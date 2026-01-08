Лариса Гузеева показалась на публике: выглядит, как бабушка

Кратко:
- Как сейчас выглядит Лариса Гузеева
- Почему она так оделась
Российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая внесена в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, появилась на одном из фото.
Как пишут российские пропагандисты, Гузеева на данном фото полностью лишена московского лоска и актерского шика. Скорее, на выглядит как обыкновенная пенсионерка, идущая с базара.
Она была на зимней рыбалке, где надела на себя бесформенный пуховик, галоши, и шапку с варежками.
Гузеева в "Миротворце"
Российская актриса Ларисва Гузеева была внесена в базу украинского сайта "Миротворец". Из обнародованной на сайте организации данных, поводом стали гастроли в оккупированном Крыму.
Ей, в частности, вменяется в вину "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым", а также "незаконная гастрольная деятельность в аннексированном Крыму".
Также в "Миротворце" уточнили, что гастроли Гузеевой в аннексированной Ялте и Севастополе состоялись в марте 2017 года.
О персоне: Лариса Гузеева
Лариса Гузеева - советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ. Член общественной организации "Союз кинематографистов России". Поддержала военное вторжение России в Украину.
