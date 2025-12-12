Как скрыть отросшие корни волос: топ причесок, которые легко повторить дома

Даже без окрашивания можно поддерживать стильный образ, используя простые прически для маскировки корней.

Как скрыть отросшие корни / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Отросшие корни волос - ситуация знакомая каждой женщине. Даже если вы регулярно посещаете салон или красите волосы самостоятельно, между процедурами всегда наступает момент, когда отрастание становится заметным.

Главред расскажет о нескольких интересных и простых способах маскировки отросших корней.

Как отмечает Real Simple, именно правильная прическа может замаскировать корни и сохранить ухоженный вид до следующего визита к парикмахеру.

Наши волосы в среднем отрастают на 0,5-1 см ежемесячно, поэтому многие женщины обновляют цвет примерно раз в четыре-шесть недель. Особенно быстро корни становятся заметными на темных волосах или тогда, когда окрашивание используется для скрытия седины.

Объемные кудри

Именно большой объем отвлекает внимание от макушки и делает отрастание менее заметным. Рекомендуем использовать плойки разного диаметра и укладывая их в разных направлениях. Такой прием создает многослойную текстуру и добавляет густоты. Если волосы тонкие или прямые, нужно закрепить их на бигуди или липучках, а корни слегка начесать, это обеспечит дополнительный объем и поможет скрыть отрастание.

Небрежный пучок

Эта прическа давно стала универсальной, она спасает в любой ситуации. Ее главным преимуществом является способность отвлекать внимание от корней благодаря текстуре и легкой непринужденности. Волосы не нужно собирать идеально ровно, наоборот, несколько выбитых прядей добавляют образу современности.

Для следующего способа нужно разделить волосы от уха до уха, верхнюю часть зачесать назад и закрепить заколками или узлом. Наиболее заметная часть волос в таком варианте не остается открытой, ведь пряди собираются назад и фиксируются заколками. Нижняя часть остается распущенной, что придает образу легкости.

Аксессуары для волос

Если времени мало, рекомендуем использовать аксессуары. Повязка, бандана или яркая заколка способны полностью перекрыть отрастание или отвлечь внимание на себя, делая образ стильным и завершенным.

Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

