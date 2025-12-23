Как снять гель-лак в домашних условиях: проверенный метод

За считанные минуты гель-лак начнет сам отлетать от ногтя, при этом не повредив его.

Как снять гель с ногтей без фрезера / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Чем дома можно снять гель-лак

Сколько времени займет снятие гель-лака в домашних условиях

Для обновления маникюра женщины обычно посещают салоны красоты. Однако бывают непредвиденные ситуации, в которых и к мастеру нет возможности записаться, и снять гель-лак очень нужно.

В таком случае, как узнал Главред, можно снять покрытие с ногтей и в домашних условиях. О том, как это сделать в TikTok рассказала украинский блогер Ольга.

Как снять гель-лак, чтобы не повредить ноготь

Для снятия гель-лака нужны средство для снятия лака, ватные диски и фольга. Ватный диск смачиваем в средстве для снятия лака и прикладываем его к ногтю. Далее его заворачиваем в кусок фольги.

"Каждый ноготь замотать и продержать так 15-30 минут. Гель-лак размокнет и начнет отпадать. Этот лайфхак работает", - добавила блогерша.

Смотрите видео, как снять в домашних условиях гель-лак:

Об источнике: helga_shaa helga_shaa - TikTok-страница украинского бьюти-блогера Ольги, которая также известна как olga.shaa. Девушка рассказывает в соцсетях о косметике, а также делится лайфхаками на все случаи жизни. На страницу подписаны 16 тысяч пользователей.

