РФ может готовить новое наступление из Беларуси: для каких городов существует угроза

Алексей Гетьман подчеркнул, что РФ уже использовала учения в Беларуси как ширму для подготовки наступления.

https://glavred.info/war/rf-mozhet-gotovit-novoe-nastuplenie-iz-belarusi-dlya-kakih-gorodov-sushchestvuet-ugroza-10743767.html Ссылка скопирована

Войска РФ / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

видео дня

Главное из новости:

По словам экспертов, угроза со стороны Беларуси маловероятна, но существует

Главный удар РФ - Донецкая область весной

Северная граница сложная, прорыва не будет

Война в Украине, по оценкам ряда военных аналитиков, может продолжаться как минимум до конца 2026 года. На этом фоне президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке совместных учений Беларуси и России - формата, который уже использовался как прикрытие перед вторжением в 2022 году.

Стоит ли ожидать повторения сценария, об этом в комментарии ТСН объяснили военный аналитик Алексей Гетьман и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Белорусские учения: сигнал или блеф

Алексей Гетьман подчеркнул, что Россия уже применяла учения как ширму для подготовки наступления. По его словам, ситуация сейчас имеет тревожные параллели с событиями четырехлетней давности.

"Давайте вспомним, что четыре года назад, незадолго до полномасштабного вторжения, тоже проводились якобы учения... любые учения, которые проводит РФ, тем более вместе с Беларусью, - это может быть подготовкой к наступательным действиям".

Он отметил, что сама идея "учений" выглядит сомнительно, ведь Россия уже много лет находится в состоянии войны. По его словам, такие маневры могут быть лишь прикрытием других намерений, а не реальной тренировкой.

Гетман объяснил, что украинские границы на севере существенно укреплены, а Лукашенко, вероятно, не рискнет втягивать белорусскую армию в прямое нападение. Он добавил, что даже в случае обострения речь может идти скорее о провокациях, а не о полноценном наступлении.

Подводя итог, он отметил:

"Планируют ли россияне наступление летом? Они этого и не скрывают, своих весенне-летних планов".

Донецкая область — главное направление РФ: оценка Селезнева

Владислав Селезнев отметил, что российская наступательная активность продолжается непрерывно уже более двух лет. Он подчеркнул, что речь идет не о новой кампании, а о продолжении уже существующей.

"Наступление россиян де-факто продолжается с середины октября 2023 года".

По его словам, с появлением "зеленки" российские войска традиционно активизируются, и в этом году их главный приоритет останется неизменным - Донецкая область.

"Для них в приоритете - захват Славянско-Краматорско-Дружковско-Константиновской городской агломерации".

Селезнев пояснил, что именно этот район является ключевым для российских планов, ведь его захват дал бы врагу оперативное пространство для дальнейшего давления.

Запорожское направление: осторожность после провала

Эксперт отметил, что после неудачных попыток продвижения в Запорожье россияне стали более осторожными. По его словам, украинские контрдействия позволили стабилизировать ситуацию, и РФ вряд ли сможет достичь там значительных успехов.

Он подчеркнул, что враг действует рационально: если видит слабый участок, пытается давить именно там, но в целом соотношение сил не в пользу РФ.

Донецкая область - самый большой риск

Селезнев отметил, что именно ситуация в Донецкой области вызывает у него наибольшее беспокойство. Он выразил надежду, что Генштаб учитывает все риски и готовит необходимые контрмеры.

Северная граница: угроза есть, но прорыва не будет

Что касается приграничных территорий Сумской и Черниговской областей, эксперт пояснил, что ситуация там будет оставаться непростой, но у России физически не хватает сил для масштабной атаки по всем направлениям одновременно.

"Россия будет создавать нам проблемы на границе Сумской и Харьковской областей... Но без каких-либо эффективных для себя результатов".

Он также уверенно заявил:

"Повторения февраля 2022 года точно не будет".

Вывод

Оба эксперта сходятся в том, что Россия готовится к активной фазе боевых действий весной и летом, но ее ресурсы не безграничны. Наибольшие риски - в Донецкой области. Белорусское направление пока выглядит скорее инструментом давления, чем реальным плацдармом для нового вторжения.

Ситуация на фронте — что известно

Как сообщал Главред, группировка десантно-штурмовых войск проводит операцию на Александровском направлении. Основными задачами, стоящими перед подразделениями группировки, являются срыв планов армии страны-агрессора России по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.

Военный эксперт Сергей Братчук заявлял, что ВСУ успешно отбросили российских оккупантов на Александровском направлении. Однако враг накапливает ресурсы для весеннего наступления, главной целью которого может стать Павлоград в Днепропетровской области.

Кроме того, оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия на направлении Мирнограда. Россияне пытаются вытеснить Силы обороны из северной части города и взять таврийских десантников в "клещи".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верным украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с окончанием контракта.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред