Модные принты 2026: что будем носить после эпохи минимализма

Марина Иваненко
24 февраля 2026, 14:15
Горох, змеиный принт, клетка и анималистика — главные фавориты 2026 года. Как сочетать модные принты с женственным кроем и создавать образы с характером.
Модные принты 2026
Модные принты 2026 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие принты будут модными в 2026 году
  • С чем их можно комбинировать

Мода 2026 года продолжает курс на женственность и выразительность. Если предыдущие сезоны проходили под знаком минимализма и монохрома, то новый этап призывает смело играть с узорами. От романтического гороха до дерзких анималистических мотивов — принты становятся ключевым инструментом создания стильного образа — Главред расскажет более подробно.

На основе рекомендаций стилиста Маргариты Винярской рассказываем, какие орнаменты будут актуальны в ближайшие сезоны и на какие вещи стоит обратить внимание уже сейчас.

Принты + женственный крой: главная формула сезона

В 2026 году дизайнеры предлагают сочетание проверенной классики с переосмысленными фаворитами прошлых лет. Ключевая особенность сезона — характерные принты сочетаются с более приталенными, изящными силуэтами.

Грубые формы и бесформенный оверсайз постепенно уходят на второй план, уступая женственности и деталям.

Горох: романтика, которая не выходит из моды

Горох остается с нами еще с прошлого года и продолжает удерживать позиции в 2026-м. Это идеальный принт для тех, кто хочет придать образу легкости, нежности и французского шарма.

Стилисты советуют обратить внимание прежде всего на:

  • легкие блузы;
  • платья с мягким силуэтом;
  • деликатные монохромные сочетания.

Это база, которая никогда не исчезает с модной карты, но именно сейчас переживает очередной пик популярности.

Видео о том, какие принты модны в 2026 году, можно посмотреть здесь:

Змеиный принт — фаворит сезона

Настоящим хитом 2026 года становится змеиный принт. Он выглядит дорого, статусно и эффектно — как в аксессуарах, так и в одежде.

Если вы не готовы к смелым решениям, стилисты советуют начать с малого:

  • обуви;
  • сумки;
  • ремня.

Даже такая деталь способна добавить остроты самому простому образу с джинсами и базовым топом.

Анималистика: акценты вместо излишеств

В тренде остаются и другие животные мотивы, однако с более сдержанным подходом.

  • Коровка — идеально вписывается в стиль кантри и бохо. Этот принт подойдет тем, кто ценит аутентичность, фактурность и нестандартные образы.
  • Зебра — классика анималистики, которую в 2026 году стоит использовать дозированно. Лучше всего она работает в аксессуарах, становясь акцентной деталью образа.

Клетка возвращается — но по новым правилам

Клетчатый принт массово возвращается на полки магазинов, однако в обновленном формате. Если раньше ставка делалась на оверсайз-рубашки, то теперь в фокусе — приталенные и женственные фасоны.

Стилисты советуют обратить внимание на:

  • юбки в клетку;
  • платья с акцентом на талии;
  • необычный декор, в частности перья или асимметрию.

Клетчатые рубашки также остаются актуальными, но теперь они должны подчеркивать фигуру, а не скрывать ее. Масс-маркет уже активно адаптирует свои коллекции под этот тренд.

Тренды 2026 года демонстрируют четкий вектор: принты становятся смелее, а крой — изящнее. Узоры перестают быть просто декором и превращаются в способ самовыражения.

Главное — найти принт, который резонирует именно с вами, и не бояться экспериментировать с аксессуарами. Именно детали в новом сезоне формируют образ с характером.

О персоне: Маргарита Винярская

Маргарита Винярская — известная украинская стилистка, персональный шоппер и эксперт в области психологии стиля. Она приобрела популярность благодаря своему системному подходу к формированию гардероба, который основан не только на трендах, но и на теории архетипов.

