Без сухого шампуня: как освежить немытые волосы за пять минут

В ситуациях, когда времени на мытье головы нет, на помощь придет одно средство.

Как очистить корни волос без шампуня / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем освежить немытые волосы

Как уложить волосы без мытья головы

С постоянными отключениями света у многих нет горячей воды часами. Это усложняет процесс мытья волос и чаще случаются ситуации, в которых хочется выглядеть ухоженно, а помыть голову возможности нет.

Главред узнал, что в таких случаях можно воспользоваться лайфхаком, как освежить корни волос за считанные секунды. О нем в TikTok рассказала украинский блогер Ольга.

Как быстро освежить волосы

Блогер утверждает, что улучшит вид немытых волос обычная мицеллярная вода. Ее надо нанести на ватный диск, после чего активно потереть им корни волос.

Далее остается хорошо посушить голову феном и в результате волосы будут выглядеть, как только что после мытья.

Смотрите видео, как освежить немытые волосы:

Об источнике: helga_shaa helga_shaa - TikTok-страница украинского бьюти-блогера Ольги, которая также известна как olga.shaa. Девушка рассказывает в соцсетях о косметике, а также делится лайфхаками на все случаи жизни. На страницу подписаны 16 тысяч пользователей.

