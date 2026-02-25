Вашингтон расширил санкции против РФ: кого и почему наказал Минфин США

Вы узнаете:
- Кто попал в санкционный список США
- В чем подозревают фигурантов
Министерство финансов США расширило список санкций против России, включив в него четырех физических лиц и три организации, которые связывают с киберпреступлениями.
Как сообщает пресс-служба Минфина США, в санкционный перечень включили нескольких граждан России: Сергея Зеленюка, Олега Кучерова и Марину Васанович, а также гражданина Узбекистана Азизжона Мамашоева.
В Соединенных Штатах Зеленюка подозревают в приобретении и дальнейшей перепродаже по меньшей мере восьми киберинструментов, которые принадлежали правительству США и были похищены из американской компании, после чего их реализовывали без надлежащего разрешения.
Министерство финансов США также ввело санкции против компаний Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ, зарегистрированных в ОАЭ, а также против российской компании MATRIX LLC.
По данным ведомства, указанные лица занимаются покупкой, продажей и оборотом нераскрытых уязвимостей программного обеспечения - так называемых эксплойтов нулевого дня, которые могут применяться для кибератак, похищения информации и создания программ-вымогателей.
Ограничительные меры были введены на основании закона CAATSA, предусматривающего санкции в связи с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности, а также из-за деятельности, связанной с киберугрозами.
Санкции против России - последние новости
Как писал Главред, Украина ввела очередные санкции против компаний, поставляющих критические компоненты для производства ракет и беспилотников РФ, а также против российского финансового сектора.
Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайного положения, в рамках которого действует ряд санкций против России.
Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 91 морского судна, являющегося частью "теневого флота" России.
Эксперт назвал сценарий сокрушительного удара по режиму Путина
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что процесс задержания российских танкеров из "теневого флота" может стать концом российскому экспорту нефти.
Если бы к этому процессу подключились еще и европейцы, то пришел бы конец не только экспорта, но и конец России.
Эксперт отметил также, что весь экспорт нефти РФ фактически идет через два моря – Балтийское и Черное.
"И если бы европейцы задерживали на 30 дней эти суда (например, для проверки соответствия экологическим нормам), то это вообще было бы замечательно", - сказал Загородний в интервью Главреду.
О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
