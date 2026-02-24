Доллар и евро резко пошли в пике: свежий курс валют на 25 февраля

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара и евро на 25 февраля
- Сколько будет стоить злотый 25 февраля
Во вторник, 25 февраля, гривна несколько укрепилась по отношению к основным иностранным валютам. Одновременно снизились в цене доллар США, евро и злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка Украины.
Курс доллара США опустился до 43,26 грн/долл. По сравнению со вторником, 24 февраля, американская валюта подешевела на 4 копейки.
Евро также подешевел. Регулятор установил курс на уровне 50,97 грн/евро против 51,00 грн/евро накануне. Таким образом, единая европейская валюта подешевела на 3 копейки.
На межбанковском рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 43,19/43,22 грн/долл., а гривны к евро - 50,86/50,88 грн/евро.
Курс злотого на 25 февраля
Польский злотый подешевел до 12,08 грн/злотый по сравнению с 12,09 грн днем ранее. Таким образом, гривна укрепилась по отношению к польской валюте на 1 копейку.
Почему курс доллара может вырасти
Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ говорил, что международная помощь влияет на курс доллара в Украине.
По его словам, задержки финансирования могут подтолкнуть курс до 47 гривен за доллар.
"Но ситуация может измениться, если война в Украине закончится осенью, или же все произойдет наоборот и конфликт обострится летом", - отметил он.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, на вторник, 24 февраля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и злотый снизились в цене.
Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько говорила, что поскольку доллар на мировом рынке находится под давлением и резервы Украины достаточно комфортные, в краткосрочной перспективе есть пространство для того, чтобы гривна либо немного укрепилась, либо продержалась в узком диапазоне.
Экономист Александр Хмелевский заявлял, что закрепление доллара выше 43,5 грн может открыть путь к дальнейшей девальвации.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
