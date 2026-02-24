Снег с дождем: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

Кратко:
- 24 февраля облачная погода продержится в Харькове весь день
- В Харькове 25 февраля дождь со снегом будет идти почти весь день
Во вторник, 24 февраля, в Харькове и области будет облачная погода. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
Днем будут снег и мокрый снег с переходом в дождь. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололед.
В Харькове днем термометры покажут 0-2 тепла.
По области температура днем составит от 2 мороза до 3 тепла.
Ветер южный - 7-12 м/с.
В среду, 25 февраля, в Харькове и области тоже будет облачная погода.Ночью снег, днем без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 24 февраля дождь со снегом будет идти весь день.
"Облачная погода продержится в Харькове весь день. Дождь со снегом будет идти весь день и не прекратится до самого вечера", - говорится в сообщении.
Ветер южный, 3, 1 м/с.
Температура воздуха днем 24 февраля будет +1° ... +2°.
В Харькове 25 февраля дождь со снегом будет идти почти весь день.
"В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Вечером дождь со снегом, который будет идти почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится.", - говорится в сообщении.
Ветер северный, 2, 3 м/с.
Температура воздуха днем 24 февраля будет +2° ... +3°.
Как сообщал Главред, Житомир и область окажутся под влиянием влажного атмосферного фронта, который принесет осадки сразу в двух "форматах" - мокрый снег и дождь.
Кроме того, погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет теплой, но с интенсивными осадками. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Также в последнюю неделю февраля на Полтавщине синоптики прогнозируют очередные температурные качели. На дорогах все еще сохранится гололедица, местами осадки в виде дождя и снега.
Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.
Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.
