В РФ готовятся к приезду Аллы Пугачевой

Кратко:
- Кто знает о приезде Пугачевой
- С какой целью она может приехать
В террористической России готовятся к приезду популярной российской певицы, которая не поддержала вторжение РФ в Украину, Аллы Пугачевой.
Об этом сообщают российские пропагандисты.
По словам продюсера Сергея Дворцова, Пугачева планирует приехать в Москву весной.
По словам продюсера, в шоу-бизнесе действительно ведутся разговоры о скором визите Пугачевой. Он отметил, что артистка может вернуться ради своего праздника, когда разрешает весну.
"Я могу подтвердить слова Алексея Огурцова о том, что Алла Борисовна в этом году вернется в Россию. Уже этой весной она собирается приехать в Москву, насколько я слышал не так давно от своих коллег. У нее все-таки есть свой проект, принцип, разрешать весну. Под этой эгидой она и хочет приехать в Москву", — поделился Дворцов.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
