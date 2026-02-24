Модные принты 2026: что будем носить после эпохи минимализма

О чем вы узнаете:
- Какие принты будут модными в 2026 году
- С чем их можно комбинировать
Мода 2026 года продолжает курс на женственность и выразительность. Если предыдущие сезоны проходили под знаком минимализма и монохрома, то новый этап призывает смело играть с узорами. От романтического гороха до дерзких анималистических мотивов — принты становятся ключевым инструментом создания стильного образа — Главред расскажет более подробно.
На основе рекомендаций стилиста Маргариты Винярской рассказываем, какие орнаменты будут актуальны в ближайшие сезоны и на какие вещи стоит обратить внимание уже сейчас.
Принты + женственный крой: главная формула сезона
В 2026 году дизайнеры предлагают сочетание проверенной классики с переосмысленными фаворитами прошлых лет. Ключевая особенность сезона — характерные принты сочетаются с более приталенными, изящными силуэтами.
Грубые формы и бесформенный оверсайз постепенно уходят на второй план, уступая женственности и деталям.
Горох: романтика, которая не выходит из моды
Горох остается с нами еще с прошлого года и продолжает удерживать позиции в 2026-м. Это идеальный принт для тех, кто хочет придать образу легкости, нежности и французского шарма.
Стилисты советуют обратить внимание прежде всего на:
- легкие блузы;
- платья с мягким силуэтом;
- деликатные монохромные сочетания.
Это база, которая никогда не исчезает с модной карты, но именно сейчас переживает очередной пик популярности.
Видео о том, какие принты модны в 2026 году, можно посмотреть здесь:
Змеиный принт — фаворит сезона
Настоящим хитом 2026 года становится змеиный принт. Он выглядит дорого, статусно и эффектно — как в аксессуарах, так и в одежде.
Если вы не готовы к смелым решениям, стилисты советуют начать с малого:
- обуви;
- сумки;
- ремня.
Даже такая деталь способна добавить остроты самому простому образу с джинсами и базовым топом.
Анималистика: акценты вместо излишеств
В тренде остаются и другие животные мотивы, однако с более сдержанным подходом.
- Коровка — идеально вписывается в стиль кантри и бохо. Этот принт подойдет тем, кто ценит аутентичность, фактурность и нестандартные образы.
- Зебра — классика анималистики, которую в 2026 году стоит использовать дозированно. Лучше всего она работает в аксессуарах, становясь акцентной деталью образа.
Клетка возвращается — но по новым правилам
Клетчатый принт массово возвращается на полки магазинов, однако в обновленном формате. Если раньше ставка делалась на оверсайз-рубашки, то теперь в фокусе — приталенные и женственные фасоны.
Стилисты советуют обратить внимание на:
- юбки в клетку;
- платья с акцентом на талии;
- необычный декор, в частности перья или асимметрию.
Клетчатые рубашки также остаются актуальными, но теперь они должны подчеркивать фигуру, а не скрывать ее. Масс-маркет уже активно адаптирует свои коллекции под этот тренд.
Тренды 2026 года демонстрируют четкий вектор: принты становятся смелее, а крой — изящнее. Узоры перестают быть просто декором и превращаются в способ самовыражения.
Главное — найти принт, который резонирует именно с вами, и не бояться экспериментировать с аксессуарами. Именно детали в новом сезоне формируют образ с характером.
О персоне: Маргарита Винярская
Маргарита Винярская — известная украинская стилистка, персональный шоппер и эксперт в области психологии стиля. Она приобрела популярность благодаря своему системному подходу к формированию гардероба, который основан не только на трендах, но и на теории архетипов.
