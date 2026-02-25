Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

Юрий Берендий
25 февраля 2026, 16:51
Мониторинговые каналы сообщают о передислокации российских стратегических бомбардировщиков и подготовке носителей "Калибров".
Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью
РФ готовит новый массированный удар по Украине - названы цели / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Страна-агрессор Россия готовит новый удар по Украине
  • Атака может произойти уже ближайшей ночью

Российские оккупационные войска готовят новый массированный удар по Украине с применением ударных дронов и стратегической авиации. Об угрозе атаки предупредили мониторинговые каналы.

По данным мониторинговых каналов, после оснащения крылатыми ракетами началась передислокация стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" на авиабазу "Оленья".

видео дня

В течение суток зафиксировано несколько перемещений самолетов Ту-95МС и Ту-160 по следующим маршрутам:

  • "Энгельс" — "Оленья",
  • "Белая" — "Энгельс",
  • "Украинка" — "Энгельс",
  • "Оленья" — "Энгельс".

Кроме того, в пункте базирования в Новороссийске подготовлены три надводных носителя ракет "Калибр". Общий возможный залп составляет до 24 ракет этого типа.

Когда может произойти массированный удар

Мониторы предупреждают, что российская атака может произойти уже в ближайшее время.

"Скорее всего атака произойдет в ночь с 25 на 26 февраля", — говорится в сообщении.

Какова цель атаки РФ

Также не исключается применение баллистического вооружения по Киеву и области.

Среди потенциальных целей врага — не только объекты энергетической системы, но и предприятия оборонно-промышленного комплекса, аэродромы, железнодорожная и логистическая инфраструктура, а также склады.

"Враг не оставляет надежды оставить нас без света, но теперь интерес также заключается в аэродромах и газовых объектах", - резюмируют мониторы.

Для ударов по каким целям РФ применяет баллистику — мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что Россия, как правило, не использует баллистические ракеты для ударов по поездам. Исключения случаются только тогда, когда речь идет о стратегически важных для нее целях, в частности транспортировке военных грузов. По его словам, такие случаи уже имели место в 2022-2023 годах.

"Преимущественно баллистикой россияне бьют по важным для них объектам: ТЭС, подстанциям, военным объектам, полигонам и т. д. Баллистику россияне не тратят на удары по автобусным остановкам где-то в пригороде Днепра", — указал он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 февраля Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив более 300 ударных беспилотников, преимущественно типа "Шахед", а также около 50 ракет различных типов, среди которых значительную часть составляли баллистические. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время, по оценке аналитиков Института изучения войны, российские войска, вероятно, корректируют тактику воздушных ударов. Вместо объектов энергетики новыми потенциальными целями могут стать железнодорожная инфраструктура и системы водоснабжения Украины.

В ночь на 23 февраля российская армия снова нанесла удар по Одесской области с помощью дронов-камикадзе. Под обстрел попали объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, в результате атаки погибли два человека, еще как минимум трое получили ранения и получают необходимую медицинскую помощь.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Орбан обвинил Украину в подготовке диверсий: Венгрия разворачивает войска

Орбан обвинил Украину в подготовке диверсий: Венгрия разворачивает войска

18:03Мир
"Они опасно играют": Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

"Они опасно играют": Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

17:10Война
Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

16:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

Последние новости

18:11

Так делали еще наши бабушки: как избавиться от моли в крупах

18:03

Орбан обвинил Украину в подготовке диверсий: Венгрия разворачивает войска

17:58

О чем на самом деле думают кошки: ветеринар раскрыла "план дня" каждого мурчика

17:52

Громкий камбэк: Степаненко возвращается в УПЛ, но не в "Шахтер"

17:37

Где в Украине похоронены Нестор Летописец и Илья Муромец – историк удивилВидео

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
17:35

Как выглядеть стильно весной 2026 без лишних затрат - советы стилиста

17:21

Как понять, что вами манипулируют: 11 признаков, которые большинство игнорирует

17:10

"Они опасно играют": Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

17:07

Не просто яичница: рецепт завтрака из четырех ингредиентов за 7 минут

Реклама
16:57

В мечтах об отцовстве: жена Козловского показала фото из роддома

16:55

Скачок цен на продукты в марте: что больше всего ударит по кошельках украинцев

16:51

Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

16:23

"Может вырасти": украинцев предупредили о скачках курса валют в марте

16:18

Россияне приписывают себе новый "захват": в ВСУ расставили все точки над "і"

16:18

Как часто нужно менять ершик для унитаза: мнения разделились

16:01

Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

16:01

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

15:40

Звезда фильма "Джанго освобожденный" совершил самоубийство

15:31

В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью: что задумал Кремль

15:26

Три знака зодиака переживут судьбоносный перелом: жизнь начнет меняться

Реклама
15:25

Можно ли уже обрезать деревья: садовница указала на важный нюанс

14:51

Что означает слово "розмай" из песни Яремчука "Гай, зеленый гай": неожиданный ответ

14:42

В Украине могут повысить сразу три тарифа для населения: эксперт сказал когда

14:31

Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо сыграют в сиквеле культового триллера

14:30

Гороскоп Таро на завтра 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

14:24

Крупный срок с конфискацией: пропагандистку Чичерину засудили

14:11

Мощный удар по Крыму: ССО уничтожили главные системы ПВО россиян, подробности

14:05

Брошенную на морозе собаку забрали из приюта: ее реакция поразила

13:58

Ни образа, ни вкуса: стилист рассказала, как не опозориться при выборе вещей

13:54

В РФ готовятся к приезду Аллы Пугачевой

13:44

Без лишних трат: девушка сделала из обычного гаража стильный домВидео

13:24

Терпела измену и родила 4-ых детей: какой была жена Михаила Коцюбинского

13:18

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

12:56

Козловский рассказал всю правду о конфликте с Кондратюком - детали

12:31

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

12:25

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

12:11

"Он не вернулся": у украинской певицы пропал без вести дядя-военный

12:02

Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

12:02

Поможет тряпка и специи: как прогнать вредителей из сада

11:59

Женщина показала шкатулку со старыми украшениями: внутри ждал сюрпризВидео

Реклама
11:56

Дочь популярного американского актера убила себяВидео

11:51

Как камеры на дорогах помогут ТЦК: адвокат описала механизм проверок воинского учета

11:41

Лунный календарь на март 2026: благоприятные и неблагоприятные дни

11:35

"Раз и навсегда": Украину хотят отстранить от Евровидения-2026

11:24

На Житомирщине резко изменится погода: синоптик предупредила об I уровне опасности

11:02

Ровенскую область пригреет, но мороз еще не отступит: синоптики удивили прогнозом

10:53

РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

10:50

Ждать ли тепла в марте 2026: какой будет погода в Украине в первый месяц весны

10:38

Посевной календарь на март 2026: точные даты для посева и посадки

10:37

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять