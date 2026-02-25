Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Вашингтон расширил санкции против РФ: кого и почему наказал Минфин США

Анна Ярославская
25 февраля 2026, 06:56
США ввели санкции против россиян по обвинению в торговле хакерскими инструментами.
Трамп, Путин, санкции
США ввели новый пакет санкций против россиян и их компаний / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, сайт Кремля

Вы узнаете:

  • Кто попал в санкционный список США
  • В чем подозревают фигурантов

Министерство финансов США расширило список санкций против России, включив в него четырех физических лиц и три организации, которые связывают с киберпреступлениями.

Как сообщает пресс-служба Минфина США, в санкционный перечень включили нескольких граждан России: Сергея Зеленюка, Олега Кучерова и Марину Васанович, а также гражданина Узбекистана Азизжона Мамашоева.

видео дня

В Соединенных Штатах Зеленюка подозревают в приобретении и дальнейшей перепродаже по меньшей мере восьми киберинструментов, которые принадлежали правительству США и были похищены из американской компании, после чего их реализовывали без надлежащего разрешения.

Министерство финансов США также ввело санкции против компаний Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ, зарегистрированных в ОАЭ, а также против российской компании MATRIX LLC.

По данным ведомства, указанные лица занимаются покупкой, продажей и оборотом нераскрытых уязвимостей программного обеспечения - так называемых эксплойтов нулевого дня, которые могут применяться для кибератак, похищения информации и создания программ-вымогателей.

Ограничительные меры были введены на основании закона CAATSA, предусматривающего санкции в связи с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности, а также из-за деятельности, связанной с киберугрозами.

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, Украина ввела очередные санкции против компаний, поставляющих критические компоненты для производства ракет и беспилотников РФ, а также против российского финансового сектора.

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайного положения, в рамках которого действует ряд санкций против России.

Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 91 морского судна, являющегося частью "теневого флота" России.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Эксперт назвал сценарий сокрушительного удара по режиму Путина

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что процесс задержания российских танкеров из "теневого флота" может стать концом российскому экспорту нефти.

Если бы к этому процессу подключились еще и европейцы, то пришел бы конец не только экспорта, но и конец России.

Эксперт отметил также, что весь экспорт нефти РФ фактически идет через два моря – Балтийское и Черное.

"И если бы европейцы задерживали на 30 дней эти суда (например, для проверки соответствия экологическим нормам), то это вообще было бы замечательно", - сказал Загородний в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции новости США санкции США санкции против России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

08:19Мир
По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

07:59Интервью
Трамп в Конгрессе сделал громкое заявление об Украине: что сказал

Трамп в Конгрессе сделал громкое заявление об Украине: что сказал

07:34Мир
Реклама

Популярное

Ещё
К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

Последние новости

09:00

Kill-зоны и фортификации: Одессу готовят к круговой обороне - что происходит

08:49

Карта Deep State онлайн за 25 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

08:10

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

07:59

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
07:34

Трамп в Конгрессе сделал громкое заявление об Украине: что сказалВидео

06:56

Вашингтон расширил санкции против РФ: кого и почему наказал Минфин США

06:30

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

06:11

Мне страшно, что мы можем безвозвратно потерять чувство единствамнение

Реклама
05:56

Гороскоп для Дев на март 2026: наследство, выплаты и новые доходыВидео

05:31

Новая волна потепления на Полтавщине: синоптики предупредили об изменении погоды

04:41

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке выдры за 31 с

02:04

"Момент истины": когда РФ окажется перед неизбежным выбором в войне с Украиной

02:00

"Призываю не стыдиться": Ольга Сумская ошеломила откровенным признанием

01:30

51-летний Харчишин рассказал о новой любви: "Притягивает"

01:11

"Нет ненависти": Короткая призналась, как объясняла развод детям

00:47

Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корниВидео

24 февраля, вторник
23:54

Курган & Agregat и звезды "Тихой Навы" получили награды от президента Украины

23:51

"Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о масштабном скандале в УАФ

Реклама
23:43

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

22:52

Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

22:47

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

22:40

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:37

Новые графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля

22:26

Снежана Бабкина сообщила о страшном горе в семье - что случилось

22:15

Молодежь и семьи со всей страны: "Тень" присоединилась к Национальному дню молитвы за Украину в столице

21:54

Мальчик без ума: 44-летняя Альба подтвердила роман с молодым актером

21:49

"Показала нутро": что вытворила Настя Каменских за границей

21:43

Гороскоп на завтра 26 февраля: Тельцам - похвала, Львам - комплименты

21:38

Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

21:29

Чёрная плесень пропадёт за считаные минуты: простое средство есть в каждом домеВидео

21:19

На Львовщине прокурор сбил двух детей: следователи начали расследование, детали

20:56

Раскрыта тайна V-образной вставки на одежде: для чего она на самом деле нужнаВидео

20:50

В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

20:34

"Разносит нас капитально": названо главное преимущество РФ в войне с Украиной

20:10

Точно не "любвеобильный": как по-украински назвать человека, который часто влюбляетсяВидео

20:06

"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантажВидео

19:41

В Панаме нашли таинственную гробницу: что скрывает богатство древнего правителя

19:35

Одна простая привычка при стирке медленно "убивает" одежду: в чем ошибкаВидео

Реклама
19:34

Крысы "захватили" город: женщина показала тревожную картину с улицыВидео

19:29

Не масштабное контрнаступление: раскрыта причина отступления россиян на фронте

19:10

Когда закончится война?мнение

18:49

Парковка, перевозки и не только: что изменится для водителей с 1 мартаВидео

18:40

Скучает ли кот без хозяина – вот, что делает кошка в течение дняВидео

18:37

Нюд, подвинься: тренды маникюра на весну 2026

18:32

Дожди с мокрым снегом обрушатся на Львовщину: объявлен желтый уровень опасности

18:30

"Нам станет очень тяжело": раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

18:03

В украинском языке нашли слово с тремя апострофами: что это за языковой феномен

18:02

Девушка показала фото новой стрижки: никто не был готов к результатуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять