряк - 1 крупный

Лук - 1 шт

Морковь - 2 шт среднего размера

Яйца - 2 шт

Филе сельди - 1 шт

Плавленый сырок - 1-2шт

Кислое яблоко - 1шт

Домашний майонез или соус для салатов

Промыть буряк и морковь.

Буряк отварить до готовности, остудить и натереть на крупной терке.

Лук почистить и мелко порезать, отправить на разогретую сковороду для обжарки.

Натереть на крупной терке морковь и добавить к луку. Овощи посолить и обжарить до готовности, остудить.

Яйца отварить, остудить, почистить и натереть на крупной терке.

Селедку почистить, убрать кости и порезать на мелкие кубики.

Плавленый сыр также натереть, только на мелкой терке.

Слоеный салат на Новый год 2026 - рецепт

Собираем салат на Новый год.

Первый слой плавленый сыр, далее половина зажарки и смазать майонезом.

Далее добавляем всю селедку, наверх кислое яблоко натереть на мелкой терке, смазать все майонезом.

Сверху добавляем оставшуюся зажарку и яйца, смазать все майонезом.

Последний слой буряк, также смазываем майонезом и по желанию украшаем.

Отправляем салат в холодильник для пропитки и подаем к столу.

Смотрите видео, как готовить салат на Новый год 2026 видео рецепт:

Читайте также:

Кто такая galina.sirotyk? galina.sirotyk - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На galina.sirotyk подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред