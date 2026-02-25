Вашингтон расширил санкции против РФ: кого и почему наказал Минфин США

США ввели санкции против россиян по обвинению в торговле хакерскими инструментами.

США ввели новый пакет санкций против россиян и их компаний / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, сайт Кремля

Министерство финансов США расширило список санкций против России, включив в него четырех физических лиц и три организации, которые связывают с киберпреступлениями.

Как сообщает пресс-служба Минфина США, в санкционный перечень включили нескольких граждан России: Сергея Зеленюка, Олега Кучерова и Марину Васанович, а также гражданина Узбекистана Азизжона Мамашоева.

В Соединенных Штатах Зеленюка подозревают в приобретении и дальнейшей перепродаже по меньшей мере восьми киберинструментов, которые принадлежали правительству США и были похищены из американской компании, после чего их реализовывали без надлежащего разрешения.

Министерство финансов США также ввело санкции против компаний Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ, зарегистрированных в ОАЭ, а также против российской компании MATRIX LLC.

По данным ведомства, указанные лица занимаются покупкой, продажей и оборотом нераскрытых уязвимостей программного обеспечения - так называемых эксплойтов нулевого дня, которые могут применяться для кибератак, похищения информации и создания программ-вымогателей.

Ограничительные меры были введены на основании закона CAATSA, предусматривающего санкции в связи с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности, а также из-за деятельности, связанной с киберугрозами.

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, Украина ввела очередные санкции против компаний, поставляющих критические компоненты для производства ракет и беспилотников РФ, а также против российского финансового сектора.

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайного положения, в рамках которого действует ряд санкций против России.

Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 91 морского судна, являющегося частью "теневого флота" России.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Эксперт назвал сценарий сокрушительного удара по режиму Путина

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что процесс задержания российских танкеров из "теневого флота" может стать концом российскому экспорту нефти.

Если бы к этому процессу подключились еще и европейцы, то пришел бы конец не только экспорта, но и конец России.

Эксперт отметил также, что весь экспорт нефти РФ фактически идет через два моря – Балтийское и Черное.

"И если бы европейцы задерживали на 30 дней эти суда (например, для проверки соответствия экологическим нормам), то это вообще было бы замечательно", - сказал Загородний в интервью Главреду.

