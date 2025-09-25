Как отрастить густые волосы: секрет в масле

Кратко:
- Что говорят эксперты о масле розмарина
- Как оно воздействует на волосы
Каждая красотка, которая мечтает о густой шевелюре, хочет найти средства и ингредиенты, которые поддерживают здоровье волос и кожи головы. Один из трендов, который уже давно набирает популярность, — это масло розмарина, которое, как утверждается, стимулирует рост волос и делает их гуще.
Но может ли это эфирное масло действительно способствовать росту новых волос?
Масло розмарина для волос
Эфирное масло розмарина получают из розмарина – вечнозелёного кустарника с игольчатыми листьями и древесным ароматом. Исследования показали, что оно имеет множество применений в медицине, поэтому оно является популярным ингредиентом многих современных косметических средств. По мнению сертифицированного дерматолога, доктора Жанетт Граф, масло розмарина обладает рядом полезных свойств для волос.
Она отмечает, что оно может успокоить зуд кожи головы и улучшить кровообращение вокруг волосяных фолликулов. Масло розмарина также обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, помогая бороться с накоплением загрязнений, и является мощным антиоксидантом (защищающим волосы от агрессивного воздействия окружающей среды).
Масло розмарина для роста волос
"Эфирное масло розмарина способствует росту здоровых и густых волос", — утверждает доктор Граф. "Масло может ускорить процесс обновления и роста клеток, что может служить натуральным средством для роста более густых волос. Благодаря противовоспалительным свойствам оно используется для предотвращения выпадения волос, а также для их восстановления".
Как использовать масло розмарина для волос
Масло розмарина полезно для всех типов волос. "Свойства этого масла способствуют укреплению волосяных фолликулов и предотвращают дальнейшее повреждение", — говорит доктор Граф. Хотя масло розмарина можно наносить на кончики волос, эксперт советует масло розмарина втирать в кожу головы. "Смешайте несколько капель масла розмарина с любым базовым маслом, например, аргановым или маслом сладкого миндаля, и втирайте в кожу головы за 20 минут до душа", — советует она, добавляя, что масло оживит и напитает кожу головы. "Можно даже добавлять его в шампунь", — говорит доктор Граф, добавляя, что можно также добавлять несколько капель в средства по уходу за волосами, которые вы используете после душа.
Вас также может заинтересовать:
- Топ-6 причесок на длинные волосы, которые стоит повторить осенью-2025
- Главный секрет наших бабушек: какой ингредиент сделает волосы густыми и длинными
- "Критическая ошибка": трихолог объяснила, как правильно мыть волосы
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред