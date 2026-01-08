"Неделя будет одной из самых сложных": украинцев предупредили о новом обстреле

Российские оккупанты могут попытаться добить украинскую энергосистему, говорит Сергей Нагорняк.

РФ готовится к новому обстрелу / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

РФ может атаковать Украину ракетами и дронами

Российский обстрел ожидается на следующей неделе

Российские оккупанты готовятся к новому массированному обстрелу Украины. Этот обстрел может быть уже на следующей неделе. Об этом в эфире "Киев 25" заявил нардеп Сергей Нагорняк.

В ночь на 8 января россияне атаковали сразу четыре подстанции в Запорожской и Днепропетровской областях. Украинские энергетики делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию. Но РФ может воспользоваться критическим положением и нанести новый массированный удар по Украине.

"Следующая неделя будет одной из самых сложных в украинской энергетике, потому что потребление будет расти. Враг с большой вероятностью использует этот шанс для того, чтобы нанести там очередной удар по украинской энергетике", — сказал нардеп.

Под атакой врага может оказаться даже энергетики, которые восстанавливают электроснабжение.

В то же время РФ будет попытаться показать Вашингтону, что ситуация в Украине ухудшается и якобы это дает Кремлю силу.

"Враг будет использовать это для того, чтобы разъединить общество и чтобы разуверить общество, чтобы показать и тому же самому американскому президенту, что у нас, как говорится, ситуация далеко от хорошей для того, чтобы использовать это в разговоре о потенциальных переговорах", — прозвучало в эфире.

Чего хочет добиться РФ атаками - мнение эксперта

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью Главреду прямо сказал, с какой целью РФ наносит удары по Украине, выбирая конкретную часть страны для атаки.

Он утверждает, что россияне пытаются разбалансировать энергосистему, делая ее "неуправляемой".

"Через это идет давление на население: на людей, на панику, на социальную стабильность. Это форма военного и психологического давления на руководство Украины", - сказал он.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в результате ударов РФ в Одесской области в порту "Черноморск" произошло возгорание контейнеров с маслом, а в порту "Южный" повреждено административное здание и объекты инфраструктуры.

Кроме того, ближе к вечеру 7 января Кривой Рог оказался под массированной атакой российских войск. О приближении воздушных целей неоднократно предупреждали в Воздушных силах Украины.

Напомним, что в ночь на 5 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Взрывы раздавались в Киеве, Чернигове, Полтаве и Харькове.

О персоне: Сергей Нагорняк Сергей Нагорняк – предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас – народный депутат IХ созыва от фракции Слуга народа. Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуга. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

