Снег с дождем: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

В Харькове 24 февраля дождь со снегом будет идти весь день.

Какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

24 февраля облачная погода продержится в Харькове весь день

В Харькове 25 февраля дождь со снегом будет идти почти весь день

Во вторник, 24 февраля, в Харькове и области будет облачная погода. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

Днем будут снег и мокрый снег с переходом в дождь. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололед.

В Харькове днем термометры покажут 0-2 тепла.

По области температура днем составит от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер южный - 7-12 м/с.

В среду, 25 февраля, в Харькове и области тоже будет облачная погода.Ночью снег, днем без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 24 февраля дождь со снегом будет идти весь день.

"Облачная погода продержится в Харькове весь день. Дождь со снегом будет идти весь день и не прекратится до самого вечера", - говорится в сообщении.

Ветер южный, 3, 1 м/с.

Температура воздуха днем 24 февраля будет +1° ... +2°.

В Харькове 25 февраля дождь со снегом будет идти почти весь день.

"В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Вечером дождь со снегом, который будет идти почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится.", - говорится в сообщении.

Ветер северный, 2, 3 м/с.

Температура воздуха днем 24 февраля будет +2° ... +3°.

