Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

Мониторинговые каналы сообщают о передислокации российских стратегических бомбардировщиков и подготовке носителей "Калибров".

РФ готовит новый массированный удар по Украине - названы цели / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Страна-агрессор Россия готовит новый удар по Украине

Атака может произойти уже ближайшей ночью

Российские оккупационные войска готовят новый массированный удар по Украине с применением ударных дронов и стратегической авиации. Об угрозе атаки предупредили мониторинговые каналы.

По данным мониторинговых каналов, после оснащения крылатыми ракетами началась передислокация стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" на авиабазу "Оленья".

В течение суток зафиксировано несколько перемещений самолетов Ту-95МС и Ту-160 по следующим маршрутам:

"Энгельс" — "Оленья",

"Белая" — "Энгельс",

"Украинка" — "Энгельс",

"Оленья" — "Энгельс".

Кроме того, в пункте базирования в Новороссийске подготовлены три надводных носителя ракет "Калибр". Общий возможный залп составляет до 24 ракет этого типа.

Когда может произойти массированный удар

Мониторы предупреждают, что российская атака может произойти уже в ближайшее время.

"Скорее всего атака произойдет в ночь с 25 на 26 февраля", — говорится в сообщении.

Какова цель атаки РФ

Также не исключается применение баллистического вооружения по Киеву и области.

Среди потенциальных целей врага — не только объекты энергетической системы, но и предприятия оборонно-промышленного комплекса, аэродромы, железнодорожная и логистическая инфраструктура, а также склады.

"Враг не оставляет надежды оставить нас без света, но теперь интерес также заключается в аэродромах и газовых объектах", - резюмируют мониторы.

Для ударов по каким целям РФ применяет баллистику — мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что Россия, как правило, не использует баллистические ракеты для ударов по поездам. Исключения случаются только тогда, когда речь идет о стратегически важных для нее целях, в частности транспортировке военных грузов. По его словам, такие случаи уже имели место в 2022-2023 годах.

"Преимущественно баллистикой россияне бьют по важным для них объектам: ТЭС, подстанциям, военным объектам, полигонам и т. д. Баллистику россияне не тратят на удары по автобусным остановкам где-то в пригороде Днепра", — указал он.

Откуда и какими типами ракет Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 февраля Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив более 300 ударных беспилотников, преимущественно типа "Шахед", а также около 50 ракет различных типов, среди которых значительную часть составляли баллистические. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время, по оценке аналитиков Института изучения войны, российские войска, вероятно, корректируют тактику воздушных ударов. Вместо объектов энергетики новыми потенциальными целями могут стать железнодорожная инфраструктура и системы водоснабжения Украины.

В ночь на 23 февраля российская армия снова нанесла удар по Одесской области с помощью дронов-камикадзе. Под обстрел попали объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, в результате атаки погибли два человека, еще как минимум трое получили ранения и получают необходимую медицинскую помощь.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

