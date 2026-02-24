Укр
Снег с дождем: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

Виталий Кирсанов
24 февраля 2026, 12:18
В Харькове 24 февраля дождь со снегом будет идти весь день.
Какая погода будет в Харькове в ближайшие дни
Какая погода будет в Харькове в ближайшие дни / коллаж: Главред, фото: objectiv.tv

Кратко:

  • 24 февраля облачная погода продержится в Харькове весь день
  • В Харькове 25 февраля дождь со снегом будет идти почти весь день

Во вторник, 24 февраля, в Харькове и области будет облачная погода. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

Днем будут снег и мокрый снег с переходом в дождь. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололед.

видео дня

В Харькове днем термометры покажут 0-2 тепла.

По области температура днем составит от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер южный - 7-12 м/с.

В среду, 25 февраля, в Харькове и области тоже будет облачная погода.Ночью снег, днем без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 24 февраля дождь со снегом будет идти весь день.

"Облачная погода продержится в Харькове весь день. Дождь со снегом будет идти весь день и не прекратится до самого вечера", - говорится в сообщении.

Ветер южный, 3, 1 м/с.

Температура воздуха днем 24 февраля будет +1° ... +2°.

Снег с дождем: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни
Фото: sinoptik

В Харькове 25 февраля дождь со снегом будет идти почти весь день.

"В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Вечером дождь со снегом, который будет идти почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится.", - говорится в сообщении.

Ветер северный, 2, 3 м/с.

Температура воздуха днем 24 февраля будет +2° ... +3°.

Снег с дождем: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни
Фото: sinoptik

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Житомир и область окажутся под влиянием влажного атмосферного фронта, который принесет осадки сразу в двух "форматах" - мокрый снег и дождь.

Кроме того, погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет теплой, но с интенсивными осадками. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Также в последнюю неделю февраля на Полтавщине синоптики прогнозируют очередные температурные качели. На дорогах все еще сохранится гололедица, местами осадки в виде дождя и снега.

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.

Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

новости Харькова погода Погода в Украине новости Харьковщины Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
