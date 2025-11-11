Салат, который просто затмит Шубу и Оливье на столе: рецепт на Новый год 2026

Совсем скоро Новый год 2026. Предлагаем вам рецепт салата, который уже давно был в меню наших предков.
Такой салат точно покорит ваших близких и затмит известные Оливье и Шубу.
Салат на Новый год - новый рецепт
Вам понадобится:
- Буряк - 1 крупный
- Лук - 1 шт
- Морковь - 2 шт среднего размера
- Яйца - 2 шт
- Филе сельди - 1 шт
- Плавленый сырок - 1-2шт
- Кислое яблоко - 1шт
- Домашний майонез или соус для салатов
- Промыть буряк и морковь.
Буряк отварить до готовности, остудить и натереть на крупной терке.
Лук почистить и мелко порезать, отправить на разогретую сковороду для обжарки.
Натереть на крупной терке морковь и добавить к луку. Овощи посолить и обжарить до готовности, остудить.
Яйца отварить, остудить, почистить и натереть на крупной терке.
Селедку почистить, убрать кости и порезать на мелкие кубики.
Плавленый сыр также натереть, только на мелкой терке.
Слоеный салат на Новый год 2026 - рецепт
Собираем салат на Новый год.
Первый слой плавленый сыр, далее половина зажарки и смазать майонезом.
Далее добавляем всю селедку, наверх кислое яблоко натереть на мелкой терке, смазать все майонезом.
Сверху добавляем оставшуюся зажарку и яйца, смазать все майонезом.
Последний слой буряк, также смазываем майонезом и по желанию украшаем.
Отправляем салат в холодильник для пропитки и подаем к столу.
Смотрите видео, как готовить салат на Новый год 2026 видео рецепт:
Читайте также:
- В СССР эту закуску разметали со стола за минуту: рецепт давно забытого блюда
- Небанальный ужин для всей семьи: рецепт божественного на вкус блюда
- Исчезнет первой со стола: рецепт оригинальной закуски за 5 минут
Кто такая galina.sirotyk?
galina.sirotyk - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На galina.sirotyk подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред