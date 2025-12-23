Как снять гель-лак в домашних условиях: проверенный метод

Вы узнаете:
Для обновления маникюра женщины обычно посещают салоны красоты. Однако бывают непредвиденные ситуации, в которых и к мастеру нет возможности записаться, и снять гель-лак очень нужно.
В таком случае, как узнал Главред, можно снять покрытие с ногтей и в домашних условиях. О том, как это сделать в TikTok рассказала украинский блогер Ольга.
Как снять гель-лак, чтобы не повредить ноготь
Для снятия гель-лака нужны средство для снятия лака, ватные диски и фольга. Ватный диск смачиваем в средстве для снятия лака и прикладываем его к ногтю. Далее его заворачиваем в кусок фольги.
"Каждый ноготь замотать и продержать так 15-30 минут. Гель-лак размокнет и начнет отпадать. Этот лайфхак работает", - добавила блогерша.
Смотрите видео, как снять в домашних условиях гель-лак:
@helga_shaa Последний раз такое делала лет 7 назад??#блогукраїнською#лайфхак#бьютиблог#ugcukraine#lifehacks♬ Magic Glockenspiel - DOMANSED
Об источнике: helga_shaa
helga_shaa - TikTok-страница украинского бьюти-блогера Ольги, которая также известна как olga.shaa. Девушка рассказывает в соцсетях о косметике, а также делится лайфхаками на все случаи жизни. На страницу подписаны 16 тысяч пользователей.
