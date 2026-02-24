Модные принты 2026: что будем носить после эпохи минимализма

Горох, змеиный принт, клетка и анималистика — главные фавориты 2026 года. Как сочетать модные принты с женственным кроем и создавать образы с характером.

Модные принты 2026 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие принты будут модными в 2026 году

С чем их можно комбинировать

Мода 2026 года продолжает курс на женственность и выразительность. Если предыдущие сезоны проходили под знаком минимализма и монохрома, то новый этап призывает смело играть с узорами. От романтического гороха до дерзких анималистических мотивов — принты становятся ключевым инструментом создания стильного образа — Главред расскажет более подробно.

На основе рекомендаций стилиста Маргариты Винярской рассказываем, какие орнаменты будут актуальны в ближайшие сезоны и на какие вещи стоит обратить внимание уже сейчас.

Принты + женственный крой: главная формула сезона

В 2026 году дизайнеры предлагают сочетание проверенной классики с переосмысленными фаворитами прошлых лет. Ключевая особенность сезона — характерные принты сочетаются с более приталенными, изящными силуэтами.

Грубые формы и бесформенный оверсайз постепенно уходят на второй план, уступая женственности и деталям.

Горох: романтика, которая не выходит из моды

Горох остается с нами еще с прошлого года и продолжает удерживать позиции в 2026-м. Это идеальный принт для тех, кто хочет придать образу легкости, нежности и французского шарма.

Стилисты советуют обратить внимание прежде всего на:

легкие блузы;

платья с мягким силуэтом;

деликатные монохромные сочетания.

Это база, которая никогда не исчезает с модной карты, но именно сейчас переживает очередной пик популярности.

Змеиный принт — фаворит сезона

Настоящим хитом 2026 года становится змеиный принт. Он выглядит дорого, статусно и эффектно — как в аксессуарах, так и в одежде.

Если вы не готовы к смелым решениям, стилисты советуют начать с малого:

обуви;

сумки;

ремня.

Даже такая деталь способна добавить остроты самому простому образу с джинсами и базовым топом.

Анималистика: акценты вместо излишеств

В тренде остаются и другие животные мотивы, однако с более сдержанным подходом.

Коровка — идеально вписывается в стиль кантри и бохо. Этот принт подойдет тем, кто ценит аутентичность, фактурность и нестандартные образы.

— идеально вписывается в стиль кантри и бохо. Этот принт подойдет тем, кто ценит аутентичность, фактурность и нестандартные образы. Зебра — классика анималистики, которую в 2026 году стоит использовать дозированно. Лучше всего она работает в аксессуарах, становясь акцентной деталью образа.

Клетка возвращается — но по новым правилам

Клетчатый принт массово возвращается на полки магазинов, однако в обновленном формате. Если раньше ставка делалась на оверсайз-рубашки, то теперь в фокусе — приталенные и женственные фасоны.

Стилисты советуют обратить внимание на:

юбки в клетку;

платья с акцентом на талии;

необычный декор, в частности перья или асимметрию.

Клетчатые рубашки также остаются актуальными, но теперь они должны подчеркивать фигуру, а не скрывать ее. Масс-маркет уже активно адаптирует свои коллекции под этот тренд.

Тренды 2026 года демонстрируют четкий вектор: принты становятся смелее, а крой — изящнее. Узоры перестают быть просто декором и превращаются в способ самовыражения.

Главное — найти принт, который резонирует именно с вами, и не бояться экспериментировать с аксессуарами. Именно детали в новом сезоне формируют образ с характером.

О персоне: Маргарита Винярская Маргарита Винярская — известная украинская стилистка, персональный шоппер и эксперт в области психологии стиля. Она приобрела популярность благодаря своему системному подходу к формированию гардероба, который основан не только на трендах, но и на теории архетипов.

