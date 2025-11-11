Укр
Салат, который просто затмит Шубу и Оливье на столе: рецепт на Новый год 2026

Мария Тупик
11 ноября 2025, 15:06
Вкусный и очень простой салат на Новый год 2026, рецепт вас удивит.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Салат на Новый год 2026 рецепт
Салат на Новый год 2026 рецепт / Коллаж: Главред, фото pixabay, freepik

Совсем скоро Новый год 2026. Предлагаем вам рецепт салата, который уже давно был в меню наших предков.

Такой салат точно покорит ваших близких и затмит известные Оливье и Шубу.

Салат на Новый год - новый рецепт

Вам понадобится:

  • Буряк - 1 крупный
  • Лук - 1 шт
  • Морковь - 2 шт среднего размера
  • Яйца - 2 шт
  • Филе сельди - 1 шт
  • Плавленый сырок - 1-2шт
  • Кислое яблоко - 1шт
  • Домашний майонез или соус для салатов
  • Промыть буряк и морковь.

Буряк отварить до готовности, остудить и натереть на крупной терке.

Лук почистить и мелко порезать, отправить на разогретую сковороду для обжарки.

Натереть на крупной терке морковь и добавить к луку. Овощи посолить и обжарить до готовности, остудить.

Яйца отварить, остудить, почистить и натереть на крупной терке.

Селедку почистить, убрать кости и порезать на мелкие кубики.

Плавленый сыр также натереть, только на мелкой терке.

Слоеный салат на Новый год 2026 - рецепт

Собираем салат на Новый год.

Первый слой плавленый сыр, далее половина зажарки и смазать майонезом.

Далее добавляем всю селедку, наверх кислое яблоко натереть на мелкой терке, смазать все майонезом.

Сверху добавляем оставшуюся зажарку и яйца, смазать все майонезом.

Последний слой буряк, также смазываем майонезом и по желанию украшаем.

Отправляем салат в холодильник для пропитки и подаем к столу.

Смотрите видео, как готовить салат на Новый год 2026 видео рецепт:

Кто такая galina.sirotyk?

galina.sirotyk - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На galina.sirotyk подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети Instagram.

