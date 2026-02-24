Укр
ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

Алексей Тесля
24 февраля 2026, 17:06
Потери оккупантов и окончательные масштабы повреждений уточняются, отметили в Генштабе.
По объектам РФ ударили ракетами ATACMS / коллаж: Главред, фото: pexels, Википедия

Главное:

  • Поражены РСЗО "Ураган", ЗРК "Бук-М1" и районы сосредоточения живой силы РФ
  • Нанесены удары по пунктам управления РФ и складам с боеприпасами

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о поражении 23 и 24 февраля РСЗО "Ураган", ЗРК "Бук-М1" и районов сосредоточения живой силы армии страны-агрессора РФ.

По сообщению Генштаба ВСУ, 24 февраля 2026 года поражена реактивная система залпового огня "Ураган" противника (в районе н. п. Любимовка ВОТ Запорожской области).

"Также в районе н. п. Кацивели (АР Крым) поражен район сосредоточения живой силы врага", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, 23 февраля поражены районы сосредоточения живой силы противника:

  • в районах н. п. Торское (ВОТ Донецкой области);
  • н. п. Староукраинка и Новониколаевка (ВОТ Запорожской области);
  • временно оккупированный н. п. Березовое Днепропетровской области.

Кроме того, в тот же день в районе Свободного на ВОТ Донецкой области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

"Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются", - говорится в сообщении Генштаба.

Удары по объектам РФ ракетами ATACMS

В Генштабе также сообщили об уничтожении 23 февраля и в ночь на 24 февраля пунктов управления, складов боеприпасов и МТС, а также ремонтной базы оккупантов.

"На этот раз были применены, в частности, и ракеты ATACMS. Так, в ночь на 24 февраля 2026 года подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ поразили вспомогательный пункт управления 5 армии РФ в районе Новопетриковки на ВОТ Донецкой области. Также Силы обороны Украины поразили склад материально-технических средств подразделения центра "Рубикон" (район н.п. Васильевка, ВОТ Запорожской области)", - отмечается в сообщении.

Сообщается также о поражении склада боеприпасов и материально-технических средств врага в районе н.п. Приазовское (ВОТ Донецкой области), а также склада боеприпасов в районе временно оккупированной Александровки Запорожской области. Кроме того, в районе н.п. Акимовка (Запорожская область) поражена ремонтная база противника.

По данным Генштаба, 23 февраля поражены объекты управления противника на ВОТ Донецкой области: в районе Удачного - командно-наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА оккупантов; а в районе г. Покровск - пункт управления БПЛА.

"Потери оккупантов и окончательные масштабы повреждений уточняются", - отметили в Генштабе.

Аналитики о последствиях атак по объектам в России

В Институте изучения войны отмечают, что удары украинских дронов по российским НПЗ привели к перебоям в обеспечении топливом и подтолкнули вверх цены на бензин внутри страны. По оценке экспертов, сокращение предложения топлива отражается на расходах компаний и домохозяйств. В дальнейшем это может усилить инфляционные процессы в российской экономике.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

17:06Украина

