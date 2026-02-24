Снежана Бабкина сообщила о страшном горе в семье - что случилось

Снежана Бабкина рассказала о смерти родного человека.

https://glavred.info/starnews/snezhana-babkina-soobshchila-o-strashnom-gore-v-seme-chto-sluchilos-10743701.html Ссылка скопирована

Снежана Бабкина попрощалась с бабушкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Снежана Бабкина

Кратко:

Умерла бабушка Снежаны Бабкиной

В каких отношениях она с ней была

Жена известного украинского певца Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина – поделилась с поклонниками печальной новостью.

На своей странице в соцсетях Снежана рассказала, что умерла ее родная 91-летняя бабушка Галина и опубликовала фотографию с ней.

видео дня

Бабкина отметила, что бабушка всегда будет в ее памяти и сердце, и она никогда не забудет счастливые моменты, связанные с ней. Также бабушка останется для актрисы примером жизнелюбия.

Снежана Бабкина с родными / фото: instagram.com, Снежана Бабкина

"У нас с тобой в копилке миллион замечательных моментов. Моментов тепла, заботы, смеха, танцев — жизни. Мы все хотим, как и ты дожить до 91 года — в ясности, в здоровье, в присутствии. Ты для нас пример силы, жизнелюбия и внутреннего света. И мы будем брать с тебя пример. Лети, наша куколка!" — написала Снежана.

Снежана Бабкина с бабушкой и мужем / фото: instagram.com, Снежана Бабкина

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известная продюсер Елена Мозговая поразмышляла, стоит ли просить прощения за ошибки. На своей странице в соцсетях Елена сделала публикацию, в которой отметила, что каждый должен сам осознать свои поступки.

А также известная певица Наталья Могилевская презентовала новую песню "Снігопадами" в дуэте с исполнителем SAMCHUK. Как стало известно, идея сотрудничества родилась спонтанно — артисты случайно встретились в студии звукозаписи. Артистка отметила, что была удивлена талантом SAMCHUK, а также его творческим подходом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Сергей Бабкин Сергей Бабкин — украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы 5’nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Участник 5-го сезона шоу "Танці з зірками" (вместе с супругой Снежаной), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред